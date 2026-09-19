Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Liga mistrů až ve čtyřiceti? To klapne málokomu, ví pardubický ironman Švrdlík

Autor:
  7:33
Kamil Švrdlík z Pardubic smečuje do nymburského koše.

Kamil Švrdlík z Pardubic smečuje do nymburského koše. | foto: Václav Mudra / CZ.basketball

Pardubický kapitán Kamil Švrdlík na předsezonní tiskové konferenci
Jiří Welsch a pardubický kapitán Kamil Švrdlík při přebírání ligového stříbra
Ondřej Sehnal z Nymburka se s míčem tlačí k pardubickému koši, brání ho Kamil...
Kamil Švrdlík z Pardubic se snaží udržet míč před brněnskými basketbalisty v...
5 fotografií
V českém basketu se stal synonymem odolnosti. Pivot Kamil Švrdlík, kapitán pardubické Beksy, má po posledním finále s Nymburkem napříč soutěžemi na kontě už 545 zápasů v řadě a spoustu dalších jich hodlá přidat – počet mu bude rychle naskakovat i díky tomu, že si „na stará kolena“ kromě domácí ligy a poháru premiérově zahraje také Ligu mistrů.

„No, je zajímavé začít ji hrát až krátce před čtyřicítkou,“ usmívá se Švrdlík, jehož čekají kulatiny koncem listopadu. „Málokomu se to asi takhle poštěstí. Další hezká výzva, možnost splnit si nějaký sen,“ dodává 205 centimetrů vysoký dlouhán, který v sobotu v 16 hodin vstoupí v hale Dašická s týmem tuzemských vicemistrů do Maxa NBL duelem proti Brnu. Pro Švrdlíka to bude už 12. sezona v pardubickém dresu a 16. v dospělých celkově.

Nakolik zásadní je, že úspěšný kádr z minulé sezony vydržel z velké části pohromadě?
Je to důležité hlavně z toho pohledu, že na rozdíl od předchozích let, kdy se to vždycky hodně překopalo, máme na co navazovat – celý rok jsme se spolu učili hrát. Lze se vracet k tomu, co už známe, a připomenout si: Ano, tuhle obranu jsme schopni použít, tohle můžeme zařadit v útoku. Nemusíme ten proces absolvovat od nuly, což vždycky hodně zdržuje. Pokaždé nějací noví hráči přijdou, ale vždycky je jednodušší zakomponovat jich do toho pár než se to snažit nahustit do půlky týmu. V té práci se dá pokračovat, můžeme se na tu sezonu odkazovat.

Ligou mistrů začíná nová éra, věří v pardubickém klubu. Navýšili rozpočet

Když se za tím stříbrným ročníkem ohlédnete, neříkáte si: Páni, to tedy byla jízda? Povedl se vám famózní obrat v semifinále s Brnem, kde už nad vámi visela sekera, a pak jste dostali Nymburk až do sedmého zápasu...
Když jsme tehdy prohráli ty dva první domácí zápasy s Brnem, honilo se mi hlavou: Tady už jsem byl... Druhé místo po nadstavbě, první kolo play off (s Pískem) se prošlo celkem v klidu, a teď přijdeme o to, co budujeme celou sezonu... Ale projevilo se, co v tom týmu tentokrát bylo jiné – nesklopili jsme hlavy s tím, že když jsme ztratili výhodu domácího prostředí, je to v háji. Ukázala se výjimečnost mužstva a nastartovala se ta jízda, která vyvrcholila sedmým zápasem v Praze na Královce.

Ani úvodní zápas v Brně za stavu 0:2 přitom nebyl dobře rozjetý, chvíli před poločasem jste byli minus 18. Co bylo podle vás hlavním impulsem k obratu?
Klíčové bylo, že jsme to stáhli ještě do přestávky na minus 9. Zpětně si vybavuju, že potom v šatně nebyla žádná panika. Hecovali jsme se, že jedeme dál. Kdybychom ztráceli dvacet bodů, tak už by to bylo velice těžké. Ale takhle bylo momentum na naší straně, věřili jsme si, i když samozřejmě nebylo všechno v pohodě. Uklidňovali jsme se, že jsme sice v první půli vypadali hrozně, ale bylo to jen o těch devět. To nás nějak nakoplo. Jakmile jsme pak sérii vyrovnali na 2:2, věděl jsem, že to zvládneme.

Z vítězné trojky Luboše Kováře v závěrečné vteřině čtvrtého finále se stal virál. Nedělali jste si z něj proto už i trochu legraci?
Dělali. Později, když trojky míjel, jsme žertovali: No jo, ty potřebuješ tu sirénu, abys balon odhodil rychle... Že nad střelbou jinak moc přemýšlí. Ale je to skvělá vzpomínka, přes léto to na mě několikrát vyběhlo, bylo to úplně všude. Takovou euforii v hale bych chtěl zase zažít; podobná panovala i po šestém zápase, kdy jsme Nymburk doma porazili o 30.

Ondřej Sehnal z Nymburka se s míčem tlačí k pardubickému koši, brání ho Kamil Švrdlík.

V závěru přípravy už s vámi mohl hrát Američan Nick Stampley, jedna z mála letních posil. Jak se vám jeví?
Dobře, jen je škoda, že mohl naskočit jen do generálky s Valbřichem (100:87), takže toho nestihl tolik nasát. Ale vstupy na palubovku se mu povedly a byl tam ve chvíli, kdy se nám utkání podařilo převalit na naši stranu. Pak jsme vedení udrželi až do konce. Myslím, že fajn – Nick mezi ostatní kluky zapadl snadno, není to žádný solitér.

Kouč Šotnar o Stampleym prohlásil, že to je hráč, kterému přikáže, aby se rozběhl proti zdi, a on poslechne...
Tak to jsem zatím nezkoušel, tohle odpozorované nemám. (usmívá se) Ale když udělá nějakou chybu, přijde za mnou a řekne: Hele, já jsem ještě úplně nechytl, jak tohle přesně hrajeme, a podobně.

Liga mistrů pro vás bude novinkou. Určitě se hodně těšíte.
Po finále jsem na ni tolik nemyslel, ale se startem nového ročníku to ožívá. Navíc nám nalosovali Málagu, kam poletíme (18. listopadu). Na člověka to dýchne, že se to vážně děje. Beru jako velkou motivaci ukázat, že v Lize mistrů můžeme být více než důstojným soupeřem. Ve spojení s českou ligou to bude těžké, ale od toho výzvy jsou. Ostatně i Lize mistrů můžeme děkovat za to, že tu někteří kluci zůstali.

Auda se s Japonskem loučil těžce, v USK se těší na Kyzlinka: Mohlo by to fungovat!

Budete muset přepnout na cestovní režim Nymburka.
Nevadí, loni byly některé týdny dlouhé, jen se trénovalo. Nemáme tam destinace kdesi daleko v Rusku se třemi přestupy, jako to bývalo dřív. Los z toho pohledu vypadá celkem přívětivě a určitě bych pak nerad, kdybych potom někde slyšel, že se na to vymlouváme. Je to něco, o co jsme stáli, máme široký kádr. Samozřejmě bude potřeba, abychom zůstali zdraví, ale je to pouze šest zápasů navíc, ne třicet.

Jste nastavený tak, že sednete do autobusu nebo do letadla a hned to „zalomíte“?
To bych rád, ale takhle jsem nikdy neusnul. Některým spoluhráčům závidím, že zaberou, i když jedeme do Hradce... Ale je to v pohodě, nestěžuju si.

Jak a kdy vlastně začala vaše unikátní ironmanská série?
Na konci roku 2015. V první sezoně tady jsem měl trest, v zápase s USK Praha jsem v aréně „sundal“ Pecu Šafarčíka (nynějšího spoluhráče). Nebylo to tedy kvůli zranění, ale měl jsem prostě dva zápasy stop.

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy.

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Kreativní, elegantní, výstřední. Nejlepší atleti světa se prošli po červeném koberci

V maskáčích se uvedla osmadvacetiletá Nizozemka Lieke Klaverová, tréninková...

Ultimátní mistrovství si žádá ultimátní nástup. Nejlepší světové atlety ve čtvrtek v Budapešti přivítal roztažený červený koberec, po kterém se mistři jednotlivých disciplín prošli tak trochu jako po...

OBRAZEM: Méně křiklavé Pardubice, svítící Vary. Podívejte se na extraligové dresy

Dresy karlovarských hokejistů pro nadcházející sezonu.

Dresy Karlových Varů a Třince už jste na ledě viděli, dalších dvanáct mužstev bude ve středečním programu prvního kola nové extraligové sezony následovat. Některá vsadila na klasiku, na jiných...

Tak vypadají sportovkyně. Češky reagují na kontroverzní reklamu se Sydney Sweeney

Sydney Sweeney v nové provokativní kampani (září 2026)

Na kontroverzní reklamu se spoře oděnou Sydney Sweeney reagují také české sportovkyně. Přidaly se ke kolegyním z celého světa, které na sociálních sítích zveřejňují záběry ze závodů i tréninků a...

Pitt, Brosnan či Vonnová. Známé tváře si nenechaly ujít vrchol US Open

Které známé tváře si nenechaly ujít hvězdné finále US Open?

Finále mužské dvouhry na tenisovém US Open nabídlo souboj Alexandra Zvereva s domácím Benem Sheltonem, který si nenechala ujít řada známých tváří. V hledišti Arthur Ashe Stadium seděly hollywoodské...

Zemřel legendární brankář Mikloško. Fotbalistům otevřel cestu do Anglie

Šéf sportovního úseku Luděk Mikloško na předsezonní tiskové konferencí Baníku...

Bojoval statečně, jako pravý chlap. Celých pět dlouhých let. Nehroutil se, nelitoval, v tichosti se rval s osudem a do poslední chvíle pracoval. Až teď ho zrádná nemoc porazila. Luděk Mikloško,...

Emoce na Davis Cupu. Jak nejen přítelkyně Lehečky a Menšíka fandily tenistům

Josefina Catinová, přítelkyně Jakuba Menšíka (vlevo), a Lucie Neumannová,...

Návrat Davis Cupu do pražské O₂ areny přilákal do hlediště největší české haly přes 13 tisíc fanoušků. Tenisový svátek prožívaly například přítelkyně Jiřího Lehečky a Jakuba Menšíka, v hledišti...

19. září 2026

Zakopl o rozhodčího, přišel o puk a soupeř rozhodl. Sudí je součást hry, smutní v Plzni

Tomáš Černý z Olomouce a Danny Katic z Plzně.

Byla to kuriózní situace. Hokejisté Plzně v poklidu drželi kotouč a pečlivě připravovali v prodloužení s Olomoucí další útok. Jenže stačilo jedno mrknutí a rázem bylo vše naopak. Sváteční střelec...

19. září 2026  6:57

Newcastle – Hull: Kde sledovat Premier League, sestavy, statistiky, kurzy

Brankář Newcastlu Lukáš Horníček během zápasu s Leedsem.

Newcastle se potřebuje vzpamatovat z ponižující prohry na Leedsu. V 5. kole Premier League v sobotu přivítá senzaci z Hullu. Kde zápas sledovat, předpokládané sestavy a které sázkové kurzy stojí za...

19. září 2026  5:58

Tottenham - Aston Villa: Vychytá Kinský další nulu? Preview a sázkové kurzy

Brankář Antonín Kinský z Tottenhamu zasahuje v utkání proti Evertonu.

Dva týmy, které se trápí, nedávají branky a po čtyřech zápasech Premier League stále čekají na první výhru. Tottenham v 5. kole přivítá Aston Villu. Kde duel sledovat, předpokládané sestavy a které...

19. září 2026  5:57

Jak Česko vládlo tenisové říši. A pražská aréna byla nedobytnou pevností

Premium
Radek Štěpánek a Tomáš Berdych slaví triumf v Davis Cupu v roce 2012.

Nastala situace, o níž tenisový veterán Radek Štěpánek dlouho snil. V neděli 18. listopadu 2012 mohl rozhodnout o triumfu svého národa v Davis Cupu. Zatímco jeho mladší, víc odpočinutý a na žebříčku...

19. září 2026

Výbuch Chelsea v Brentfordu. Prohrála o tři branky, v lize ztratila potřetí v řadě

Jaidon Anthony (velvo) slaví gól do sítě Cheslea. Vedle něj se raduje i Igor...

Po slušném vstupu do nového ročníku anglické Premier League koušou fotbalisté Chelsea třetí ligovou ztrátu v řadě. Po prohraném derby s Arsenalem a remíze v domácím prostředí proti Hullu prohráli v...

18. září 2026  20:50,  aktualizováno  23:13

Hlava o skalpu Sparty, husí kůži i respektu k Rulíkovi: Nemusí nic říkat a víme

Nicolas Hlava z Kladna (vlevo) a jeho gólová přihrávka, kterou brankář Jakub...

Před zápasem hrála Tichá dohoda, po něm vládla hlučná radost. Nová kladenská éra v reprezentačních notách pokračuje ve vítězné tónině: Rytíři vyhráli i ve druhém kole hokejové extraligy, ve...

18. září 2026  22:33

Dukla ztratila v Prostějově, do čela druhé ligy jde Karviná. Opava konečně vyhrála

ilustrační snímek

Fotbalisté Karviné porazili doma v 9. kole druhé ligy Kroměříž 3:2. Slezané v pátek využili zaváhání pražské Dukly, která v souběžně hraném utkání remizovala v Prostějově 2:2, a posunuli se před ni o...

18. září 2026  21:56

Sparta padla v Kladně, Třinec zvládl velkou přestřelku s Brnem. Poprvé slaví i Dynamo

Kladno, 18. 9. 2026. Rytíři Kladno - Sparta Praha, 2. kolo hokejové extraligy....

Pátek přinesl druhé kolo hokejové extraligy. První zápas obstarali hráči Třince a Komety. Jedenáctigólovou přestřelku zvládli lépe Oceláři, Brno tak dál čeká na první výhru v nové sezoně. Sparta...

18. září 2026  16:50,  aktualizováno  21:25

Jako proti Nadalovi v Madridu. Ale opačně. Začalo mi tlouct srdce, líčil Lehečka

Jiří Lehečka slaví zisk bodu v daviscupovém utkání proti Američanům v Praze.

Nastupovat za stavu 0:1 proti světové čtyřce? Do haly, v níž přes 13 tisíc diváků hltá každý váš pohyb? Jiří Lehečka čelil tuze svízelné situaci. Ale vypořádal se s ní bravurně. Finalistu US Open...

18. září 2026  21:17

Třináct sekund a dost. Útočníci Vrána a Dravecký naposledy hráli za Třinec

Petr Vrána (vpravo) a Vladimír Dravecký (vlevo) z Třince se na začátku utkání s...

Posledních třináct vteřin za Oceláře Třinec odehráli v pátečním extraligovém utkání s Kometou Brno hokejoví útočníci Petr Vrána a Vladimír Dravecký. Oba veteráni naposledy nastoupili za „svůj“ klub,...

18. září 2026  20:06

POHLED: Vánek místo tajfunu. Denia měl ideální příležitost být odvážnější

Premium
Nový trenér české reprezentace Santi Denia (vpravo) a jeho asistent Pablo Amo.

Čekal se tajfun, který nekompromisně rozmetá všechno, co doteď nefungovalo. Místo toho zavál jen lehounký vánek. Bude to stačit, aby fotbalová reprezentace dělala už brzy fanouškům radost?

18. září 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet