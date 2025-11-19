„V následujících dnech budu hodně přemýšlet nad tím, co jste právě řekla. Vlastně už jen teď, když se bavíme, cítím, že mě nějak začínají bolet záda. Ale naštěstí mám pár dní na regeneraci,“ rozesmál přítomné žurnalisty.
Dobrá nálada mu nemohla chybět.
Konečně byl zpátky. V zápřahu, se spoluhráči, kteří mu podle jeho slov, několikrát za večer vykouzlili úsměv na tváři, na palubovce, kde touží ukazovat, že na současný moderní basketbal stačí i ve čtyřiceti.
Za odehranou necelou půlhodinu v zápase LA Lakers proti Utah Jazz stihl 11 bodů, 3 doskoky, 12 asistencí a slavil vítězství 140:126.
Krejčí poprvé v základu, rozjetý Detroit ale nezastavil. LeBron má v NBA další rekord
„Začátek byl pochopitelně náročnější, ale s tím jsem počítal. V průběhu zápasu jsem se ale cítil lépe a lépe. Ještě chvilku potrvá, než se dostanu do správného rytmu,“ komentoval James. „Měl jsem trochu problém s tempem. Utah má tým, který umí hrát rychle. Připravili mi po návratu velký test. Těší mě, že jsem se jim dokázal vyrovnat.“
Chválil ho také hvězdný slovinský parťák Luka Dončič: „Na to, že hrál první zápas po dlouhé době, vypadal fakt skvěle. Ještě nám hodně pomůže.“
Začátek sezony James zmeškal kvůli podráždění sedacího nervu, které mu zkomplikovalo i samotnou přípravu na rekordní 23. ročník.
„Prošel jsem si náročným obdobím. Začala sezona a já jsem nehrál, což byl velký nezvyk. Něco takového se mi stalo snad poprvé za tu dobu, co hraju basketbal. Tvrdě jsem pracoval a věřil jsem, že se zvládnu rychle vrátit,“ popisoval.
Během pauzy pečlivě sledoval souhru spoluhráčů, kteří Lakers vybojovali deset výher ze čtrnácti zápasů.
Skvěle se na úvod soutěže prezentovali Dončič, kterého James vidí jako kandidáta na ocenění MVP, i Austin Reaves. Povedené duely odehráli také Deandre Ayton či Jake LaRavia. „A já jsem si představoval, že jsem na palubovce s nimi, a uvažoval jsem, jak bych jim v různých situacích dokázal pomoct,“ líčil čtyřnásobný šampion NBA.
Jako důkaz slouží jeho dvanáct úterních asistencí. Dvě trefené trojky ho zase posunuly na šesté místo historických tabulek před Reggieho Millera, celkem jich má 2561.
Další pevné cíle si ale čtyřicetiletý veterán nestanovil: „Vím, v jakém bodu mé kariéry se nacházím. Chápu, že začínám svou třiadvacátou sezonu. Už před sebou nemám tolik zápasů, chci si hlavně vážit, že i nadále můžu hrát basketbal.“
Kouzla krále LeBrona, která inspirují. Proč je i ve čtyřiceti na špici?
A zatímco o definitivním konci v NBA ještě nechce příliš spekulovat, o účasti na olympijských hrách, které v roce 2028 hostí Los Angeles, má zřejmě zcela jasno.
„Vždyť můj postoj znáte, budu všechno sledovat z Cabo,“ říkal krátce před návratem do NBA ve svém podcastu Mind the Game před Stevem Nashem a Stephenem Currym.
Američtí fanoušci si tak musí naplno užívat LeBronova kouzla v NBA.