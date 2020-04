Bartáková: V Bělorusku se virus neřešil, vtipkovali, že máme pít vodku

Basket

Dalších 11 fotografií v galerii Lenka Bartáková (v bílém) rozjíždí akci Cmoki Minsk. | foto: FIBA

dnes 17:59

Jedním z posledních letů se z Minsku vrátila do vlasti, kde jí čekal šok. Zatímco v Bělorusku basketbalistka Lenka Bartáková nezažívala žádná omezení spojená s pandemií koronaviru, v Praze měla pocit, že přiletěla do jiného světa. „V Minsku jsme nic nepociťovali a po příletu do Česka bylo prázdné letiště a prázdné ulice,“ srovnává reprezentační rozehrávačka na svazovém webu.

Svérázný běloruský přístup ke koronaviru v posledních dnech rezonuje celým světem. Fotbalová i hokejová liga se hrají bez omezení, prezident Alexandr Lukašenko naopak oceňuje sport jako prevenci. Traktory, vodka a fotbal. Ligu v Bělorusku vir nezastavil, chodí i diváci „V Bělorusku se koronavirus před mým odjezdem vůbec neřešil. Nebyla žádná omezení ani zákazy, nikdo nenosil roušku a lidé chodili normálně do barů a restaurací,“ popisuje své bezprostřední zkušenosti s tamními podmínkami hráčka týmu Cmoki Minsk Bartáková. „Nepociťovaly jsme žádnou změnu a přišlo mi, že jediný, kdo to tam řešil, jsem byla já a ostatní cizinky, protože jsme měly nějaké informace z domova a věděly jsme, že situace není dobrá.“ Dále přiznává, že od vedení klubu slyšela výroky ve stylu prezidenta Lukašenka, který o víkendu po hokejové exhibici prohlásil, že žádný virus nevidí a že sport, zejména hokej, je nejlepší antivirovou medicínou. „Bylo nám řečeno, že v Bělorusku je jen málo případů a jsme v bezpečí. Proběhly i nějaké vtipy, že máme pít vodku a budeme v pohodě,“ prozrazuje Bartáková. Ovšem na rozdíl od jiných soutěží, ta basketbalová se v Bělorusku nedohrála. „Po posledním zápase nadstavbové části nám jen řekli, že liga se přerušuje, ale že budou chtít určitě pokračovat a ligu dohrát. Odjela jsem domů čtyři dny po posledním zápase na doporučení české ambasády v Minsku a ministerstva zahraničí,“ říká Bartáková, jejíž tým vedl ligu s jedinou porážkou. I vzhledem k situaci doma a stále přísnějším bezpečnostním opatřením 28letá basketbalistka intenzivně řešila možnosti návratu z Běloruska. „Dva týdny jsem komunikovala s ambasádou, a když mi doporučili návrat do Čech, tak jsem odjela. Měla jsem zprávy, že lety do Prahy budou brzy zrušeny a pak bude velmi složité se vrátit. Koupila jsem letenku na předposlední možný den 19. března a odletěla,“ líčí. „V klubu jsem to řekla den před odletem. Trenér s asistentem nic nenamítali, jen řekli, že jsem tam v bezpečí a liga se bude určitě dohrávat. Po příletu jsem řešila s agentem výpověď a předčasné ukončení smlouvy, s čímž souviselo i strhnutí části peněz,“ vysvětluje. Fotogalerie Zobrazit fotogalerii Navzdory hektickému konci sezony ale hodnotí své angažmá na východě pozitivně. „Celkově jsem v Bělorusku byla moc spokojená. Je to trochu jiná kultura, ale předčilo to má očekávání. Minsk je jako každé jiné evropské město, kde člověk najde spoustu vyžití. Sice je občas náročné trávit sezonu tak daleko od rodiny, ale vzhledem k reprezentační pauze v listopadu, vánoční pauze v prosinci a se vším tím cestováním to docela uteklo.“ A po návratu domů Bartáková podobně jako ostatní sportovci najíždí na režim individuální domácí přípravy. „Prvních pár dní jsem hodně odpočívala, ale teď už se snažím zase udržovat ve formě, takže cvičím doma nebo když je možnost, tak se jdu proběhnout. Jinak trávím čas s rodinou a s přítelem.“