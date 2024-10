Evropskou zkušenost a tvrdost přeneseme do Česka, plánuje levhartice Hibalová

„Loni jsme měly těžkou skupinu, ale to je vždycky. Ani nevíme, co od soupeřek letos očekávat. Rozhodně to bude jiná úroveň než naše liga. Každopádně chceme pár zápasů vyhrát, když se nám to zatím nepovedlo,“ vytyčila rozehrávačka Jesika Hibalová. V minulém ročníku Levhartice všech šest zápasů ztratily, domácí však jen těsně.

Polský konkurent sází na dvě Američanky, Řekyni nebo slovenskou reprezentantku Rebeku Mikulášikovou. „Gorzów byl na turnaji v Trutnově, prý hrál hodně silově, rychle a tvrdě,“ slyšela Hibalová před zápasem, který v Městské sportovní hale v Chomutově vypukne v sedm večer.

„Další soupeři? Lyon je známý tým, ještě loni působil v Eurolize, o Kypru nemáme tušení. Těšíme se, bude to zase úplně jiná zkušenost. A doufáme, že ji pak spolu s tvrdostí přeneseme do ŽBL.“

Právě tvrdost je podle Hibalové v poháru vyšší. „Musíme být dravější než loni. V Evropě se hraje jiný styl basketu i díky různým národnostem v sestavách. My máme mladý tým, soupeřky jsou většinou zkušenější, z čehož těží,“ tvrdí Hibalová. „Těšíme se také, že se někam podíváme. Loni to byly fajn výlety – a samozřejmě i zápasy,“ usmála se.

Levhartice mají v ŽBL bilanci dvou výher a jedné porážky, naposledy přemohly KP TANY Brno 86:76, dalšího účastníka Eurocupu. Družstvo se obměnilo, pryč je třeba americká střelkyně Pollardová.

Jesika Maud Hibalová v dresu Levhartic Chomutov

„Zodpovědnost se rozložila na víc hráček, takže soupeřky se nemůžou soustředit jen na jednu. Všechny jsme z perimetru i pod košem nebezpečné,“ uvedla jednadvacetiletá rozehrávačka. „Přišla Kačka Rokošová, takže máme větší sílu a víc centimetrů pod košem, což nám loni chybělo. Silnější jsou i křídla. Máme širší rotaci, což je výhoda.“

Chomutov se v EuroCupu objeví podruhé, v sezoně 2022/23 senzačně ovládl třetí evropskou soutěž EWBL.