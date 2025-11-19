Týml nejprve zachránil Písek a pak rozhodl prodloužení, Nymburk slaví další vítězství

Nymburk vyhrál v domácí soutěži 18. utkání v řadě a na vlastní palubovce uspěl už v 53. zápase za sebou. Po nevydařeném úvodu, v němž prohrával až o šest bodů, ještě do konce první čtvrtiny skóre otočil a vedení navyšoval. V poslední části vedli domácí až o 31 bodů. Za vítězstvím tým táhl Jaromír Bohačík s 23 body, proměnil přitom pět trojek z osmi.
Písek prohospodařil v poslední čtvrtině až desetibodový náskok a byl blízko porážce. Olomoucko se po trestných hodech ujalo 11 sekund před koncem vedení o tři body, Kevin Týml ale přesnou trojkou osm sekund před sirénou zajistil hostům prodloužení a úřadoval pak i v nastaveném čase. Z devíti bodů Písku jich dal šest, a když se zdálo, že zápas půjde do druhého prodloužení, vítězství Sršňům trojkou z klaksonem vystřelil po jeho asistenci Jakub Šurý. Celkem Týml zapsal 27 bodů včetně pěti trojek. O bod víc měl v dresu poražených Kobe Elvis.
Nezaváhaly ani čtvrté Pardubice, které zvítězily na hřišti Ústí nad Labem 98:84. Roshawn Bryant k tomu přispěl 34 body a jen o dva body zaostal za střeleckým rekordem sezony. Pátý Děčín protáhl svou vítěznou sérii už na pět zápasů a po návratu do zrekonstruované domácí haly ještě neprohrál. Tentokrát zdolal pražskou Slavii 96:87. Šestá je Opava, která porazila Hradec Králové 86:73 a uspěla po třech porážkách v řadě.
Basketbalová Maxa liga mužů
13. kolo
Nymburk - Ostrava 112:84 (27:22, 55:35, 80:64)
Olomoucko - Písek 100:103 po prodl. (18:15, 44:39, 64:72, 94:94)
Opava - Hradec Králové 86:73 (23:18, 50:36, 62:52)
Ústí nad Labem - Pardubice 84:98 (28:24, 46:50, 64:71)
Děčín - Slavia Praha 96:87 (22:19, 46:42, 68:58)
Tabulka
|1.
|Nymburk
|12
|12
|0
|1200:924
|100
|2.
|Brno
|9
|9
|0
|878:706
|100
|3.
|Písek
|13
|9
|4
|1173:1148
|69,2
|4.
|Pardubice
|12
|8
|4
|1123:960
|66,7
|5.
|Děčín
|12
|8
|4
|955:985
|66,7
|6.
|Opava
|12
|7
|5
|1100:996
|58,3
|7.
|Olomoucko
|12
|4
|8
|880:965
|33,3
|8.
|Ústí nad Labem
|13
|4
|9
|1081:1111
|30,8
|9.
|Slavia Praha
|12
|3
|9
|966:1139
|25,0
|10.
|Hradec Králové
|12
|3
|9
|890:1063
|25,0
|11.
|Ostrava
|13
|3
|10
|1132:1193
|23,1
|12.
|USK Praha
|12
|2
|10
|917:1105
|16,7