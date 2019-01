Není to jen Stoudemire. Do Prahy přijel velký favorit Ligy mistrů

Šestatřicetiletý Stoudemire sice už pomalu uzavírá kariéru, ale stále patří mezi nejdominantnější pivoty v Lize mistrů. Za 17 odehraných minut v průměru sbírá 12 bodů a 6,3 doskoku, což ho v přepočtu na minuty řadí k elitě.

Mezi tu patřil už v NBA. V roce 2003 byl zvolen nováčkem roku, když dostal přednost před čínským dlouhánem Jao Mingem. V roce 2007 pak byl zařazen do nejlepší pětky sezony spolu se Stevem Nashem, s kterým tehdy v Phoenixu tvořili nejlepší dvojici soutěže. Až za nimi se umístili LeBron James, Kevin Garnett a další hvězdy. Stoudemire byl i čtyřikrát zařazen do druhé pětky a šestkrát zvolen do Utkání hvězd NBA.

Pak ho brzdila zranění a v roce 2016 se rozhodl kariéru v NBA uzavřít a zamířil do Hapoelu Jeruzalém. Zde našel druhý domov, ještě v Americe dokonce konvertoval k judaismu.

Nyní s Hapoelem útočí na prvenství ve skupině C, izraelský tým má stejnou bilanci jako vedoucí AEK Atény. Oba celky si postup do play off zajistily už čtyři kola před koncem základní části.

Nymburku se naopak ve skupině nedaří a má na kontě jen tři výhry. Nutně tak potřebuje uspět, aby měl boj o páté a šesté místo, znamenající přesun do FIBA Europe Cupu, ve svých rukou.

Amar’e Stoudemire proti Fuenlabradě:

Klíčová bude obrana, jelikož Hapoel má nejlepší ofenzivu v soutěži s průměrem téměř 88 bodů na zápas. Nejlepším střelcem je James Feldeine, který je s průměrem 16,8 bodu na zápas třetí nejlepší v celé soutěži.

Mezi opory patří i mladý rozehrávač Tamir Blatt, syn trenérské ikony Davida Blatta.

Hapoel je bohatý klub i na izraelské poměry. A také ambiciózní. Touhou majitelů bylo dosáhnout na Euroligu, tu se však naplnit nedařilo, a tak celek z Jeruzaléma loni v létě poprvé zvolil rivalskou Ligu mistrů.

Pro oficiální stránky soutěže ChampionsLeague.Basketball je Hapoel Jeruzalém aktuální jedničkou celé soutěže, a to i před AEK, které obhajuje titul.

Jeruzalémský James Feldeine nastřílel proti Nymburku v prvním vzájemném souboji 35 bodů:

Už jen zápas z povinnosti čeká ve středu od 18:30 druhého českého zástupce Opavu, která se představí na hřišti PAOK Soluň.

Slezané mají šňůru deseti porážek v soutěži a aktuálně se trápí i v české lize, když bojují se zdravotními potížemi svých opor v čele s Martinem Gniadkem. Případný úspěch v Soluni, bojující o play off, by tak byl velkým překvapením.