Šéf Levhartic: Eurocup stojí milion, ale pro hráčky je to prestiž. Českou cestu razí dál

„Angažujeme dvě posily do konce prosince, které by nám měly s postupem do Eurocupu pomoct. A když to nevyjde, budeme hrát nějakou nižší evropskou soutěž. Bez pohárů určitě nezůstaneme,“ ujistil chomutovský šéf Petr Drobný.
V rozhovoru pro klubový web majitel rozebíral minulou sezonu, skládání družstva, rozpočet i budoucnost Levhartic.
O celkovém šestém místě v lize: „Před sezonou jsme byli nadšení, vypadalo to, že máme nejsilnější tým v historii a budeme bojovat o třetí čtvrté místo. Jenže pivotka Karoline Striplinová vypadla na měsíce kvůli operaci slepého střeva, pak se přidala Kateřina Rokošová, v závěru minulého roku chyběla i rozehrávačka Kateřina Bartoňová. Během play off měly problémy křídelnice Monika Fučíková a rozehrávačka Ema Bláhová. S takovými absencemi jsme už neměli kvalitu na to, abychom poráželi týmy ze špičky. Přesto jsme ve čtvrtfinále s Ostravou vedli 2:0 na zápasy, škoda třetího utkání, tam jsme zaváhali, zranila se i Fučíková a celá série se začala obracet.“
O zraněních: „Takovou sezonu jsem asi ještě nezažil. Kromě hráček základní rotace vypadly i ty, které měly tým doplňovat, jako Mezihoráková, Staňková nebo Večeřová. Když se díváte na lavičku, kde bylo sedm hrajících a šest zraněných hráček, které jen fandily, vypadalo to tristně.“
O prevenci zranění: „Snažíme se tady mít profesionály, kondiční trenéry, fyzioterapeuty, kteří vědí, jak hráčky nepřetěžovat. Ale ta zranění jsou většinou spíše úrazy, hlavně kolen, a doba léčení je potom strašně dlouhá. Nejméně tři čtvrtě roku, někdy i rok, jako třeba v případě Míši Krejzové. A pak další čas potřebujete k tomu, abyste se dostal do bývalé formy. Obdivuji všechny hráčky, které se po tak dlouhé pauze dokážou dostat zpátky do formy před zraněním.“
O kvalifikaci Eurocupu: „Máme domluvu se dvěma hráčkami, které tady budou zatím do prosince. Měly by nám pomoct s postupem do Eurocupu a pak ho také důstojně odehrát. Máme dost silný tým na to, abychom tam něco urvali jako v minulé sezoně, kdy jsme slavili jednu výhru. Hrajeme poháry čtvrtou sezonu, celá Evropa už o nás ví, že jsme eurocupový tým. Když se nekvalifikujeme, budeme hrát nižší pohárovou soutěž, například CEWL nebo EWBL.“
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Šéf Levhartic: Nemusí být medaile, hlavně hrát s Češkami. O Eurocup zabojujeme
O finančních rozdílech v evropských soutěžích: „Je to ve stovkách tisících. Na Eurocup jsme měli rozpočet milion korun, v nižší pohárové soutěži je to polovina. Ale pro hráčky je Eurocup prestiž, pomáhá jim to třeba získat lepší angažmá. Vidíte, že od nás holky odcházejí do Evropy, do Itálie nebo do Francie, ať už Velichová či Rylichová. Všichni vědí, že Eurocup je známka kvality, a ty týmy pak naše hráčky oslovují. Samozřejmě v této konkurenci je nejsme schopní udržet.“
O rozpočtu: „Pokud bychom to brali jako poměr cena – výkon, tak naše postavení v tabulce asi odpovídá. Máme zhruba pátý až šestý nejvyšší rozpočet, skončili jsme na konečném šestém místě. Daří se nám ho i navyšovat, basketbalistky dokážeme platit celý rok, i když sezona trvá jen sedm měsíců. Chceme, aby měly nějakou jistotu a nemusely si shánět třeba brigádu.“
O budoucnosti opory Kateřiny Bartoňové: „Určitě bude v týmu pokračovat, snad nestárne, hraje pořád výborně. Začala trénovat už i mládež a k tomu by se měla stát i hrající asistentkou kouče Petra Tremla mladšího u ligového áčka.“
O posílení managementu: „Všechno to bylo na mně, snažil jsem se sem do Chomutova dostat nějaké lidi, co by mi pomáhali. Domluvil jsem se s Richardem Mihulou, který se stal od dubna manažerem klubu a bude pomáhat se zajišťováním dotací nebo s jednáními s agenty.“
O tom, proč týmy z první ligy nestojí o postup mezi elitu: „Nemají takové finanční zabezpečení, obtížně se jim shání české hráčky a nechtějí hrát s cizinkami. První liga je kvalitní, ale není to fotbal, aby holky uživila. Musí chodit do práce a pak se samozřejmě rozmýšlejí, jestli hrát basket na nejvyšší úrovni, nebo dělat kariéru.“
O cizinkách v lize: „Kdyby USK neměl Američanky, asi by nevyhrál Euroligu. Cizinky určitě zvedají kvalitu ligy, ale my chceme hrát hlavně s českými hráčkami, s našimi odchovankyněmi. To je pro mě důležitější. Nehrajeme si na to, abychom tady měli čtyři pět cizinek, dvě jsou pro nás maximum. Podobnou cestou jdou i Ostrava nebo KP Brno. Je důležité, aby holky sbíraly zkušenosti, dostávaly důležité role. A díky tomu budeme v příští sezoně zase lepší.“
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Z levhartice panterkou. Brejchová míří z Chomutova do italského Roseta
O odchodech z Chomutova: „Monika Fučíková odešla do Žabin, do italského Roseta se přesunula Eliška Brejchová, to jsou dvě klíčové hráčky. Musíme to doplnit, snažíme se vychovávat si svoje hráčky. Máme v hledáčku dvě šikovné Češky, kterými bychom je chtěli nahradit. Koukáme i do ciziny, ale musela by to být hráčka, která nám pomůže zvýšit kvalitu a posune nás výš.“
O českém ženském basketbalu: „Myslím, že jde nahoru. Jsme pravidelnými účastníky mistrovství Evropy, často hrajeme i světový šampionát, jen olympiáda nám uniká, ale snad se na ni probojujeme v roce 2028. I liga se zkvalitňuje, už to není jen USK Praha a Žabiny, dnes může osmý tým porazit druhý. Je to hodně vyrovnaná soutěž a do ligy přicházejí kvalitní hráčky.“
O přání do příští sezony: „Hlavně dostat do haly diváky, aby je to bavilo. Všichni jsou rádi, když je plná hala, ne když tam sedí 30 lidí. Nemusíme mít hned vyprodáno, ale když bude chodit 700 až 800 diváků a bude se jim naše hra líbit, budeme spokojení.“