Zahraje si James i s mladším synem? Na Bryceho nečekám, tvrdí legenda NBA

Autor: ,
  13:07
Když loni v říjnu nastoupil LeBron James poprvé se synem Bronnym do zápasu NBA, zapsali se do basketbalové historie. Před svou 23. sezonou v lize nicméně čtyřicetiletý rekordman James řekl, že na mladšího Bryceho už čekat nebude. O plánech hovořil během mediálního dne klubu Los Angeles Lakers.
LeBron James z LA Lakers během zápasu s Charlotte Hornets.

LeBron James z LA Lakers během zápasu s Charlotte Hornets. | foto: William LiangAP

Bronny James v dresu Los Angeles Lakers.
LeBron James během zápasu s Indianou.
Los Angeles Lakers proti rivalovi z Clippers táhla dvojice LeBron James a Luka...
Bronny James (9) z Los Angeles Lakers se v zápase s Washington Wizards...
8 fotografií

Nejlepší střelec v dějinách NBA James, jenž na konci prosince oslaví 41. narozeniny, ujistil, že končit kariéru zatím nehodlá.

„Jsem šťastný, že jsem dneska tady a můžu tu hru, kterou tak miluju, hrát další sezonu. Jsem jí oddaný, protože nevím, kdy to skončí. Ale vím, že to bude spíš dříve než později,“ řekl čtyřnásobný šampion zámořské ligy.

Zápis do historie NBA. LeBron James se synem Bronnym si zahráli spolu

Bronnymu bylo před rokem při historickém okamžiku dvacet let, Brycemu je letos osmnáct. Je nováčkem v univerzitním týmu v Arizoně a na draft by mohl přijít nejdříve příští rok v létě. „Ne, na Bryceho nečekám,“ řekl jasně James novinářům. „Má svůj harmonogram, já svůj. A nevím, jestli se úplně shodují,“ doplnil.

Navzdory svému věku se prý těšil na přípravné období a taky na sezonu. O tom, že jako první hráč si kariéru v NBA prodlouží o třiadvacátý rok, informoval již v červnu.

„Snažit se připravit každý rok své tělo na sto procent, je úžasná věc. A sezona NBA je jako horská dráha. Bez ohledu na vzestupy a pády si tu cestu pořád užívám. A taky se snažím inspirovat kohokoli, koho můžu,“ řekl.

Bronny James (9) z Los Angeles Lakers vstupuje do hry, obrací se na něj jeho...
Bryce James během zápasu za tým Sierra Canyon Trailblazers

Během kralování v zámořské lize nastřílel James již 42 184 bodů jen v základní části, v play off přidal dalších 8289 bodů. Desetkrát se dostal do finále NBA, tituly získal dvakrát s Miami (2012, 2013) a jednou s Clevelandem (2016) a právě s Lakers (2020). Čtyřikrát získal ocenění pro nejužitečnějšího hráče NBA.

V minulém ročníku dokončil základní část se 70 odehranými zápasy a průměrem 24,4 bodu, což ho řadilo na dvanácté místo mezi všemi kanonýry soutěže. Její nová sezona začne i s Jamesem 21. října. Dosud odehrál 1562 zápasů a od rekordu Roberta Parishe ho dělí padesát utkání v základní části.

Vstoupit do diskuse

