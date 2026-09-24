Levhartice: tři Američanky, boj o medaili a ostrý start v Eurocupu

„Los nám přidělil prakticky nejtěžšího soupeře, který v koši byl. Takže i z pohledu Eurocupu na další sezonu se potřebujeme v lize umístit do pátého, ale řekl bych, že spíše čtvrtého místa, aby byla jistota skupiny,“ řekl na klubovém webu trenér Petr Treml mladší.
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Dvojboj načnou Levhartice ve čtvrtek ve Francii, týden nato hostí odvetu. „Od nás očekávám snahu nenechat se vtáhnout do jejich hry, protože Francouzky hrají extrémně fyzicky a také rychlostně je jejich liga jiný level,“ nastínil Treml. „Ve svém středu mají čtyři vynikající hráčky – silnou pod košem, vysokou pod košem, vysoko vytaženou střelkyni a silovou rozehrávačku. Prostě bude to hodně těžké.“
V kádru Chomutova jsou tři zámořské akvizice. Karoline Striplinová působila v týmu už loni, další pivotka Mia Heideová má i švýcarský pas, Chloe Mooreová-McNeilová se postaví na rozehrávku.
„Chloe byla jednou z hlavních tahounek Indiany v NCAA. Věřím, že potvrdí předpoklady a bude oporou,“ slibuje si Treml. „Mia je zkušená obranná pivotka, která patřila v této dovednosti mezi nejlepší basketbalistky australské ligy. Karoline byla v závěru sezony naší klíčovou hráčkou, předtím ji zabrzdila operace slepého střeva. Teď je na tom fyzicky ještě výrazně lépe. A tu silovost ona dokáže využít.“
„Úřední“ řečí v kabině je angličtina. „Když potřebuji říct nějaký konkrétní pokyn jedné hráčce, tak to povím někdy česky, ale upřímně to není dobré, cizinky to nemají rády. Chceme, aby se naše holky nebály mluvit anglicky ani mezi sebou, protože jinak to vypadá, že si tady něco špitají,“ přiblížil trenér.
Vedle Moniky Fučíkové a Elišky Brejchové tým opustila nečekaně i Kateřina Rokošová, která zamířila do Polska. „Přišla s tím ona, že prostřednictvím svého agenta dostala nabídku a že jí dávají lepší podmínky. Došlo k dohodě mezi kluby, Poláci ji vyplatili ze smlouvy.“
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Z týmové chemie má Treml dobrý pocit. „Zatím si to sedlo, holky jsou velice fajn i mimo palubovku a na hřišti dokazují, že jsou profíci. Hlavní testy ale přijdou, když se chvilku nebude dařit,“ ví ze zkušenosti. „Bohužel jsme neměli přípravu společnou, protože Američanky dorazily víceméně na začátku září, takže dohromady trénujeme jen týden.“
V Ženské basketbalové lize chtějí Levhartice po roční odmlce zase patřit do popředí. „Kádry našich hlavních rivalů KP Brna, Ostravy a Trutnova se také hodně změnily a je extrémně těžké teď z toho něco odhadovat,“ netroufl si Treml tipovat sílu soupeřů. „Myslím ale, že dominance USK bude stejná a Žabiny Brno mají podepsané také velice dobré hráčky. My budeme cílit do první čtyřky, abychom hráli o třetí místo.“
Heideová: Chci se učit česky
Světoběžnice Mia Heideová, podkošový trumf basketbalových Levhartic před startem nové sezony. Šestadvacetiletá rodačka z Austinu patřila během angažmá v Austrálii mezi nejlepší obranné pivotky v soutěži. „Ráda bych hodně pomáhala hlavně ve vymezeném území pod naším košem. A byla platná tak, abychom jako tým hrály dobrý basket,“ přeje si Američanka se švýcarským pasem.
Ten získala díky dědečkovi z matčiny strany, který se v zemi helvétského kříže narodil. „Vyrůstala jsem s ním, takže mi toho o Švýcarsku hodně vyprávěl. Když jsem dokončila univerzitu, mohla jsem získat pas a dostala jsem možnost reprezentovat Švýcarsko, což je pro mě velká čest,“ cení si Heideová.
V sezoně 2024/25 oblékla švýcarský dres v kvalifikaci o EuroBasket, odehrála čtyři utkání, ve kterých zaznamenala 12 bodů, 35 doskoků a dva bloky.
Za svou kariéru toho stihla 191 centimetrů vysoká hráčka projít už hodně, v NCAA odehrála 151 utkání za Duke Blue Devils, během kterých zaznamenala 687 bodů, 695 doskoků a 199 bloků. V Evropě působila ve švédské Marbo Kinna či v německém Marburgu, v Austrálii v Newcastle Falcons a Penrithu. Teď si vyzkouší třetí angažmá na starém kontinentu.
„V Česku jsem nikdy nebyla a ani s českým basketem jsem se nesetkala. Takže poznávám všechno za pochodu. Vždy jsem chtěla vaši zemi navštívit a chci se naučit i trochu česky, tak uvidíme, jak mi to půjde.“
Z chomutovského angažmá má zatím dobrý pocit. „Všichni mě tu přijali dobře, hodně jsem komunikovala s trenérem Tremlem. Bavili jsme se o rodinné atmosféře v klubu i principech, jak chce hrát dobrý basket. A já se s tím ztotožňuji.“