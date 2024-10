Všechno nejlepší, synku! LeBron a Bronny poprvé nastoupili za Lakers

K historickému okamžiku došlo v den 20. narozenin Bronnyho Jamese. Do hry naskočil jako střídající hráč na začátku druhé čtvrtiny a připojil se na palubovce ke svému hvězdnému otci. Oba si vysloužili ovace zaplněných tribun.

„Je to docela cool pro nás oba a zvlášť pro celou naši rodinu. Určitě je to chvíle, na kterou nikdy nezapomenu,“ řekl po zápase LeBron James. „Pro mě jako pro otce to znamená hrozně moc. To, že jsem měl na své děti takový vliv, že můžu se synem takový okamžik prožít a navíc s ním pracovat, to je to nejlepší, v co může otec doufat nebo si přát,“ dodal.

Rodinná spolupráce ale zpočátku vázla. Bronny začal dvěma ztrátami a LeBron v úvodní společně dvouminutovce přidal další. Devětatřicetiletá hvězda Lakers následně proměnila tříbodový pokus a při dalším útoku otec vybídl přihrávkou syna k další trojce, ten ale střelu neproměnil.

„Doufal jsem, že tam ta trojka spadne. Byl by to skvělý moment. Ale jsem si jistý, že jich ještě spolu budou mít spoustu,“ řekl po zápase s úsměvem trenér J. J. Redick.

LeBron, jenž se chystá na 22. sezonu v NBA, nakonec odehrál jen první poločas s bilancí 19 bodů, pět doskoků a čtyř asistencí. Bronny, jehož Lakers draftovali ve druhém kole, odehrál po přestávce ještě devět minut, další střelu ale na koš nevyslal. Za 13 minut na hřišti tak zůstal bez bodu, zapsal dva doskoky a čtyři ztráty.

Bronny James pózuje v dresu Los Angeles Lakers.

Pokud společně nastoupí i v základní části NBA, stanou se teprve třetí dvojicí otec-syn, která kdy zasáhla do některé z elitních severoamerických profesionálních soutěží.

V baseballové MLB si spolu zahráli Ken Griffey senior a junior v dresu Seattle Mariners v několika zápasech v letech 1990 a 1991, hokejová legenda Gordie Howe hrál se syny Martym a Markem za Houston Aeros ve WHA a Hartford Whalers v NHL.