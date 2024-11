Jak vznikl basketbalový boom v Olomouci? Stvořili jsme silnou komunitu, říká šéf

„Vytvořili jsme silnou basketbalovou komunitu, která patří mezi největší sportovní komunity v Olomouckém kraji. Zásadní a klíčovou změnou je, že se nám po pětadvaceti letech podařilo propojit všechny basketbalové kluby, které měly zájem o vytvoření jedné komunity,“ těší prezidenta BK Olomoucko Libora Špundu.

Jediným olomouckým klubem, který do nového koncernu nespadá, je Basketbal Olomouc, hrající druhou nejvyšší soutěž – první ligu.

Basketbal Olomouc řídí Michal Pekárek, jenž ještě loni figuroval jako prezident a sportovní manažer Redstonu. Před novou sezonou však společně s movitou firmou Redstone projekt Olomoucka opustil. „Michal Pekárek nebude součástí Olomoucka,“ potvrdil před sezonou stroze Špunda.

Čajkaréna, do níž se při basketbalových zápasech vejde téměř sedm stovek diváků, se v aktuálním ročníku NBL skutečně těší velkému zájmu. Například na posledním domácím zápase s Nymburkem lidé seděli i na schodech, jinde totiž nebylo místo. A notně posílil také catering.

Namísto oprýskané školní lavice s brambůrkami, sladkostmi a malou výčepní kostkou se teď v areálu gymnázia Čajkovského nachází stánky s mnohem větším výběrem, například i horkou čokoládou nebo punčem.

„Chceme, aby lidé nepřišli pouze na čtyřikrát deset minut basketbalu, ale aby pro ně návštěva zápasu byla komplexním zážitkem a užili si to se vším, co k tomu patří,“ přeje si generální manažer klubu Pavel Tuček.

„Naši hráči se účastní tréninků mladých nadějí a děti s rodiči navštěvují naše zápasy. Společně se účastníme sportovních dnů na základních a středních školách, kde děti motivujeme k zájmu o sport. Ty navíc před a po zápasech sportují na připravených sportovištích, což mě dvojnásob těší,“ vyjmenoval Špunda důvody basketbalového boomu v Olomouci.

Budou muset řešit kapacitu

„Zájem o basketbal v Olomouci roste a komunita drží pohromadě. Oproti předchozím sezonám jsme zvýšili návštěvnost a na domácích zápasech máme plnou halu. Co mě opravdu těší, je růst fanouškovské podpory. Na tribunách vidíme nejen fanoušky z Olomouce, ale i z Prostějova, Přerova, Šumperka, Mohelnice, Jeseníku a Kroměříže,“ podotkl Špunda.

„Doufám, že do budoucna bude chodit ještě více diváků. Brzy budeme muset řešit kapacitu haly, což jsou ale příjemné problémy,“ dodal prezident Olomoucka.

Co se ale nové haly týče, možnosti jsou omezené. Sportovní hala na Šibeníku nesplňuje parametry pro nejvyšší basketbalovou úroveň, podobně to má i Sportovní hala Univerzity Palackého. „Tam by se musela dát nová podlaha, což je ale zdánlivě to nejmenší. Daleko větší problém je ten, že hala Univerzity Palackého už je na vrcholu kapacity,“ vysvětlil Špunda.

Proto se prezident upíná zejména k projektu developera Richarda Morávka, který má zájem v Olomouci vybudovat novou, multifunkční arénu. „Pokud

se to podaří, měla by tam být jedna plocha určena právě pro míčové sporty. Tam bychom případně měli přislíbené místo,“ tvrdí Špunda.

Proti Brnu už s posilou z NBA

Basketbalová NBL měla minulý víkend reprezentační pauzu, už v sobotu od 15 hodin se ale Olomoucko představí na palubce Brna, kde bude chtít zlepšit zatím neuspokojivou bilanci čtyř výher a devíti proher. Několikrát totiž svěřencům kouče Andyho Hipshera utekl zápas až v poslední desetiminutovce. „Pozitivní ale je, že dokážeme hrát vyrovnaně i se špičkou NBL,“ zdůraznil kouč.

„S výsledky zatím nejsme úplně spokojeni, i když hra je výrazně lepší než v loňské sezoně, což mi dává naději do budoucna. S výjimkou zápasu s Nymburkem, který letos disponuje velmi silným týmem, což dokazuje i v Lize mistrů, jsme hráli vyrovnaně s každým soupeřem. Osobně jsem maximalista a budu spokojený, až budeme vyhrávat všechny zápasy. Čeká nás ještě hodně práce,“ ví Špunda.

„Vstupujeme do klíčové pasáže základní části. Do konce roku nás čeká šest zápasů. Na tuto porci utkání jsme se během pauzy připravovali, dělali maximum, abychom byli úspěšní. Věřím, že to ukážeme už v Brně. Proti nám bude stát kvalitní soupeř. Mají hodně střelců a současně dobře brání. Musíme být důrazní a efektivní na obou polovinách hřiště,“ je si vědom Hipsher.

Po pauze se v domácí Čajkaréně představí Olomoucko v úterý 10. prosince, kdy přivítá Ostravu. A kdo ví, třeba bude opět vyprodáno. Diváckým lákadlem bude i nejnovější posila olomouckého týmu Jacob Evans, jenž v minulosti působil v zámořské NBA. Nastoupit by měl už v sobotu na palubovce Brna.