Pan Nejlepší a jeho síla. James mocně zaútočil na pozici Michaela Jordana

Je to podobné jako potenciální hádka znalců nejvybranější gastronomie o to, zda se lepší lahůdky podávají v jedné tříhvězdičkové michelinské restauraci, či u jejích stejně oceněných konkurentů. Na takové úrovni už tolik nejde o fakta. Spíš o emoce a citové vazby. Či třeba o ducha doby a trendy. A stejné je to i s následujícím nerozřešitelným sporem: zůstává králem basketbalu božský Michael Jordan, nebo ho právě srovnal, či dokonce předehnal LeBron James?