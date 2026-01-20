Skvělý úvod, pak vládlo Tenerife. Nymburk padl v prvním osmifinále Ligy mistrů

Basketbalisté Nymburka prohráli v Lize mistrů v úvodním utkání osmifinálové skupiny L na palubovce favorizovaného Tenerife 80:104. Svěřenci trenéra Orena Amiela sice vedli v první čtvrtině dvakrát i o 11 bodů, ale třetí desetiminutovku prohráli 13:30. Nejlepším střelcem poražených byl s 16 body Vojtěch Hruban, za Tenerife dal 18 bodů Aaron Doornekamp. Další duel čeká Nymburk příští týden v úterý v Praze na Královce proti Gran Canarii.
Matěj Svoboda se snaží zabránit ve střele Marcelinho Huertasovi.

„Řekl bych, že to byl náš nejlepší poločas jak v Champions League, tak i v ostatních zápasech. Hráli jsme přesně tak, jak bychom si představovali. A samozřejmě je škoda, že to byl jenom jeden poločas. Ale i tak to je něco, na čem můžeme stavět,“ řekl nymburský křídelník Matěj Svoboda .

Nymburk se díky šesti bodům J.T. Shumatea dostal v úvodu do vedení 13:4. O chvíli později po trojce Františka Rylicha unikl i do dvouciferného náskoku a po další trefě z perimetru Ondřeje Sehnala posunul rozdíl na 11 bodů. Tenerife ale díky střelbě z dálky stáhlo ztrátu do konce první čtvrtiny na 24:26. Tři trojky za sebou trefil Doornekamp, který na startu druhé čtvrtiny poprvé dostal domácí do vedení 27:26.

Nymburk ale opět zareagoval a díky trojce kapitána Martina Kříže vedl 33:28. Třebaže domácí díky další trefě z dálky Doornekampa a koši Marcelinha Huertase vyrovnali, Nymburk osmibodovou šňůrou unikl do vedení 41:33. Šest bodů v této sérii dal Svoboda. Domácí na koš Shumatea na 48:42 odpověděli sedmibodovou šňůrou, ale v poločasu vedl díky Hrubanovi český šampion 50:49.

Úvod druhé půle patřil Tenerife, které úvodní tři a půl minuty ovládlo 12:2. Doornekamp si polepšil už na šest trojek a po trefě z dálky Rokase Giedraitise, Huertasově koši a šestce Giorgiho Šermadiniho už to bylo 67:54 pro domácí. Náskok osmého týmu španělské ligy v závěru třetí čtvrtiny narostl na 18 bodů.

Nymburk zkorigoval třikrát ztrátu na 15 bodů, ale potom zase dominoval favorit. Série tří trojek Giedraitise, Jaimeho Fernándeze a Tima Abromaitise poslala Tenerife do vedení o 29 bodů. Díky jedné šestce Marcuse Santose-Silvy a čtyřem bodům Hrubana hosté výsledek zkorigovali.

„Našli recept na naši obranu. Začali si to dobře rozdávat, dostávali se do dobrých pozic, které proměňovali. Stříleli s velkou úspěšností. Bylo to kolikrát pro nás těžké to všechno stíhat a správně rotovat,“ uvedl Svoboda. Domácí nasázeli Nymburku 18 trojek.

„Zároveň si myslím, že nás zastavili v útoku, protože už jsme neměli tolik rychlých protiútoků jako třeba v prvním poločase. Dostávali jsme se víc do hry pět na pět. A to je něco, co jsme přesně nechtěli. Nebyli jsme schopni si pak vytvořit pozice, co jsme potřebovali. Oni nás přitlačili. Když jsme dostávali jeden koš za druhým, zvlášť ty trojky, tak to bylo pak těžké,“ dodal Svoboda.

Basketbalová Liga mistrů

1. kolo osmifinálové skupiny L

La Laguna Tenerife - ERA Nymburk 104:80 (24:26, 49:50, 79:63)
Nejvíce bodů: Doornekamp 18, Huertas 17, Fernández 16 - Hruban 16, Sehnal 11, Matěj Svoboda 10. Fauly: 18:24. Trestné hody: 17/14 - 17/15. Trojky: 18:5. Doskoky: 34:27

Gran Canaria - Terst 71:77 (39:38)

Tabulka

1.Tenerife110104:802
2.Terst11077:712
3.Gran Canaria10171:771
4.Nymburk10180:1041
Výsledky

