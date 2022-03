Zázrak do pěti milionů. A ještě potrápit Slavii, přejí si v Chomutově

„Asistent Petr Treml mladší zůstává, protože dělá i v mládeži, s hlavním koučem Jozefem Rešetárem se nejspíš domluvíme taky,“ prozradil majitel klubu Petr Drobný. „Je to zkušený trenér, který ví, co chce a co má dělat. Je i­ lidský, umí vycházet s děvčaty.“

Kádr v čele s oporami Bartoňovou, Krejzovou či Kadlecovou se příliš neobmění. „Končí jen Tereza Vorlová,“ jmenoval Drobný mistryni světa v basketbalu 3x3. „Chce se věnovat rodině, jinam nejde. V případě nouze by pomohla. Nahradí ji Ukrajinka Anastasija Kovtunová, která u nás zůstane i pro příští sezonu. S­ ostatními holkami se bavíme. Snažíme se udržet kvalitu, jaká tu byla poslední dva roky. Teď máme sílu vyhrávat zápasy i bez opor.“

Chomutov poprvé v historii angažoval Američanku, usměvavá Jordan Reynoldsová nezklamala. „Chceme ji i na další rok, asi to vyjde,“ těší majitele Levhartů. „Do týmu zapadla výborně, je inteligentní, nemůžu si jí vynachválit. Umí výborně vyskočit, což spousta českých hráček ne, má plno doskoků. A techniku na vysoké úrovni. Zvýšila nám kvalitu.“

Aby ta kvalita byla medailová, na to Chomutov nemá peníze. „Patříme do top šestky, ale máme v ní nejmenší rozpočet. Ve čtvrtfinále jsme byli schopni porazit třetí Hradec Králové, předtím hrát vyrovnaně s KP Brno. Ukázalo se, že tým se konsolidoval, teď ho doplníme odchovankyněmi. Ta úplná špička vyjma USK, který je jinde, má rozpočet přes 10 milionů korun, my se i s muži musíme vejít do pěti milionů,“ naznačil Drobný, že proti soupeřkám to jsou drobné.

V chomutovské cenovce jsou výsledky trochu zázrakem, zázračné zbohatnutí majitel ovšem nečeká.

„Bez podpory města bychom vrcholový sport nehráli. A bez pár patriotů, sponzorů. Děláme s malým rozpočtem a takhle to bude dalších X let, když nepřijde silný partner. Přitom tu v průmyslové zóně jsou, ale­ nesponzorují,“ vadí Drobnému. „Všechno je o penězích, takže v mužích to nebude NBL, ale dál 1. liga. Cílem je stabilizovat kádr, který opouští matador Luboš Stria, odchází kvůli své firmě, nestíhá. Taky by nám při problémech mohl vypomoct.“

Před covidem chodilo na ženskou ligu v Chomutově až 700 diváků, teď návštěvnost klesla na polovinu. „Pořád ji máme jednu z nejlepších ­v republice,“ je hrdý Drobný. „Chceme zápasy pro lidi ještě víc zatraktivnit, otevře se v hale bufet, budeme mít obrazovku, soutěže. Spolupracujeme s hokejovými Piráty a začneme s házenkářkami Mostu. Chceme návštěvnost zvýšit. Děláme výborně televizní přenosy, někdo říká, že nám to ubližuje, že diváci radši sedí doma, než aby šli zafandit. Ale nechceme snižovat tu úroveň, kterou jsme nastavili.“

Chomutov působí v nejvyšší ženské soutěži od sezony 2019/20. Loni dosáhl na dva milníky, v poháru získal bronz a v­ lize skončil pátý. Tehdy bez boje, neboť Slavia sérii skrečovala. Teď k ní dojde. „Je lepší pocit si o to zahrát, než když někdo vzdá. Zkusíme Slavii potrápit.“