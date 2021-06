Nymburk a Opava čekají na soupeře v Lize mistrů, osmifinále dostane předkolo

Kvalita Ligy mistrů se stejně jako v minulém ročníku zvýšila. Tentokrát 42 z 52 přihlášených účastníků skončilo do pátého místa ve svých ligách a 17 z nich jsou národními šampiony.

Nováčkem je například jedenáctý tým uplynulého ročníku španělské ligy Unicaja Málaga, který hrála ještě v sezoně 2017/18 Euroligu.

K 28 jistým účastníkům se přiřadí čtyři nejúspěšnější celky z kvalifikačních turnajů, do kterých se zařadí 24 týmů včetně Opavy. Odstartují 13. září. Základní část začne 4. října.

Stejně jako v minulé sezoně poznamenané pandemii koronaviru Liga mistrů zůstane u formátu osmi čtyřčlenných skupin oproti předešlým čtyřem osmičlenným. Místo prvních dvou celků ale nově postoupí do osmifinálových skupin jen vítězové a týmy z druhých a třetích míst budou hrát o postup v sériích na dva vítězné zápasy.

Z osmifinálových skupin postoupí první dva týmy do čtvrtfinále, které se bude hrát také na dva vítězné zápasy. Soutěž vyvrcholí ve Final Four na jednom místě, kde se už bude hrát semifinále, finále i o třetí místo na jedno utkání. V minulé i předminulé sezoně se konal turnaj Final Eight.