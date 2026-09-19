Liga mistrů až ve čtyřiceti? To klapne málokomu, ví pardubický ironman Švrdlík

„No, je zajímavé začít ji hrát až krátce před čtyřicítkou,“ usmívá se Švrdlík, jehož čekají kulatiny koncem listopadu. „Málokomu se to asi takhle poštěstí. Další hezká výzva, možnost splnit si nějaký sen,“ dodává 205 centimetrů vysoký dlouhán, který v sobotu v 16 hodin vstoupí v hale Dašická s týmem tuzemských vicemistrů do Maxa NBL duelem proti Brnu. Pro Švrdlíka to bude už 12. sezona v pardubickém dresu a 16. v dospělých celkově.
Nakolik zásadní je, že úspěšný kádr z minulé sezony vydržel z velké části pohromadě?
Je to důležité hlavně z toho pohledu, že na rozdíl od předchozích let, kdy se to vždycky hodně překopalo, máme na co navazovat – celý rok jsme se spolu učili hrát. Lze se vracet k tomu, co už známe, a připomenout si: Ano, tuhle obranu jsme schopni použít, tohle můžeme zařadit v útoku. Nemusíme ten proces absolvovat od nuly, což vždycky hodně zdržuje. Pokaždé nějací noví hráči přijdou, ale vždycky je jednodušší zakomponovat jich do toho pár než se to snažit nahustit do půlky týmu. V té práci se dá pokračovat, můžeme se na tu sezonu odkazovat.
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Když se za tím stříbrným ročníkem ohlédnete, neříkáte si: Páni, to tedy byla jízda? Povedl se vám famózní obrat v semifinále s Brnem, kde už nad vámi visela sekera, a pak jste dostali Nymburk až do sedmého zápasu...
Když jsme tehdy prohráli ty dva první domácí zápasy s Brnem, honilo se mi hlavou: Tady už jsem byl... Druhé místo po nadstavbě, první kolo play off (s Pískem) se prošlo celkem v klidu, a teď přijdeme o to, co budujeme celou sezonu... Ale projevilo se, co v tom týmu tentokrát bylo jiné – nesklopili jsme hlavy s tím, že když jsme ztratili výhodu domácího prostředí, je to v háji. Ukázala se výjimečnost mužstva a nastartovala se ta jízda, která vyvrcholila sedmým zápasem v Praze na Královce.
Ani úvodní zápas v Brně za stavu 0:2 přitom nebyl dobře rozjetý, chvíli před poločasem jste byli minus 18. Co bylo podle vás hlavním impulsem k obratu?
Klíčové bylo, že jsme to stáhli ještě do přestávky na minus 9. Zpětně si vybavuju, že potom v šatně nebyla žádná panika. Hecovali jsme se, že jedeme dál. Kdybychom ztráceli dvacet bodů, tak už by to bylo velice těžké. Ale takhle bylo momentum na naší straně, věřili jsme si, i když samozřejmě nebylo všechno v pohodě. Uklidňovali jsme se, že jsme sice v první půli vypadali hrozně, ale bylo to jen o těch devět. To nás nějak nakoplo. Jakmile jsme pak sérii vyrovnali na 2:2, věděl jsem, že to zvládneme.
Z vítězné trojky Luboše Kováře v závěrečné vteřině čtvrtého finále se stal virál. Nedělali jste si z něj proto už i trochu legraci?
Dělali. Později, když trojky míjel, jsme žertovali: No jo, ty potřebuješ tu sirénu, abys balon odhodil rychle... Že nad střelbou jinak moc přemýšlí. Ale je to skvělá vzpomínka, přes léto to na mě několikrát vyběhlo, bylo to úplně všude. Takovou euforii v hale bych chtěl zase zažít; podobná panovala i po šestém zápase, kdy jsme Nymburk doma porazili o 30.
V závěru přípravy už s vámi mohl hrát Američan Nick Stampley, jedna z mála letních posil. Jak se vám jeví?
Dobře, jen je škoda, že mohl naskočit jen do generálky s Valbřichem (100:87), takže toho nestihl tolik nasát. Ale vstupy na palubovku se mu povedly a byl tam ve chvíli, kdy se nám utkání podařilo převalit na naši stranu. Pak jsme vedení udrželi až do konce. Myslím, že fajn – Nick mezi ostatní kluky zapadl snadno, není to žádný solitér.
Kouč Šotnar o Stampleym prohlásil, že to je hráč, kterému přikáže, aby se rozběhl proti zdi, a on poslechne...
Tak to jsem zatím nezkoušel, tohle odpozorované nemám. (usmívá se) Ale když udělá nějakou chybu, přijde za mnou a řekne: Hele, já jsem ještě úplně nechytl, jak tohle přesně hrajeme, a podobně.
Liga mistrů pro vás bude novinkou. Určitě se hodně těšíte.
Po finále jsem na ni tolik nemyslel, ale se startem nového ročníku to ožívá. Navíc nám nalosovali Málagu, kam poletíme (18. listopadu). Na člověka to dýchne, že se to vážně děje. Beru jako velkou motivaci ukázat, že v Lize mistrů můžeme být více než důstojným soupeřem. Ve spojení s českou ligou to bude těžké, ale od toho výzvy jsou. Ostatně i Lize mistrů můžeme děkovat za to, že tu někteří kluci zůstali.
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Budete muset přepnout na cestovní režim Nymburka.
Nevadí, loni byly některé týdny dlouhé, jen se trénovalo. Nemáme tam destinace kdesi daleko v Rusku se třemi přestupy, jako to bývalo dřív. Los z toho pohledu vypadá celkem přívětivě a určitě bych pak nerad, kdybych potom někde slyšel, že se na to vymlouváme. Je to něco, o co jsme stáli, máme široký kádr. Samozřejmě bude potřeba, abychom zůstali zdraví, ale je to pouze šest zápasů navíc, ne třicet.
Jste nastavený tak, že sednete do autobusu nebo do letadla a hned to „zalomíte“?
To bych rád, ale takhle jsem nikdy neusnul. Některým spoluhráčům závidím, že zaberou, i když jedeme do Hradce... Ale je to v pohodě, nestěžuju si.
Jak a kdy vlastně začala vaše unikátní ironmanská série?
Na konci roku 2015. V první sezoně tady jsem měl trest, v zápase s USK Praha jsem v aréně „sundal“ Pecu Šafarčíka (nynějšího spoluhráče). Nebylo to tedy kvůli zranění, ale měl jsem prostě dva zápasy stop.