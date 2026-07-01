Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Leonard se vrací! Do Toronta přichází muž, který mu dal váhu, titul a ikonickou střelu

Autor: ,
  10:22
Kawhi Leonard (vlevo) z Los Angeles Clippers během utkání proti Indianě.

Kawhi Leonard (vlevo) z Los Angeles Clippers během utkání proti Indianě. | foto: AP

Kawhi Leonard (vlevo) z LA Clippers a Gui Santos z Golden State Warriors bojují...
Kawhi Leonard (vpravo) z LA Clippers se dere kolem soupeře v zápase proti...
Kawhi Leonard smečuje během Utkání hvězd NBA.
Victor Wembanyama ční i během Utkání hvězd NBA nad soupeři, brání ho Jaylen...
22 fotografií
Dvojnásobný šampion NBA Kawhi Leonard se po šesti sezonách strávených v Los Angeles Clippers vrací do Toronta. Pokusí se tam navázat na úspěšný ročník 2018/19, ve kterém s jediným kanadským klubem v NBA získal titul.

O přesunu pětatřicetiletého křídelníka, který byl před sedmi lety vyhlášen nejužitečnějším hráčem finálové série s Golden State, informovala zámořská média.

Leonard v Torontu strávil jedinou sezonu poté, co prvních sedm let v zámořské lize působil v San Antoniu. Na konci ročníku Raptors zejména jeho zásluhou vybojovali dosud jediný triumf v lize. V roce 2014 se Leonard radoval z titulu také se Spurs a rovněž tehdy získal ocenění pro MVP finále.

Ikonická střela Leonarda ze sedmého zápasu konferenčního semifinále proti Philadelphii v roce 2019:

Clippers za Leonarda získají z Toronta Brandona Ingrama a Gradeyho Dicka a až pět voleb v budoucích draftech.

Leonarda čeká v NBA šestnáctá sezona, na kontě má včetně play off 944 zápasů a v základní části dlouhodobé průměry 20,7 bodu a 6,4 doskoku, ve vyřazovací fázi dokonce 21,5 a 7,8. Sedminásobný účastník Utkání hvězd mimo jiné získal dvakrát ocenění pro nejlépe bránícího hráče ligy.

Vstoupit do diskuse

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Nejčtenější

Vysvědčení nepotěší. Známky pro české reprezentanty: žádná jednička, dvě pětky

Čeští fotbalisté se chystají na zápas fotbalového mundialu proti Jihoafrické...

Od našich zpravodajů v USA Šampionát, který se nepovedl. Pro někoho zklamání, pro jiného ostuda. Ale spokojený být národní tým s vystoupením na mistrovství světa určitě být nemůže. Ve skupině s Mexikem, Jihoafrickou republikou...

MS ve fotbale 2026: program, skupiny, jak hráli Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. Národní tým se na světovém šampionátu představil po 20 letech, skončil...

Česko - Mexiko 0:3, tři minely a konec fotbalistů na MS, ve skupině jsou poslední

Mexický brankář Guillermo Ochoa kontroluje zdravotní stav Tomáše Součka.

Od našeho zpravodaje v Mexiku Tři zápasy a šlus. Fotbalová reprezentace se s mistrovstvím světa loučí porážkou 0:3 v Mexiku proti domácímu týmu a v základní skupině skončila na posledním místě. Duel na Aztéckém stadionu rozhodla...

Nejkrásnější šaty na kurtech? Kosťuková bude na Wimbledonu hrát v krajkách

Marta Kosťuková v druhé edici The Marta Dress pro Wimbledon 2026

Po Naomi Ósakaové a Coco Gauffové ukázala svůj wimbledonský model ještě před vstupem na kurty také Marta Kosťuková. A stejně jako její sokyně na sebe upoutala pozornost. Současná světová třináctka...

MS ve fotbale 2026 ONLINE: Skončil i trenér Ekvádoru, Francie i Mexiko postupují

Sledujeme online
Nizozemský trenér Ronald Koeman během utkání s Marokem.

Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho účastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů. A...

Belgie - Senegal v TV: Kurzy a kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Konečně i on. Gól do sítě Nového Zélandu slaví Romelu Lukaku.

Vyřazovací fáze fotbalového MS 2026 pokračuje šlágrem Belgie - Senegal. Zatímco Belgičané po rozpačitém úvodu nakonec svou skupinu vyhráli, africký šampion postoupil dál díky gólové smršti v...

1. července 2026  10:12

Pojďte do nás, hledejte problémy, vybídl Deschamps novináře. Proč nechce klid?

Didier Deschamps, kouč Francie, po výhře na MS prot Švédsku, která přinesl...

Jiní od novinářů vyžadují klid, další loajálnost, někteří dokonce podporu pro svůj tým. Ne tak trenér francouzských fotbalistů Didier Deschamps. „Chlapi, jen do toho, pojďte do nás. Hledejte...

1. července 2026  10:10

MS ve fotbale 2026 ONLINE: Skončil i trenér Ekvádoru, Francie i Mexiko postupují

Sledujeme online
Nizozemský trenér Ronald Koeman během utkání s Marokem.

Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho účastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů. A...

1. července 2026,  aktualizováno  9:57

Olomouc ulovila mladého Kamerunce, přichází z francouzské ligy

Stephane Noumbissie poprvé v dresu Sigmy.

Na trase francouzská liga - Olomouc příliš fotbalových transferů nevzniká, v úterý se ovšem jeden takový obchod podařilo dotáhnout. Sigma představila druhou letní posilu. Po islandském útočníku...

1. července 2026  9:39

Hraj ještě rok! Pak se potkáme mezi dětmi. Dvojče Kristýna nosí Plíškové štěstí

Kristýna Plíšková ve Wimbledonu podporuje svou sestru Karolínu.

Od našeho zpravodaje ve Velké Británii Pět zápasů své sestry-dvojčete už letos přímo z tribuny sledovala Kristýna Plíšková. A pokaždé Karolíně přinesla štěstí. „Proto je na mě teď velký tlak, abych tady ještě zůstala,“ pousmála se v úterý...

1. července 2026  9:30

MS ve fotbale 2026: program, skupiny, jak hráli Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. Národní tým se na světovém šampionátu představil po 20 letech, skončil...

1. července 2026  9:26

Pavouk MS ve fotbale 2026: program play off, kdo s kým bude hrát

Španělský záložník Rodri vede míč během utkání s Kapverdami.

Na fotbalovém mistrovství světa se hraje 1. kolo play off, do kterého postoupily vždy dva nejlepší celky ze všech dvanácti skupin a také osm mužstev z třetích míst. Podívejte se, jak vypadá pavouk...

1. července 2026  9:24

22. den MS ve fotbale: Anglie vyzve Kongo, Belgii čeká Senegal. Co předvedou USA?

Anglický křídelník Bukayo Saka během utkání s Panamou.

Na fotbalovém mistrovství světa pokračuje první kolo play off. Program 22. dne otevře duel Anglie s Kongem, večer se střetnou Belgie a Senegal a noční program obstará zápas Spojených států amerických...

1. července 2026

Kdo se může v NHL stěhovat? Na trhu volných hráčů je Ovečkin i řada Čechů

Hokejový útočník Alexandr Ovečkin se po posledním domácím zápase Washingtonu v...

Lze to považovat za start přípravy na novou sezonu NHL. Tamní kluby mají od 1. července možnost podepsat hokejisty z listiny volných hráčů. Ta letos čítá například nejlepšího střelce v historii...

1. července 2026  8:30

Loučení s Pilařem? Hradec veteránovi nabídl místo v béčku, ten tam nechce

Václav Pilař z Hradce Králové neslaví gól proti svému bývalému klubu Plzni.

Zatímco hráči vyhlíželi, jak dopadne rozhodnutí UEFA ohledně Karviné a následně soutěže, v níž se Hradec vrátí do pohárové Evropy, řešilo vedení klubu s kým. Podle všeho to už nebude s Václavem...

1. července 2026  8:19

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Krejčíková vs. Andrejevová: Kurzy a kde sledovat Wimbledon 2026 živě

Barbora Krejčíková během prvního kola Wimbledonu.

Barboru Krejčíkovou čeká ve 2. kole Wimbledonu 2026 těžká zkouška, utká se totiž s Mirrou Andrejevovou. V anšem přehledu najdete aktuální kurzy a kde utkání sledovat živě.

1. července 2026

Anglie - DR Kongo v TV: Kurzy a kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Harry Kane oslavuje gól, po němž se stal nejlepším anglickým střelcem v...

Vyřazovací fáze MS 2026 pokračuje duelem Anglie - DR Kongo. Zatímco hvězdní Angličané i přes kritiku vyhráli svou skupinu, africký celek slaví historický postup do play-off. Přečtěte si, kde sledovat...

1. července 2026  7:58

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.