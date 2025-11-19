Týml nejprve zachránil Písek a pak rozhodl prodloužení, Nymburk slaví další vítězství

  22:02
Ani ve dvanáctém utkání v ligové sezoně basketbalisté Nymburka neprohráli. Úřadující šampioni porazili Ostravu jednoznačně 112:84 a upevnili si první místo v tabulce před rovněž dosud neporaženým Brnem, které má ale odehráno jen devět zápasů. Devátou výhru v sezoně si připsal i třetí Písek, který ve 13. kole zdolal Olomoucko 103:100 až po dramatu v prodloužení.
Nymburk vyhrál v domácí soutěži 18. utkání v řadě a na vlastní palubovce uspěl už v 53. zápase za sebou. Po nevydařeném úvodu, v němž prohrával až o šest bodů, ještě do konce první čtvrtiny skóre otočil a vedení navyšoval. V poslední části vedli domácí až o 31 bodů. Za vítězstvím tým táhl Jaromír Bohačík s 23 body, proměnil přitom pět trojek z osmi.

Písek prohospodařil v poslední čtvrtině až desetibodový náskok a byl blízko porážce. Olomoucko se po trestných hodech ujalo 11 sekund před koncem vedení o tři body, Kevin Týml ale přesnou trojkou osm sekund před sirénou zajistil hostům prodloužení a úřadoval pak i v nastaveném čase. Z devíti bodů Písku jich dal šest, a když se zdálo, že zápas půjde do druhého prodloužení, vítězství Sršňům trojkou z klaksonem vystřelil po jeho asistenci Jakub Šurý. Celkem Týml zapsal 27 bodů včetně pěti trojek. O bod víc měl v dresu poražených Kobe Elvis.

Nezaváhaly ani čtvrté Pardubice, které zvítězily na hřišti Ústí nad Labem 98:84. Roshawn Bryant k tomu přispěl 34 body a jen o dva body zaostal za střeleckým rekordem sezony. Pátý Děčín protáhl svou vítěznou sérii už na pět zápasů a po návratu do zrekonstruované domácí haly ještě neprohrál. Tentokrát zdolal pražskou Slavii 96:87. Šestá je Opava, která porazila Hradec Králové 86:73 a uspěla po třech porážkách v řadě.

Basketbalová Maxa liga mužů

13. kolo

Nymburk - Ostrava 112:84 (27:22, 55:35, 80:64)
Nejvíce bodů: Bohačík 23, Rice 21, Rylich a Matěj Svoboda po 13 - Palyza 17, Greer 16, Cole 14

Olomoucko - Písek 100:103 po prodl. (18:15, 44:39, 64:72, 94:94)
Nejvíce bodů: Elvis 28, Holmes 22, Filewich a Šiška po 13 - Týml 27, M. Svoboda 18, Šurý 14

Opava - Hradec Králové 86:73 (23:18, 50:36, 62:52)
Nejvíce bodů: Šiřina 26, Brown 14, Vyroubal 9 - Brewton a Roub po 14, Chatman 12

Ústí nad Labem - Pardubice 84:98 (28:24, 46:50, 64:71)
Nejvíce bodů: Potoček 18, Young 15, Johnson a Pecka po 14 - Bryant 34, Moffatt 21, Bonham 12

Děčín - Slavia Praha 96:87 (22:19, 46:42, 68:58)
Nejvíce bodů: Edwards 23, Feštr 22, Davis 18 - Jones 19, Böhm 18, Matušík 13

Tabulka

1.Nymburk121201200:924100
2.Brno990878:706100
3.Písek13941173:114869,2
4.Pardubice12841123:96066,7
5.Děčín1284955:98566,7
6.Opava12751100:99658,3
7.Olomoucko1248880:96533,3
8.Ústí nad Labem13491081:111130,8
9.Slavia Praha1239966:113925,0
10.Hradec Králové1239890:106325,0
11.Ostrava133101132:119323,1
12.USK Praha12210917:110516,7
