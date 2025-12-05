Téměř 19 let. LeBronova šňůra se přetrhla, i tak rozesmutnil Toronto a sázkaře

  14:11
Druhé prezidentské období George Bushe mladšího se přehouplo přes polovinu, iPhone měl krátce před svým představením. J. J. Redick, současný kouč basketbalistů Los Angeles Lakers, si v NBA kroutil svou nováčkovskou sezonu a Bronny James se učil první krůčky. Jeho tatínek LeBron tehdy, 5. ledna 2007, proti Milwaukee nastřílel jen 8 bodů. A to bylo naposledy, co v základní části skončil pod desítkou. Tedy až do noci na pátek.
LeBron James z Los Angeles Lakers slaví výhru nad Toronto Raptors.

LeBron James z Los Angeles Lakers slaví výhru nad Toronto Raptors. | foto: Dan Hamilton/Imagn Images

Basketbalisté Los Angeles Lakers slaví vítězství nad Torontem.
LeBron James z Los Angeles Lakers slaví výhru nad Toronto Raptors.
Fanoušci LeBrona Jamese v Torontu.
LeBron James z Los Angeles Lakers během utkání s Toronto Raptors.
48 fotografií

Taková série nemá obdoby. A mnozí nevěřili, že vůbec někdy skončí. Jenže v Torontu se LeBronovi střelecky nevedlo. Proměnil jen čtyři pokusy ze 17 a na bodovém kontě mu svítila osmička.

Ubíhaly poslední vteřiny. Toronto Raptors - LA Lakers 120:120. James dostává míč za trojkovým obloukem, udělá dva kroky, nabere rychlost... V takových momentech bývá smrtící, neomylný.

Jenže místo nájezdu na koš periferně zahlédne Ruie Hačimuru, kterého nechal Immanuel Quickley v rohu nehlídaného. James i s vědomím, že dost pravděpodobně přijde o svoji úchvatnou sérii, přihrává, Japonec střílí. Trojka s klaksonem, výhra, je vyřízeno!

A tak skončila jedna éra. Naprosto nepředstavitelná šňůra desetibodových utkání, kterou James držel téměř 19 let a 1297 zápasů.

LeBron James v roce 2007...

...a 2025, kdy skončila jeho série.

Za ním vznikla obrovská mezera. Vždyť druhý Michael Jordan zvládl „jen“ 866 mačů základní části v řadě s dvouciferným střeleckým zápisem.

O tom, že se rozdíl nebude dále zvětšovat, rozhodl paradoxně duel, kdy Lakers chyběl Luka Dončič, který spěchal do Slovinska k porodu svého druhého potomka. A tak mohl mít James celkem volnou ruku. Ovšem místo bodových hodů ukázal, že i po čtyřicítce je výjimečným hráčem z rozličných důvodů.

Možná není tak výbušný, v obraně se nepředře, a když mu někdo nadhodí míč nad koš, často už jen marně plachtí vzduchem. Tentokrát se ale zachoval naprosto správně. Nesobecky. Týmově. Vítězně.

A když se ho reportér po utkání tázal, jestli konce své série lituje, LeBron jen prohodil: „Ne, vůbec. Vždyť jsme vyhráli.“

Je až symbolické, že Jamese „zastavilo“ právě Toronto. Raptors z něj přitom pořád mají noční můry. Ještě v dresu Cleveland Cavaliers si s kanadským celkem dělal, co chtěl. A když ve druhém zápase druhého kola play off 2018 nasázel LeBron za tři čtvrtiny 31 bodů, překřtil komentátor Mark Jones ze stanice ESPN město na LeBronto.

Jenže jakou můžou mít Raptors radost, že Jamesovu šňůru přeťali, když stejně prohráli? LeBron udělal, co bylo potřeba. Obětoval své osobní rekordy v pravý moment.

Lakers rozhodli košem v poslední sekundě, LeBronovi skončila rekordní série

„Vždycky musíte odhadnout, co se zrovna sluší udělat. Tak mě to učili. Tak se snažím chovat celou svoji kariéru,“ poznamenal James. A trenér Redick dodal: „Když se rozhodnete správně, basketbaloví bohové vás odmění.“

Jestli LeBronova série přežije i tuto sezonu, bylo v NBA jedním z hlavních témat. A snad víc než Jamese mrzí její konec amerického sázkaře, který na 10+ bodů basketbalového krále v utkání poslal 15 tisíc dolarů (asi 311 tisíc korun). Jenže místo zisku 576 dolarů (přibližně 12 tisíc korun) mu zůstal jen prázdný účet.

Můžete si být každopádně jisti, že LeBrona jen tak někdo nepřekoná. Co se rozjetých sérií týče, je na tom s desetibodovými zápasy momentálně nejlépe houstonský Kevin Durant s 267 zápisy. Jenže to by musel hrát na nejvyšší úrovni do padesáti.

A Jamese může kromě výhry aspoň těšit fakt, že ač jeho dvouciferná jízda skončila v NBA jako takové, ve Spojených státech ještě přece pořád trvá. LeBronto je totiž od Niagarských vodopádů na sever...

