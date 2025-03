LeBron James na 49 999 bodech, Lakers ovládli další derby a jsou druzí

Další šanci bude mít James v úterním zápase proti New Orleans. Součty základní části a play off se v NBA nezdůrazňují, zvláště po zavedení play in (v něm James zapsal dalších 75 bodů) a NBA Cupu (ve finále 2023 zapsal 24 bodů) jsou zkreslené. V oficiálních utkáních pod hlavičkou NBA tak má již 50 098 bodů.

V dresu poražených Clippers zaznamenal uzdravený Kawhi Leonard 33 bodů a deset doskoků. Hosté nedokázali porážku odvrátit, protože z posledních šesti střel neproměnili ani jednu.

Momenty ze zápasu LA Lakers – LA Clippers:

Lakers vyhráli šestý zápas v řadě a v pořadí Západní konference se vyšvihli už na druhou příčku za suverénními Oklahoma City Thunder.

Souboj posledních dvou vítězů NBA vyhrál Boston nad Denverem 110:103. Celtics táhl nejužitečnější hráč loňského finále Jaylen Brown se 22 body a osmi asistencemi. Za Denver si připsal 26 bodů Jamal Murray. Majitel tří cen MVP z posledních čtyř ligových ročníků Nikola Jokič nasbíral 20 bodů, 14 doskoků a devět asistencí.

Nejlepším nedělním střelcem byl Anthony Edwards, jenž 44 body dovedl Minnesotu k vítězství 116:98 nad Phoenixem. Proměnil šest trojek a všech 14 trestných hodů. Suns nepomohlo ani 26 bodů Kevina Duranta a v Západní konferenci na 11. místě zaostávají za postupem do předkola.

„Západního“ lídra z Oklahoma City v hale San Antonia za výhrou 146:132 táhli Shai Gilgeous-Alexander s 31 body a osmi asistencemi a Jalen Williams, který se blýskl dokonce 41 body (osobní rekord), sedmi asistencemi a šesti doskoky.

Zápas ovlivnila rozmíška 15 minut před koncem, po které byli vyloučeni Kenrich Williams a Lu Dort z Thunder a Julian Champagnie ze Spurs.

Až v prodloužení rozhodl Cleveland domácí zápas s Portlandem (133:129) a také New York proti Miami (116:112). Lídři Východní konference Cavaliers se při absenci rozehrávače Donovana Mitchella proti mladíkům z Portlandu překvapivě nadřeli, ale pomohlo jim 32 bodů De’Andreho Huntera. V dresu Portlandu dosáhl poprvé na triple double Deni Avdija s 30 body, 12 doskoky a 11 asistencemi.