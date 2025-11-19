LeBron rozjel 23. sezonu. Zmeškaný start? Velký nezvyk, líčil. Olympiáda v LA je passé

Autor:
  14:43
Zvídavý dotaz jedné americké reportérky LeBrona Jamese, který v úterý večer rozehrál 23. sezonu v NBA, dokonale odzbrojil. „Co říkáte na to, že jste se na palubovce potkal hned se sedmi hráči, kteří nebyli na světě, když jste v soutěži debutoval?“ Nový rekordman nejslavnější basketbalové ligy světa se zaklonil a krátce dumal.
LeBron James zahájil svou 23. sezonu v NBA.

LeBron James zahájil svou 23. sezonu v NBA. | foto: Jae C. HongAP

LeBron James (23) a Bronny James z Los Angeles Lakers se radují.
LeBron James z Los Angeles Lakers jako první hráč historie NBA nastoupil v...
Boty Nike LeBron XXIII na chodidlech LeBrona Jamese z Los Angeles Lakers
LeBron James zahájil svou 23. sezonu v NBA.
12 fotografií

„V následujících dnech budu hodně přemýšlet nad tím, co jste právě řekla. Vlastně už jen teď, když se bavíme, cítím, že mě nějak začínají bolet záda. Ale naštěstí mám pár dní na regeneraci,“ rozesmál přítomné žurnalisty.

Dobrá nálada mu nemohla chybět.

Konečně byl zpátky. V zápřahu, se spoluhráči, kteří mu podle jeho slov, několikrát za večer vykouzlili úsměv na tváři, na palubovce, kde touží ukazovat, že na současný moderní basketbal stačí i ve čtyřiceti.

Za odehranou necelou půlhodinu v zápase LA Lakers proti Utah Jazz stihl 11 bodů, 3 doskoky, 12 asistencí a slavil vítězství 140:126.

Krejčí poprvé v základu, rozjetý Detroit ale nezastavil. LeBron má v NBA další rekord

„Začátek byl pochopitelně náročnější, ale s tím jsem počítal. V průběhu zápasu jsem se ale cítil lépe a lépe. Ještě chvilku potrvá, než se dostanu do správného rytmu,“ komentoval James. „Měl jsem trochu problém s tempem. Utah má tým, který umí hrát rychle. Připravili mi po návratu velký test. Těší mě, že jsem se jim dokázal vyrovnat.“

Chválil ho také hvězdný slovinský parťák Luka Dončič: „Na to, že hrál první zápas po dlouhé době, vypadal fakt skvěle. Ještě nám hodně pomůže.“

Začátek sezony James zmeškal kvůli podráždění sedacího nervu, které mu zkomplikovalo i samotnou přípravu na rekordní 23. ročník.

„Prošel jsem si náročným obdobím. Začala sezona a já jsem nehrál, což byl velký nezvyk. Něco takového se mi stalo snad poprvé za tu dobu, co hraju basketbal. Tvrdě jsem pracoval a věřil jsem, že se zvládnu rychle vrátit,“ popisoval.

Jaxson Hayes a LeBron James z Los Angeles Lakers slaví.

Během pauzy pečlivě sledoval souhru spoluhráčů, kteří Lakers vybojovali deset výher ze čtrnácti zápasů.

Skvěle se na úvod soutěže prezentovali Dončič, kterého James vidí jako kandidáta na ocenění MVP, i Austin Reaves. Povedené duely odehráli také Deandre Ayton či Jake LaRavia. „A já jsem si představoval, že jsem na palubovce s nimi, a uvažoval jsem, jak bych jim v různých situacích dokázal pomoct,“ líčil čtyřnásobný šampion NBA.

Jako důkaz slouží jeho dvanáct úterních asistencí. Dvě trefené trojky ho zase posunuly na šesté místo historických tabulek před Reggieho Millera, celkem jich má 2561.

Další pevné cíle si ale čtyřicetiletý veterán nestanovil: „Vím, v jakém bodu mé kariéry se nacházím. Chápu, že začínám svou třiadvacátou sezonu. Už před sebou nemám tolik zápasů, chci si hlavně vážit, že i nadále můžu hrát basketbal.“

Kouzla krále LeBrona, která inspirují. Proč je i ve čtyřiceti na špici?

A zatímco o definitivním konci v NBA ještě nechce příliš spekulovat, o účasti na olympijských hrách, které v roce 2028 hostí Los Angeles, má zřejmě zcela jasno.

„Vždyť můj postoj znáte, budu všechno sledovat z Cabo,“ říkal krátce před návratem do NBA ve svém podcastu Mind the Game před Stevem Nashem a Stephenem Currym.

Američtí fanoušci si tak musí naplno užívat LeBronova kouzla v NBA.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Brno vs. PeristeriBasketbal - 6. kolo - 19. 11. 2025:Brno vs. Peristeri //www.idnes.cz/sport
19. 11. 18:00
  • 5.11
  • 16.30
  • 1.20
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Do Milána v kraťasech. Nová olympijská kolekce se vydala nečekanou cestou

Sourozenci Taschlerovi pózují v nové olympijské kolekci. Hlavními kousky...

Český olympijský výbor představil ve středu kolekci pro nadcházející zimní olympiádu v Miláně a Cortině. Už podeváté ji připravil ve spolupráci se značkou Alpine Pro. Jako inspirace posloužilo dílo...

Česko - San Marino 1:0, mdlý výkon i proti nejhoršímu týmu světa. Trefil se Souček

Tomáš Souček slaví gól v přípravném utkání se San Marinem

Čeští fotbalisté vstup do listopadového reprezentačního srazu zvládli vítězně. Na karvinském stadionu porazili v přípravném zápase San Marino, poslední tým světového žebříčku, jen těsně 1:0. S...

Proč Češi nešli na děkovačku? Necítili jsme jednotu, řekl Souček. Nedvěd se omlouval

Kapitán české reprezentace Tomáš Souček (vpravo) a Vladimír Coufal hovoří s...

Další otázku na odmítnutou děkovačku s fanoušky už tiskoví mluvčí nedovolili. A tak Tomáš Souček, kapitán fotbalové reprezentace, po výhře 6:0 nad Gibraltarem stihl odvyprávět jen část příběhu:...

Ronaldo po boku prince povečeřel v Bílém domě. Setkal se s ním i syn, chlubil se Trump

Hvězdny fotbalista Cristiano Ronaldo se v Bílém domě zúčastnil slavnostní...

Hvězdný portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo se v úterý zúčastnil setkání mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a saúdskoarabským korunním princem Muhammadem bin Salmánem. Hlava Spojených...

Říkali mi, že jsem problém. Zhubni, prosím! Taschlerová promluvila o anorexii

Česká krasobruslařka Natálie Taschlerová

Krasobruslařka Natálie Taschlerová sdílela se svými fanoušky emotivní video, ve kterém se vyznala, že od roku 2019 trpí poruchou příjmu potravy. Konkrétně k anorexii ji dohnaly komentáře, které...

Správné rozhodnutí? Uvidíme. Roztržka ve španělském týmu oslabila šance na postup

Španělský kapitán daviscupového týmu David Ferrer.

Od naší zpravodajky v Itálii Už když zveřejnili nominaci na finálový turnaj Davis Cupu, mnozí se podivovali: „A kde je Davidovich Fokina?“ Španělský kapitán David Ferrer do týmu totiž nepovolal 14. hráče světa, což odůvodnil...

19. listopadu 2025

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

19. listopadu 2025  14:46

LeBron rozjel 23. sezonu. Zmeškaný start? Velký nezvyk, líčil. Olympiáda v LA je passé

LeBron James zahájil svou 23. sezonu v NBA.

Zvídavý dotaz jedné americké reportérky LeBrona Jamese, který v úterý večer rozehrál 23. sezonu v NBA, dokonale odzbrojil. „Co říkáte na to, že jste se na palubovce potkal hned se sedmi hráči, kteří...

19. listopadu 2025  14:43

Ošklivý faul v NHL, kouč vyhrožoval hvězdě soupeře: Až se potkáme příště, nedohraješ

Mikko Rantanen naráží zezadu na mantinel Alexandra Romanova.

Cítil, že Dallas tlačí čas. Hnal se za pukem, v evidentním spěchu. Zřejmě i proto si počínal tak nešetrně. Ostrý zákrok Mikka Rantanena, ofenzivní hvězdy NHL, na Alexandra Romanova vyvolal velké...

19. listopadu 2025  14:15

„Zlý muž“ Klapka vyvolal bitku, na jeho hit reagoval i Bedard: Tohle vidět nechcete

Wyatt Kaiser (44) z Chicago Blackhawks u puku v zápase s Calgary Flames, dotírá...

Měli výhodu přesilové hry, kterou si mohli pomoct vyrovnat nepříznivý stav. Jenže puk pod kontrolou hokejisté Calgary neměli, soupeře z Chicaga tak museli nahánět. A právě z toho vyplynul ostrý hit u...

19. listopadu 2025  13:10

Hned při první příležitosti. Federer bude uveden do tenisové Síně slávy

Roger Federer ve Wimbledonu.

Jeden z nejlepších tenistů historie Švýcar Roger Federer bude příští rok v srpnu uveden do Síně slávy. Informoval o tom web Mezinárodní tenisové Síně slávy ITHF v Newportu.

19. listopadu 2025  13:09

Přitom tady ani neměly být. Češky na MS šokovaly favoritky: Naprostá senzace!

Kylie Neuschaeferová a Martina Maixnerová slaví na MS.

Samotné hráčky, oficiální stránky světového šampionátu i řada příspěvků na sociálních sítích připomíná stejný fakt: Chybělo jen málo a Kylie Neuschaeferová s Martinou Maixnerovou na MS chyběly. Nyní...

19. listopadu 2025  12:45

Od rovnátek k Dakaru. Španělce radí Loeb, zachránil ji Macík: Díky němu jsme přežili

Premium
Cristina Gutiérrezová

Má toho teď nad hlavu. Do Prahy přiletěla z Barcelony a hned druhý den putovala do Milána. Pár týdnů před Dakarem musí absolvovat všechny sponzorské a mediální aktivity. Létá z místa na místo, usmívá...

19. listopadu 2025

Nemůžeme létat v oblacích. Hradecký vzlet stále trvá, ale co ukáže Sparta?

Litvínov, 2. 11. 2025. Verva Litvínov - Mountfield Hradec Králové, hokejová...

Téměř to vypadá, že v současné formě jsou k nezastaven. Hokejisty hradeckého Mountfieldu v jejich rozletu nezabrzdila ani první reprezentační pauza, před kterou se zařadili mezi týmy s nejlepší...

19. listopadu 2025  11:20

Nesmíme se bát, předesílá Berdych. Nelíbí se mu formát Davis Cupu ani ranní duel

Tomáš Berdych sleduje své svěřence na tréninku před Davis Cupem v italské...

Od naší zpravodajky v Itálii Sám se z daviscupového poháru radoval naposledy v roce 2013, když coby aktivní hráč významně přispěl k jeho zisku. Teď o něm sní jako kapitán. Tomáš Berdych moc dobře ví, že vede tým tenistů, který...

19. listopadu 2025  11:15

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Houškovo drzé „děťátko“, zadovka při domácí premiéře. A legenda Válečníků jihla

Marek Houška v bílém dresu Děčína, v zápase s USK Praha přihrává zadovkou kolem...

Když zkraje října šestnáctiletý Marek Houška v zápase na Slavii debutoval v basketbalové lize jako jeden z nejmladších hráčů v historii, dojal tím i tátu Jakuba, legendu Válečníků. A po synově domácí...

19. listopadu 2025  11:11

Krejčí poprvé v základu, rozjetý Detroit ale nezastavil. LeBron má v NBA další rekord

Cade Cunningham (2) z Detroit Pistons najíždí ke koši Atlanta Hawks, brání ho...

Vít Krejčí poprvé v ročníku NBA nastoupil v základní sestavě Atlanta Hawks, devíti body však nepomohl odvrátit porážku s basketbalovými Detroit Pistons 112:120. Pro ně to byl jedenáctý úspěch v řadě....

19. listopadu 2025  7:17,  aktualizováno  10:31

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.