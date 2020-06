Nač ztrácet čas? Ball už v osmnácti chystá velké investice, občas narazí

Téměř dvoumetrový rozehrávač už toho za svou krátkou kariéru zažil poměrně mnoho. Po dvou letech opustil střední školu a vydal se hrát profesionálně do Litvy, což z něj udělalo nejmladšího amerického hráče, který kdy podepsal profesionální kontrakt.

Po roční štaci v Evropě zamířil zpět do Kalifornie, kde nastupoval v nové juniorské soutěži. Tu založil jeho otec jako alternativu k univerzitní NCAA. Ani tam však nepůsobil dlouho a druhou polovinu maturitního ročníku strávil na střední škole v Ohiu.

Ačkoliv dal Ball už ve třinácti letech slovo slavné UCLA, v jejím dresu se nikdy neobjevil a raději se upsal týmu Illawarra Hawks, který působí v australské lize NBL.

Zámořské hvězdě se dařilo, klub se ale potýkal s finančními problémy. LaMelo tak přišel s velkým krokem - australský oddíl chtěl koupit. Nejprve se zdálo, že vše půjde hladce. Poté ale do hry vstoupil kontroverzní manažer, který Balla vyšachoval ze hry, velké mladíkovy plány o působení v Austrálii se rozplynuly.

To nejlepší od LaMela Balla v australské lize:

Licenci totiž nakonec získal Bryan Colangelo, bývalý generální manažer Philadelphia 76ers.

Ačkoliv LaMelův obchodní manažer označil v dubnu koupi Illawarry za „hotovou věc“, australská soutěž cukla a nakonec učinila krok jiným směrem. Nedávno vydala prohlášení informující o prodeji právě Colangelovi a jeho parťákům, australskému investorovi Dorrymu Kordahiovi, jenž měl dříve podíl v konkurenčním Sydney Kings, a americkému developerovi Michaelu Proctorovi, který se už dlouhá léta pohybuje kolem zámořského basketbalu.

The Australian NBL announced the sale of the Illawarra Hawks to a group led by Bryan Colangelo.

„LaMelo Ball ukázal, jak moc velký vliv může mít naše soutěž v globálním měřítku,“ cení si provozovatel australské profiligy Larry Kestelman. „Bryanova vize byla nejlepší volbou, co se týče dlouhodobého plánu, který dovede Hawks k úspěchu. Vybrat nového vlastníka nebylo jednoduché,“ pokračoval Kestelman.

Colangelo má sice bohaté zkušenosti z manažerských pozic v NBA, ale taky pokaženou pověst. V nejlepší lize světa se staral o týmy Phoenix Suns, Toronto Raptors a již zmíněné Sixers. Dvakrát obdržel cenu pro nejlepšího manažera NBA, z křesla ligy ho ovšem dostal skandál s falešnými účty na sociální síti Twitter.

Colangelo byl obviněn z provozování nejméně pěti falešných účtů, na kterých se navážel do hvězd organizace Bena Simmonse, Joela Embiida nebo Markelleho Fultze. Na přispívání se měla podílet i Bryanova manželka. Ačkoliv sám Colangelo veškerou vinu odmítá, jeho žena se k činům přiznala. Tvrdí, že její manžel neměl o falešných účtech žádné tušení.

Nový vlastník australských Hawks se dodnes zapřísahá, že o kauze nic neví, z pozice generálního manažera však sám rezignoval.

V Austrálii může začít znovu, do NBA má nejspíš dveře zavřené - a nezachrání ho, že je synem vlivného šéfa americké basketbalové federace Jerryho Colangela (v minulosti mu patřily - krom jiných - kluby Phoenix Suns v NBA, Phoenix Mercury v WNBA a Arizona Diamondbacks v baseballové MLB).

Teď má Colangelo junior pečovat i o mládežnický program Next Stars, který do Austrálie už několik let přivádí mladé talenty s budoucností v NBA. Programem prošel právě i nejmladší Ball, který získal cenu pro nováčka roku.

Kestelman i Colangelo poděkovali LaMelu za zájem i odvedenou práci a popřáli mu štěstí v podzimním draftu. Kestelman dodal, že „doufá v budoucí spolupráci s nadějným rozehrávačem“.

