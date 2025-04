Turecký celek potvrdil varovná slova, která zněla z nymburské kabiny: Už nejsou tím mužstvem, které jsme ve skupinové fázi dvakrát porazili!

Takový Will Cummings stihl o devět bodů více (33) než v podzimních duelech dohromady. Rob Gray, posila last minute z konce března, se předvedl solidními 19 body a Michael Young, který do Istanbulu dorazil krátce před Vánocemi, se rovněž s 13 body a 10 doskoky neztratil.

„Asi bude lepší otočit list a začít úplně od znova. Tak to někdy chodí. Série je na dva zápasy a oni zatím mají jen jeden. Doufám, že slavili předčasně, protože my v této sezoně vyhráváme venku víc než doma,“ komentoval Hruban.

Takže čekáte, že se vám v Turecku bude hrát lépe?

Najednou je tlak na nich, aby sérii ukončili u sebe. Můžeme k nim jet se zvednutou hlavou a když dokážeme vyhrát, zase ve třetím zápase můžeme být favoriti my.

Co změnit, abyste sérii vrátili zpátky do Prahy?

Musíme hrát úplně jinak. Galatasaray předvedl dobrý výkon, na jejich individuality jsme nedokázali zatlačit, abychom je nutili ke ztrátám a pak se mohli hnát dopředu, jak je naším zvykem. Nebyli jsme v tempu, poté už jsme hráli ve velké křeči. Přestože jsme do toho dávali dost energie, balóny se spíše odrážely k nim. Místo našeho zisku najednou stříleli z volné pozice, doufám, že jsme si to vybrali i do budoucna.

A jak čelit silným istanbulským individualitám?

Talentovaní hráči jsou na jejich straně, všichni to ví. My hrajeme týmově, sázíme na nátlak v útoku a obraně, který by nemuseli vydržet. Ale zkrátka jsme se k tomu nedostali a zároveň rozhodčí měli úzkostlivější metr. To není stížnost, někdy takové zápasy jsou. Bohužel máme problémy se situacemi, kdy to tak je, protože nedokážeme vytvořit dostatečný tlak na soupeře a pak naše obrana nefunguje.

Vojtěch Hruban z Nymburka najíždí do obrany Galatasaraye Istanbul.

Co s tím?

Pokud metr bude stejný i příště, budeme muset tlačit úplně bez faulů. Což je samozřejmě těžší, ale jestli chceme zůstat v sérii, nic jiného nám nezbývá.

Přesto, plály ve vás emoce, když Nymburk zpočátku třetí čtvrtiny rychle nasbíral čtyři fauly?

Myslím, že šlo i o situace, které se normálně v Lize mistrů nepískají. Dvakrát byl metr v této sezoně jiný: poprvé doma proti Nanterre a teď podruhé. Zároveň jsme nechtěli opustit styl naší hry a přestat na ně tlačit. Doufali jsme, že rozhodčí aspoň něco nechají být. Jenže pak to dopadá takhle. Byla v tom i frustrace, že nám zápas herně nesedl.

Konkrétně vy jste se pustil do debaty s rozhodčími poté, co vám kvůli odpískanému faul Nigheala Ceasera neuznal trojku.

Říkali, že Nigheal někoho strčil. Z mé pozice se mi zdálo, že jen dobíhal clonu a soupeř během mojí střely vyskočil dopředu a spadnul na mě. Neviděl jsem to dost jednoznačně, musím se ještě podívat na video. Ale cítili jsme, že to byla jedna z rozhodujících situací. Místo trojky s faulem, házeli šestky oni.

Řešili jste s trenéry také problémy pod košem? Galatasaray měl více doskoků než Nymburk, což v této sezoně nebývá běžné.

Jsou o dost vyšším týmem než my, což je letos většina mužstev, co si budeme povídat. Obvykle nepoměr kompenzujeme bojovností i rotacemi, ale tentokrát nás zvládali přehrávat v soubojích jeden na jednoho. V tu chvíli výškový rozdíl více vynikne.

Už po rozlosování z týmu znělo, že jste potřetí Turky nechtěli. Je teď tento pocit ještě silnější?

Ze soupeřů, které jsme mohli ve čtvrtfinále dostat, jsou tím nejtěžším. Na druhou stranu si nemůžeme stěžovat, v předchozí fázi nám los zase přál. Musíme si poradit s tím, co máme.