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LeBron James zůstane i ve Philadelphii věrný číslu 23. A nesleze z obrazovek

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  19:55
LeBron James (23) z Los Angeles Lakers nesouhlasí s rozhodčím.

LeBron James (23) z Los Angeles Lakers nesouhlasí s rozhodčím. | foto: Wendell CruzReuters

LeBron James z Los Angeles Lakers sleduje míč.
Jamal Shead (vlevo) z Toronto Raptors vypichuje míč LeBronu Jamesovi z Los...
LeBron James v akci proti Denveru.
LeBron James (23) z Los Angeles Lakers zakončuje na koš Cleveland Cavaliers,...
42 fotografií
Basketbalová hvězda LeBron James bude i ve svém novém týmu Philadelphia 76ers nosit na dresu číslo 23. Uvedli to zástupci klubu, když oficiálně oznámili podpis dvouleté smlouvy s nejlepším střelcem v historii NBA.

„Nemůžu se dočkat, až uvidím LeBrona po boku Jaylena Browna, V. J. Edgecomba, Joela Embiida, Tyrese Maxeyho a našeho talentovaného týmu, jak pracujeme na dalším mistrovském titulu pro Philadelphii,“ uvedl v prohlášení majitel klubu Josh Harris. „LeBronovi a jeho rodině: jsme vděční, že jste si vybrali 76ers, a těšíme se na další kapitolu téhle legendární kariéry. Vítejte u 76ers!“

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Jedenačtyřicetiletý James oznámil své rozhodnutí posílit Philadelphii minulý pátek. Může se stát prvním hráčem, který získá titul v NBA se čtyřmi různými týmy. Zatím vyhrál dvakrát s Miami a jednou s Clevelandem a Los Angeles Lakers, kde po minulé sezoně skončil.

Číslo 23 si James zvolil na začátku kariéry na počest svého vzoru Michaela Jordana. Po odchodu z Clevelandu do Miami v roce 2010 sáhl po šestce i proto, že 23 byla ve floridském klubu kvůli Jordanovi vyřazena. K číslu 6 ho motivoval také obdiv k Juliusi Ervingovi, legendě Sixers. Později se ovšem James k třiadvacítce vrátil.

LeBron James z Los Angeles Lakers sleduje míč.
Jamal Shead (vlevo) z Toronto Raptors vypichuje míč LeBronu Jamesovi z Los Angeles Lakers.
LeBron James v akci proti Denveru.
LeBron James (23) z Los Angeles Lakers zakončuje na koš Cleveland Cavaliers, brání ho Jaylon Tyson (20).
Luka Dončič (77) a LeBron James (23) v dresech Los Angeles Lakers
42 fotografií

Philadelphia se díky jeho angažmá zařadí mezi nejsledovanější týmy v NBA. Podle agentury Reuters se v celostátních přenosech objeví 34 zápasů Sixers, což je maximum, které připadá na jeden klub. V minulé sezoně se na takový počet dostala jen čtyři mužstva.

Philadelphia, která skončila sedmá ve Východní konferenci a pak vypadla v 2. kole play off s pozdějšími šampiony New York Knicks, byla ve 14 celostátních přenosech. Komisionář NBA Adam Silver nedávno uvedl, že se s dokončením vysílacího plánu sezony čeká na Jamesovo rozhodnutí o dalším působišti.

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