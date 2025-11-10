Zemřela ikona NBA. Lenny Wilkens se dostal do Síně slávy jako hráč i trenér

Autor: ,
  10:58
Ve věku 88 let zemřel legendární basketbalista a později úspěšný trenér Lenny Wilkens. Rodák z New Yorku dovedl v roce 1979 jako kouč Seattle SuperSonics k jedinému titulu v NBA, zažil s americkým „Dream Teamem“ olympijská zlata v Barceloně i Atlantě a dodnes drží rekord nejvíce odkoučovaných zápasů v NBA (2487). Podle oznámení rodiny zemřel v neděli.
Lenny Wilkens prožil na prahu léta 2025 svůj velký den, v Seattlu mu odhalili...

Lenny Wilkens prožil na prahu léta 2025 svůj velký den, v Seattlu mu odhalili sochu. | foto: Lindsey WassonAP

Lenny Wilkens a jeho socha před Climate Pledge Arenou v Seattlu
Dave Bing, Oscar Robertson a Lenny Wilkens (zleva) na Utkání hvězd NBA v roce...
Lenny Wilkens prožil na prahu léta 2025 svůj velký den, v Seattlu mu odhalili...
Lenny Wilkens prožil na prahu léta 2025 svůj velký den, v Seattlu mu odhalili...
12 fotografií

Wilkens je jednou z pěti basketbalových osobností, které byly uvedeny do Síně slávy v kategorii hráč (v roce 1989) i trenér (1998). Vstoupil do ní dokonce i potřetí, a to před 25 lety jako člen zlatého olympijského týmu z her v Barceloně. V roce 1992 byl asistentem u hvězdného výběru Američanů, o čtyři roky později v Atlantě už hlavním koučem.

Rozesmutnil Clintona, nepoznal Garnetta, debutoval proti Jordanovi. Zídkův rok 1995

„Ovlivnil životy nesčetně mladých lidí i generací hráčů a trenérů, kteří považovali Lennyho nejen za skvělého spoluhráče nebo trenéra, ale také za výjimečného mentora,“ řekl komisionář NBA Adam Silver k bývalému rozehrávači, jenž strávil v lize 15 sezon v dresech St. Louis, Seattlu, Clevelandu a Portlandu. Dvakrát se stal nejlepším nahrávačem NBA.

Lenny Wilkens a jeho socha před Climate Pledge Arenou v Seattlu
Dave Bing, Oscar Robertson a Lenny Wilkens (zleva) na Utkání hvězd NBA v roce 1997
Lenny Wilkens prožil na prahu léta 2025 svůj velký den, v Seattlu mu odhalili sochu.
Lenny Wilkens prožil na prahu léta 2025 svůj velký den, v Seattlu mu odhalili sochu.
Lenny Wilkens prožil na prahu léta 2025 svůj velký den, v Seattlu mu odhalili sochu.
12 fotografií

Trenérem byl mezi lety 1969 až 2005 u týmů Trail Blazers, Cavaliers, Atlanty Hawks, Toronta Raptors a New York Knicks. Když s koučováním končil, držel s 1332 výhrami v základní části rekord. Později ho překonali Don Nelson (1335) a Gregg Popovich (1390).

Do Síně slávy byli vedle Wilkense uvedeni jako hráč i kouč také John Wooden, Bill Sharman, Tom Heinsohn a Bill Russell.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

OBRAZEM: Světové prvenství i náhrada za Plechárnu. Tady by se mohla hrát extraliga

Nová hala pro Dynamo pojme přes 22 tisíc lidí. Hotovo by mělo být v srpnu 2027....

Je to jen několik dní, co se prvoligová Jihlava zabydlela v novém. Multifunkční arény, včetně té pardubické, která se stane tou vůbec největší na světě, mají vyrůst i v české nejvyšší hokejové...

Ostravský chrám za 2,5 miliardy. Nový stadion Bazaly už má svoji podobu

Nové Bazaly

Nový fotbalový stadion Bazaly v Ostravě vznikne podle návrhu urbanistického, architektonického a designového studia L35 Arquitectos z Barcelony. Vítězný projekt se od ostatních v soutěži odlišoval...

Kradla jsem, nevím proč. Jak šampionka Simonová padala z trůnu do černé díry

Premium
Biatlonistka Julia Simonová u soudu.

Ano, kradla jsem. A lhala jsem. Jsem vinna. Byl to zkrat, jakási černá díra. Ale nesuďte mě, prosím, příliš tvrdě. Julii Simonové, suverénce tolika biatlonových závodů, se najednou zhroutil svět....

Slavia - Arsenal 0:3, hektický úvod, po gólu se hosté zklidnili a byli nad síly mistra

Slávistický kapitán Provod v hlavičkovém souboji s obránci Arsenalu.

Slávističtí fotbalisté proti Arsenalu nepropadli, i když ve svém čtvrtém vystoupení v Lize mistrů nevystřelili na bránu a inkasovali tři góly. Většinu času dobře bránili, snažili se zápas lídrovi...

Plzeň - Slavia 3:5, osm gólů v bláznivém šlágru. Domácí dotahovali, klid dal Zafeiris

Fotbalisté Slavie se radují z gólu Christose Zafeirise proti Plzni.

Slávističtí fotbalisté se vrací do čela ligové tabulky. Na závěr 15. kola v bláznivém šlágru na západě Čech porazili plzeňskou Viktorii 5:3 a mají dvoubodový náskok na Spartu a Jablonec. Domácí...

Zemřela ikona NBA. Lenny Wilkens se dostal do Síně slávy jako hráč i trenér

Lenny Wilkens prožil na prahu léta 2025 svůj velký den, v Seattlu mu odhalili...

Ve věku 88 let zemřel legendární basketbalista a později úspěšný trenér Lenny Wilkens. Rodák z New Yorku dovedl v roce 1979 jako kouč Seattle SuperSonics k jedinému titulu v NBA, zažil s americkým...

10. listopadu 2025  10:58

NEJ Z LIGY: Dým v Plzni, debakly i divočina v Olomouci. A Holoubek se nebavil

Hustý dým v úvodu utkání mezi Plzní a Slavií. Utkání muselo být přerušeno.

Bláznivou osmigólovou přestřelkou skončilo 15. kolo fotbalové Chance Ligy. Slavia porazila Plzeň 5:3 a osamostatnila se po polovině základní části na čele soutěže. Šest branek padlo v Liberci, kde...

10. listopadu 2025  10:30

Alcaraz je po odečtech znovu číslo 1, přetahovanou rozsoudí až Turnaj mistrů

Carlos Alcaraz podává na Turnaji mistrů.

Tenistka Kateřina Siniaková se po semifinálové účasti na Turnaji mistryň udržela v čele deblového žebříčku a popáté ukončí rok na prvním místě. Staronovou mužskou světovou jedničkou je po týdnu opět...

10. listopadu 2025  10:03

Součkova upřímná knižní zpověď: Oslava mu pomohla překonat nespavost a depresi

Záložník Tomáš Souček z West Hamu se raduje ze svého gólu.

Nikdo netušil, čím si prochází. Svěřil se jen pár nejbližším. Teď jde Tomáš Souček, kapitán fotbalové reprezentace a čerstvě i rekordman mezi českými střelci v Premier League, s pravdou ven. V...

10. listopadu 2025  9:50

Thriller. Blázinec. Zápas podzimu! Slavia s Plzní ukázaly, že i šlágr může bavit

Slávistický útočník Tomáš Chorý střílí gól okolo Sampsona Dweha z Plzně.

Potřebovali jste mít v ruce důkaz, že fotbalová liga má šmrnc? Že může nabídnout zápas, který má úplně všechno? Slavia s Plzní tohle exkluzivní menu servírovaly. Rozbouraly klišé, že šlágr bývá...

10. listopadu 2025  9:19

K obratu OKC velel Gilgeous-Alexander, Knicks v derby zničili Brooklyn

Shai Gilgeous-Alexander hledá cestu do koše kolem bránícího Vince Williamse Jr.

Basketbalisté Oklahoma City porazili 114:100 domácí Memphis a dosáhli jako první tým v sezoně NBA na deset výher. Hvězda Thunder Shai Gilgeous-Alexander se na dalším vítězství podílel 35 body a sedmi...

10. listopadu 2025  9:18

Drtivé puzzle ze Srbské. Důvody, proč Zbrojovka vládne druhé lize

Hráči Zbrojovky Brno slaví gól v pohárovém zápase s Teplicemi.

Jen sedm bodů z 48 možných ztratila fotbalová Zbrojovka Brno v první polovině sezony. Její nedělní tečka vítězstvím 3:0 na půdě rezervy Sparty Praha byla jen razítkem na výsledkově téměř dokonalý...

10. listopadu 2025  9:17

Sigma má opět nejlepšího střelce. Vašulína vyzdvihl i kouč soupeře: Nepoznávám ho

Daniel Vašulín slaví branku do sítě Pardubic.

Dva neuznané góly hostů, tři červené karty, pěstní souboj a dva olomoucké góly. Sigma neprohrála v nejvyšší fotbalové soutěži už posedmé v řadě. Nedělní divočinu proti Pardubicím ovládla 2:0 a...

10. listopadu 2025

Týmy bez opor, spor o ofsajd a těsná bitva. Měli jsme ale na víc, cítí v Liberci po Spartě

Hromadná strkanice mezi hokejisty Sparty a Liberce.

Netradičně o reprezentační pauze, ale zato s atraktivní a místy až chaotickou podívanou. Fanoušci, kteří v neděli zavítali na extraligové utkání do O₂ areny, rozhodně neprohloupili. Předehrávku...

10. listopadu 2025  8:40

Trpišovský: Potkaly se dva supertýmy. Až příliš emocí? Ty nám venku často chyběly

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský během utkání proti Plzni

Když dostal otázku, jestli tak bláznivý výsledek očekával, ani se dlouze nezamýšlel. „Asi vás překvapím, ale ano. Týmy se postupně transformují, Plzeň už je hodně podobná nám, aktivitou i...

10. listopadu 2025  8:15

Advantage Consulting, s.r.o.
Mistr STAVEB Hradec Králové (55.-65.000Kč)!

Advantage Consulting, s.r.o.
Královéhradecký kraj
nabízený plat: 55 000 - 65 000 Kč

Dalších 31 620 volných pozic

Nečas s Hronkem bodovali ve vzájemném duelu, Dostál má další výhru

Pohledy Quinna Hughese i Martina Nečase směřují za kotoučem.

Nedělní program NHL otevřely dvě venkovní výhry v předehrávaném čase. Chicago dobylo 5:1 Detroit a Los Angeles bylo o gól lepší, než domácí Pittsburgh. Češi se prosadili až v nočních duelech. Martin...

9. listopadu 2025  22:53,  aktualizováno  10. 11. 8:08

Rulíkova sázka na útočníky z Evropy? První akce neklapla, ale rozhodovat bude důvěra

Zadumaný trenér Radim Rulík na české střídačce

A nekonečné debaty mohou začít. Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík poodhalil před první mezinárodní akcí, jak uvažuje nad složením kabiny pro únorový turnaj na olympijských hrách v Itálii,...

10. listopadu 2025  7:27

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.