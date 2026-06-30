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LeBron přidá v NBA další sezonu, ale Lakers dá sbohem. Zamíří za Currym?

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  20:01
LeBron James z Los Angeles Lakers forward střílí na koš Oklahoma City Thunder.

LeBron James z Los Angeles Lakers forward střílí na koš Oklahoma City Thunder. | foto: Kyle PhillipsAP

LeBron James pod dohledem Alexe Carusa.
Jabari Smith Jr. (10) z Houstonu brání LeBrona Jamese z Lakers.
LeBron James z Lakers zakončuje v utkání proti Houstonu.
LeBron James (vlevo) z Los Angeles Lakers v nájezdu na koš Houston Rockets,...
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LeBron James bude pokračovat v basketbalové kariéře i v sezoně 2026/27, nebude ale hrát za Los Angeles Lakers. Zámořským médiím to řekl jeho agent Rich Paul. Jednačtyřicetiletá ikona absolvuje v NBA už 24. ročník a vylepší vlastní rekord.

„Informoval Lakers, že klub může plánovat budoucnost bez něj, protože bude hrát jinde,“ sdělil Rich zpravodaji ESPN. Hráč samotný se zatím oficiálně nevyjádřil.

Příští klub bude čtvrtým Jamesovým působištěm v zámořské lize. S Miami získal dva tituly v letech 2012 a 2013, k dalšímu dovedl Cleveland v roce 2016 při svém druhém angažmá v klubu a zatím naposledy slavil zisk trofeje před šesti lety s Lakers.

Podle ESPN o LeBronovy služby vážně usilují Golden State Warriors. Tam by se sešel například s dalším čtyřnásobným šampionem Stephenem Currym.

V Lakers strávil James osm sezon, po té uplynulé mu vypršela smlouva a v úterý se stal volným hráčem.

V posledním ročníku historicky nejlepší střelec NBA zaznamenal v 60 zápasech základní části v průměru 20,9 bodu, 7,2 asistence a 6,1 doskoku, v deseti duelech play off měl čísla 23,2 - 7,3 - 6,3. Lakers vypadli v play off v druhém kole s obhájci titulu z Oklahomy po porážce 0:4 na zápasy.

Zápis do historie NBA. LeBron James se synem Bronnym si zahráli spolu

Po skončení sezony si hvězdný Američan tradičně vzal čas na rozmyšlenou, zda bude v kariéře pokračovat. Opakovaně své rozhodnutí podmiňuje tím, že musí být ochoten dávat basketbalu vše.

„Je to o hlavě. Jak na tom bude mysl, tak na tom bude tělo,“ řekl nedávno. „Jakmile nebudu mít radost z toho, že jsem v den zápasu už pět hodin před zápasem v hale, abych se začal připravovat, pokud mě nebude bavit docházet na tréninky dvě a půl hodiny předem, budu vědět, že to mám za sebou. Protože pak bych začal basketbal šidit.“

LeBron James z Los Angeles Lakers slaví v utkání NBA proti Miami.

Trojnásobný olympijský vítěz vstoupil do NBA v roce 2003, kdy si jej jako jedničku draftu vybral Cleveland. V lize čtyřikrát získal ocenění MVP pro nejužitečnějšího hráče sezony, v mistrovských letech obdržel cenu MVP i jako nejlepší hráč finále.

Na kontě má 22 nominací do Utkání hvězd, v minulé sezoně poprvé po 21 letech chyběl v některém z All Star týmů, protože kvůli zdravotním problémům odehrál jen 60 místo potřebných 65 zápasů základní části.

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