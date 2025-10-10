Oranžový šok Levhartic. Na Eurocup dostaly nouzové dresy, neseděly jim

  9:25aktualizováno  9:30
Vliv na funkci basketbalistek to nemělo žádný, ale na komfortu to taky nepřidalo. Před svátečním vstupem do Eurocupu proti soupeři z Kosova přišly chomutovským Levharticím jiné než objednané dresy, v jiných než klubových barvách a ještě k tomu v jiných než požadovaných velikostech, takže ne všem hráčkám seděly.
Chomutov, 8. 10. 2025. Evropský poháru FIBA basketbalistek (Eurocup), Levhartice Chomutov - Peja (Kosovo).

Chomutov, 8. 10. 2025. Evropský poháru FIBA basketbalistek (Eurocup), Levhartice Chomutov - Peja (Kosovo). Chomutovský smutek, uprostřed Sarah Sekaová. | foto: Petr Bílek, MF DNES

Chomutov, 8. 10. 2025. Evropský poháru FIBA basketbalistek (Eurocup), Levhartice Chomutov - Peja (Kosovo).
Chomutov, 8. 10. 2025. Evropský poháru FIBA basketbalistek (Eurocup), Levhartice Chomutov - Peja (Kosovo).
Chomutov, 8. 10. 2025. Evropský poháru FIBA basketbalistek (Eurocup), Levhartice Chomutov - Peja (Kosovo).
Chomutov, 8. 10. 2025. Evropský poháru FIBA basketbalistek (Eurocup), Levhartice Chomutov - Peja (Kosovo).
„Náš dodavatel nefunguje, jak bychom si představovali. Tohle byla vedle porážky další z hořkých věcí. Musíte se připravovat na soupeře, ale řešíte, že nesedí ani velikosti trenýrek,“ postěžoval si trenér Petr Treml mladší po nezdaru 65:73 s kosovským týmem Peja.

Na evropskou soutěž si Chomutov objednal u Pumy speciální edici dresů. „Doteď je nedodali, měli jsme je mít na začátku září, ale ani v půlce října tu nejsou. Prý je nemají na skladě. V den zápasu přivezli jiné, jsem rád, že alespoň oranžové měli.“

Což je ovšem barva vymykající se klubové identitě, ty správné budou bílé se zlatými motivy. Fanoušci, jichž se v hale sešlo na pět stovek, na oranžové trikoty koukali s údivem. „Nouzovka. Nevypadají zle, ale naše barva to není,“ kabonil se kouč.

I Wembanyamova sestra umí. Zničila Chomutov a prosila: Osobní otázky ne

Basketbalistkám dresy buď lehce plandaly, nebo jim byly těsné. Padly málokomu. „Některé holky hrály ve větších dresech, než chtěly, to nechápu, jak se mohlo stát. Ale stalo se,“ pokrčil Treml bezmocně rameny.

Kapitánka Michaela Krejzová taky svou velikost nenašla. „Někdo musel přežít ve většímu dresu, někdo v menším jako já, ale v pohodě,“ nestresovala se, zdrtila ji spíš porážka. „Na jednu stranu jsou to pořád jen dresy, přinejhorším bychom hráli v našich ligových. Nic příjemného to nebylo, ale ani extra velký problém.“

Větším problémem bylo prohýřené vedení, ve středeční bitvě Chomutov dominoval až o 16 bodů, ale nakonec po stíhací jízdě soupeřek v čele s Evou Wembanyamovou, sestrou hvězdy NBA, končil v slzách.

Domácí Kateřina Bartoňová se probíjí přes Jacairu Allenovou.

„Bylo to strašně tvrdé, možná to tak nevypadalo, ale zápas bolel dost,“ poznala Krejzová, že evropský basketbal se nehraje v rukavičkách. „Nedokázaly jsme se jim v tvrdosti vyrovnat, ani je pod košem brát na záda, takže oni měli další šance na skórování.“

Způsobila to i nečekaná ztráta dvou věží, pivotek. Američanka Karoline Striplinová je po operaci slepého střeva a Kateřinu Rokošovou skolila angína.

„Ještě dobírala antibiotika. Nechtěli jsme hazardovat se zdravím, přestože by nám extrémně pomohla,“ nechtěl Treml uspěchat návrat. „Dvě dlouhé hráčky pod košem nám chyběly. V Eurocupu se hra víc pouští, je fyzičtější, hodně kontaktní, na sílu. Soupeř měl 21 útočných doskoků proti našim devíti, to je 21 dalších střel navíc.“

Eliška Brejchová (vpravo) z Levhartic Chomutov u míče v zápase s Basketem...
Monika Fučíková z Levhartic Chomutov útočí v zápase s Basketem Ostrava.

Ligové dresy Levhartic, bílé se zlatými prvky

Levhartice v ročníku 2022/23 vyhrály nižší evropskou soutěž EWBL, v Eurocupu startují potřetí a ještě nikdy neprošly ze skupiny. Po domácím zaváhání s Pejou dostává postupový sen trhliny i tentokrát. Dalšími vyzyvateli jsou německý mistr Rutronik Stars Kletern a litevský šampion Kibirkstis-TOKS Vilnius, které Chomutov hostí 15., respektive 22. října. Pak následují odvety na venkovních palubovkách.

Jako z Hollywoodu. Vrtulník přistál na hřišti a Ústí dostalo „potetované“ dresy

„Ve chvíli, kdy postupují dva týmy, prohra s nasazeným z posledního koše bolí,“ posteskl si Treml. „Ale doufám, že si z toho něco vezeme do ligy. Když budeme hrát v sezoně takhle, bude to paráda.“

Krejzová si otírala slzy: „Minulý rok jsme měly tři výhry z šesti zápasů a postup ze skupiny Eurocupu nám utekl o pár bodů. Tohle byl jeden z nejdůležitějších zápasů s nováčkem soutěže, další soupeři budou těžší. Ale nesmíme věšet hlavy, můžeme porazit i lepší týmy!“

Snad už v dresech, které budou pro Levhartice typické.

