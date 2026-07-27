LeBron James zůstane i ve Philadelphii věrný číslu 23. A nesleze z obrazovek

„Nemůžu se dočkat, až uvidím LeBrona po boku Jaylena Browna, V. J. Edgecomba, Joela Embiida, Tyrese Maxeyho a našeho talentovaného týmu, jak pracujeme na dalším mistrovském titulu pro Philadelphii,“ uvedl v prohlášení majitel klubu Josh Harris. „LeBronovi a jeho rodině: jsme vděční, že jste si vybrali 76ers, a těšíme se na další kapitolu téhle legendární kariéry. Vítejte u 76ers!“
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Když LeBron balil talenty. Okázalá oznámení, touhy po titulu a poslední tanec
Jedenačtyřicetiletý James oznámil své rozhodnutí posílit Philadelphii minulý pátek. Může se stát prvním hráčem, který získá titul v NBA se čtyřmi různými týmy. Zatím vyhrál dvakrát s Miami a jednou s Clevelandem a Los Angeles Lakers, kde po minulé sezoně skončil.
Číslo 23 si James zvolil na začátku kariéry na počest svého vzoru Michaela Jordana. Po odchodu z Clevelandu do Miami v roce 2010 sáhl po šestce i proto, že 23 byla ve floridském klubu kvůli Jordanovi vyřazena. K číslu 6 ho motivoval také obdiv k Juliusi Ervingovi, legendě Sixers. Později se ovšem James k třiadvacítce vrátil.
Philadelphia se díky jeho angažmá zařadí mezi nejsledovanější týmy v NBA. Podle agentury Reuters se v celostátních přenosech objeví 34 zápasů Sixers, což je maximum, které připadá na jeden klub. V minulé sezoně se na takový počet dostala jen čtyři mužstva.
Philadelphia, která skončila sedmá ve Východní konferenci a pak vypadla v 2. kole play off s pozdějšími šampiony New York Knicks, byla ve 14 celostátních přenosech. Komisionář NBA Adam Silver nedávno uvedl, že se s dokončením vysílacího plánu sezony čeká na Jamesovo rozhodnutí o dalším působišti.