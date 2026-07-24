Čekání je u konce. LeBron James si kariéru protáhne v barvách Philadelphia 76ers

Čeká ho už rekordní 24. sezona, v ní bude dál rozšiřovat své statistické zápisy. Na kontě má nyní rekordních 1622 zápasů a 43 440 bodů.
Zájem o LeBronovy služby projevili také Golden State Warriors, Minnesota Timberwolves či Denver Nuggets, slavit nakonec můžou Sixers.
Dohodu s Philadelphií oznámil James na sociálních sítích a posléze ji potvrdil i jeho agent Rich Paul. Stanici ESPN řekl, že čtyřnásobný nejužitečnější hráč ligy podepsal s klubem smlouvu na dva roky s hráčskou opcí v celkové hodnotě osm milionů dolarů (asi 169,6 milionu korun).
V uplynulém ročníku James vydělal 53 milionů dolarů. Během kariéry v NBA si přišel na téměř 600 milionů dolarů.
„Tohle je moje poslední rozhodnutí. Nejdu tam kvůli penězům ani kvůli rodině. O co vlastně teď hraji? Pořád se chci obětovat. Pořád chci pracovat. Pořád chci dřít. Pořád chci soutěžit, vyhrávat a mít šanci zažít pocit ze zisku dalšího titulu,“ napsal James na sociálních sítích.
Půjde o jeho čtvrté působiště v NBA. Dříve hrál za Miami Heat, které v letech 2012 a 2013 dovedl na vrchol. Titul slavil také s Cleveland Cavaliers (2016) a LA Lakers (2020).
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„Věřím, že můžu pomoci Philadelphii 76ers stát se šampiony a jsem nadšený, že mohu dát impulz nové fanouškovské základně a ještě jednou naposledy vyrazit na tuhle neuvěřitelnou cestu,“ uvedl rodák z Ohia.
V Kalifornii strávil osm sezon. Po uplynulém ročníku mu vypršela smlouva a stal se volným hráčem. V posledním ročníku zaznamenal v 60 zápasech základní části v průměru 20,9 bodu, 7,2 asistence a 6,1 doskoku, v deseti duelech play off se dostal na hodnoty 23,2 bodu, 7,3 asistence a 6,3 doskoku.
James, který je také trojnásobným olympijským vítězem, vstoupil do NBA v roce 2003, kdy si jej jako jedničku draftu vybral Cleveland. V lize čtyřikrát získal ocenění pro nejužitečnějšího hráče sezony, v mistrovských letech obdržel cenu MVP i jako nejlepší hráč finále.
Ve sbírce má 22 nominací do Utkání hvězd, v minulé sezoně poprvé po 21 letech chyběl v některém z All Star týmů, protože kvůli zdravotním problémům odehrál jen 60 místo potřebných 65 zápasů základní části.
Co předvede nyní se Sixers, kteří mají na soupisce také Tyrese Maxeyho, Jaylena Browna, Joela Embiida či VJ Edgecombeho?