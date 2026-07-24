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Čekání je u konce. LeBron James si kariéru protáhne v barvách Philadelphia 76ers

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  17:49aktualizováno  18:33
LeBron James (Los Angeles Lakers) a jeho našpulené rty.

LeBron James (Los Angeles Lakers) a jeho našpulené rty. | foto: AP

Čtyřnásobný šampion NBA LeBron James dává i mimo hřiště přednost pohodlí s...
LeBron James z Lakers skáče ke koši Oklahomy.
LeBron James pod dohledem Alexe Carusa.
LeBron James z Los Angeles Lakers forward střílí na koš Oklahoma City Thunder.
46 fotografií
Dlouho se spekulovalo, kam po konci u LA Lakers zamíří. LeBron James se nakonec nevrací ke Cleveland Cavaliers ani Miami Heat, další zápasy v nejslavnější basketbalové lize světa NBA přidá jedenačtyřicetiletý veterán v barvách Philadelphia 76ers.

Čeká ho už rekordní 24. sezona, v ní bude dál rozšiřovat své statistické zápisy. Na kontě má nyní rekordních 1622 zápasů a 43 440 bodů.

Zájem o LeBronovy služby projevili také Golden State Warriors, Minnesota Timberwolves či Denver Nuggets, slavit nakonec můžou Sixers.

Dohodu s Philadelphií oznámil James na sociálních sítích a posléze ji potvrdil i jeho agent Rich Paul. Stanici ESPN řekl, že čtyřnásobný nejužitečnější hráč ligy podepsal s klubem smlouvu na dva roky s hráčskou opcí v celkové hodnotě osm milionů dolarů (asi 169,6 milionu korun).

LeBron James z Los Angeles Lakers forward střílí na koš Oklahoma City Thunder.

V uplynulém ročníku James vydělal 53 milionů dolarů. Během kariéry v NBA si přišel na téměř 600 milionů dolarů.

„Tohle je moje poslední rozhodnutí. Nejdu tam kvůli penězům ani kvůli rodině. O co vlastně teď hraji? Pořád se chci obětovat. Pořád chci pracovat. Pořád chci dřít. Pořád chci soutěžit, vyhrávat a mít šanci zažít pocit ze zisku dalšího titulu,“ napsal James na sociálních sítích.

Půjde o jeho čtvrté působiště v NBA. Dříve hrál za Miami Heat, které v letech 2012 a 2013 dovedl na vrchol. Titul slavil také s Cleveland Cavaliers (2016) a LA Lakers (2020).

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„Věřím, že můžu pomoci Philadelphii 76ers stát se šampiony a jsem nadšený, že mohu dát impulz nové fanouškovské základně a ještě jednou naposledy vyrazit na tuhle neuvěřitelnou cestu,“ uvedl rodák z Ohia.

V Kalifornii strávil osm sezon. Po uplynulém ročníku mu vypršela smlouva a stal se volným hráčem. V posledním ročníku zaznamenal v 60 zápasech základní části v průměru 20,9 bodu, 7,2 asistence a 6,1 doskoku, v deseti duelech play off se dostal na hodnoty 23,2 bodu, 7,3 asistence a 6,3 doskoku.

Čtyřnásobný šampion NBA LeBron James dává i mimo hřiště přednost pohodlí s luxusními detaily. Na akci Fanatics Fest oblékl sportovně laděný komplet Louis Vuitton, který doplnil fialovými teniskami Nike, kšiltovkou a výraznými šperky.
LeBron James z Lakers skáče ke koši Oklahomy.
LeBron James pod dohledem Alexe Carusa.
LeBron James z Los Angeles Lakers forward střílí na koš Oklahoma City Thunder.
46 fotografií

James, který je také trojnásobným olympijským vítězem, vstoupil do NBA v roce 2003, kdy si jej jako jedničku draftu vybral Cleveland. V lize čtyřikrát získal ocenění pro nejužitečnějšího hráče sezony, v mistrovských letech obdržel cenu MVP i jako nejlepší hráč finále.

Ve sbírce má 22 nominací do Utkání hvězd, v minulé sezoně poprvé po 21 letech chyběl v některém z All Star týmů, protože kvůli zdravotním problémům odehrál jen 60 místo potřebných 65 zápasů základní části.

Co předvede nyní se Sixers, kteří mají na soupisce také Tyrese Maxeyho, Jaylena Browna, Joela Embiida či VJ Edgecombeho?

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