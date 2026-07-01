Leonard se vrací! Do Toronta přichází muž, který mu dal váhu, titul a ikonickou střelu

O přesunu pětatřicetiletého křídelníka, který byl před sedmi lety vyhlášen nejužitečnějším hráčem finálové série s Golden State, informovala zámořská média.
Leonard v Torontu strávil jedinou sezonu poté, co prvních sedm let v zámořské lize působil v San Antoniu. Na konci ročníku Raptors zejména jeho zásluhou vybojovali dosud jediný triumf v lize. V roce 2014 se Leonard radoval z titulu také se Spurs a rovněž tehdy získal ocenění pro MVP finále.
Ikonická střela Leonarda ze sedmého zápasu konferenčního semifinále proti Philadelphii v roce 2019:
Clippers za Leonarda získají z Toronta Brandona Ingrama a Gradeyho Dicka a až pět voleb v budoucích draftech.
Leonarda čeká v NBA šestnáctá sezona, na kontě má včetně play off 944 zápasů a v základní části dlouhodobé průměry 20,7 bodu a 6,4 doskoku, ve vyřazovací fázi dokonce 21,5 a 7,8. Sedminásobný účastník Utkání hvězd mimo jiné získal dvakrát ocenění pro nejlépe bránícího hráče ligy.