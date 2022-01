Levharticím chybí diváci: Co smí do haly jen očkovaní, chodí jich málo

„Myslím, že máme na víc. A vzhledem k tomu, že jsme hrály vyrovnaně s KP Brno i Hradcem Králové, řekla bych, že jsme silnější než loni,“ tvrdí kapitánka Michaela Krejzová.

V nováčkovské sezoně 2019/20 končily Levhartice základní část s bilancí 7-11, stejnou zopakovaly i loni a ve vyřazovací fázi vybojovaly páté místo. K tomu pohárový bronz. Letos? Dosud jen tři výhry a devět porážek. A v minulém týdnu vypadly se Slovankou před branami pohárového Final Four, neboť jim scházela nemocná opora Kateřina Bartoňová a americká hvězda Jordan Reynoldsová, která se ještě nevrátila z vlasti.

„Snad už dorazí,“ vyhlíží Krejzová comeback první Američanky v Chomutově. „Herně nám chybí hodně. Je to pohodářka a skvěle zapadla. Aby ne, když jsme jí hned na začátku vzaly do hospůdky,“ usmívá se kapitánka.

Úzká rotace stojí podle ní i za několika porážkami. „Měly jsme strašně moc vyrovnaných zápasů, které nám v koncovce utekly. I se silnými soupeřkami. Kvůli úzké rotaci jsme v závěru hrozně vytuhlé, je to znát,“ cítí třiadvacetiletá křídelnice.

I proto je ráda, že po mateřské pauze se už zase zapojila Monika Satoranská. „Bylo to potřeba, hodně nám pomůže.“

A pomoc ještě bude potřeba, pro Levhartice startuje klíčová fáze sezony. Dvakrát se poměří se Slovankou, pak je čeká ještě Slavia, Strakonice a odložený duel s Ostravou, který v pátek zhatil koronavirus v chomutovském týmu.

„Musíme bojovat dál, teď máme soupeřky, které musíme a potřebujeme porazit. Snad se posuneme výš a v play off narazíme na vyrovnaného protivníka,“ přeje si Krejzová.

Mrzí jí, že atmosféra v chomutovské hale už není bouřlivá jako dřív. „Je to špatné. Od doby, co můžou do haly jen očkovaní, moc lidí nechodí. Atmosféra tady bývala skvělá a je znát, když nás neženou dopředu plné tribuny,“ lituje.

Trenér Jozef Rešetár své družstvo nezatracuje. „Je jisté, že jsme ještě neřekli poslední slovo. Zatím jsme málokdy byli v plné sestavě. Snad jsme si všechno špatné vybrali a teď to bude lepší. Jen je škoda, že tým je složený pouze z chomutovských a pražských hráček a na společném tréninku se sejdeme jen třikrát týdně.“

Slovenský expert jen pár dní před startem ligy nahradil Tomáše Pavelku, jehož vedení klubu odvolalo nečekaně po letní přípravě. „Musely jsme to vzít, jak to přišlo. Bylo to ze dne na den, ale nějak jsme to zvládly,“ míní Krejzová. „Většina útočných systémů zůstala, protože výměna byla na poslední chvíli.“

Kapitánka si nového trenéra pochvaluje, ale… „Je hodný. Možná by mohl být trochu přísnější. Vynadá nám, to ano. Každý to vnímá trochu jinak, ale podle mě bychom asi potřebovaly, aby nás někdy pořádně seřval.“