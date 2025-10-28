ONLINE: Nymburk v hale Alby Berlín. V Lize mistrů se perou o postup

Nymburští basketbalisté se poprvé v sezoně Ligy mistrů představí v hale soupeře, v úterý je od 20:00 čeká duel na palubovce Alby Berlín. Český šampion má na kontě jednu výhru a jednu porážku a stejnou bilanci má i německý celek, který ještě v minulé sezoně hrál elitní Euroligu. Sledujte online reportáž.

Vojtěch Hruban se soustředí na zakončení. | foto: David Šváb / ERA Nymburk

Dvojzápas s Albou v úterý v Berlíně a ve středu 12. listopadu doma naznačí, který z celků si udrží naději na boj o přímý postup do osmifinále z prvního místa a který půjde play in ze druhé a třetí pozice.

„Alba je velké jméno. Posledních pár let sice mají ústup ze slávy, ale pořád je to Alba a pořád hrají v obrovské hale. Pořád je to jméno, které láká hráče, láká fanoušky. Takže samozřejmě velký zápas pro nás, v naší skupině určitě největší,“ uvedl v tiskové zprávě klubu nymburský křídelník Vojtěch Hruban. Alba je doma v Uber Areně pro 14 500 diváků, kde se hrálo i mistrovství Evropy v roce 2022.

Nymburk dosud porazil ázerbájdžánský BC Sabah 93:65 a prohrál s francouzským Élanem Chalon 95:97 po druhém prodloužení. Alba zvítězila v Ázerbájdžánu 85:76 a doma podlehla Chalonu 76:81. Berlínský klub hrál uplynulých šest sezon Euroligu a celkem v ní strávil 12 ročníku.

S jedenáctinásobným německým mistrem se Nymburk dosud utkal třikrát a pouze v přípravě. V roce 2008 na turnaji v Lipsku prohrál 84:91, rok nato doma zvítězil 75:68 a před 11 lety vyhrál Nymburk na neutrální půdě v Polsku 53:46.

„Pamatuji si na ten přípravný zápas v roce 2014. Měli jsme problém dát padesát bodů a ještě jsme s tím dokázali vyhrát. A pak byla druhá věc, že před námi porazili San Antonio Spurs poslední střelou. A takže tehdy jsme to slavili, že před námi porazili San Antonio a pak jsme je porazili my,“ vzpomínal Hruban.

Alba Berlín, gigant, který se stáhl a vsadil na NBA. Jaká síla teď čeká Nymburk?

Albu vede španělský kouč Pedro Calles a její hlavní oporou je islandský rozehrávač Martin Hermannsson. Vyrovnat se musí čerstvě s odchodem amerického střelce Boogieho Ellise, který přijal nabídku euroligové Dubaje.

„Uvidíme, co to s nimi udělá. Strašně záleží na zbytku týmu. Samozřejmě někdy to může být tak, že to uvolní ty ostatní, dá jim to víc balon, víc prostoru a nakonec se může stát, že budou hrát daleko lépe. Pro ně to ale může být relativně problém, protože Ellis dělal hodně, tvořil pro ostatní, byl na balonu a vlastně už nemají nikoho moc dalšího, kdo by dokázal tolik hrát jeden na jednoho. Teď to bude hodně o tom zastavit Martina Hermannssona,“ doplnil Hruban.

Souboje s Albou z minulé sezony v dresu Bambergu pamatuje pivot KeyShawn Feazell. „Musíme čekat velmi vysoké tempo hry, půjdou do nás hodně fyzicky. Je to klub s velkou historií a tradicí a hrát proti Albě je vždy velká zábava. Navíc v té jejich aréně. Moc se těším na můj první zápas v Lize mistrů za Nymburk,“ prohlásil Feazell.

