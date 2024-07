Zkušenost a předvařená týmová chemie. Snad to bude klapat, přeje si ostravský šéf

„Důležité je, že zůstali čeští a slovenští hráči, které jsme si pojistili už v závěru minulé sezony,“ uvedl ostravský manažer Tomáš Ostarek.

Kádr doplnili pivoti Martin Gniadek z Opavy a Američan Kahlil Thomas, jenž hrával v Litvě, a především americký rozehrávač Lamb Autrey, který v minulé sezoně dotáhl Ústí nad Labem do finále národní ligy.

Jak se Autreye podařilo Ostravským získat?

„V Ústí se s ním nedokázali domluvit na podmínkách, navíc ve Slunetě je nový trenér, skládají nové družstvo. Lamb se tak objevil volný na trhu a byl ochotný k nám jít za podmínek, které jsme byli schopni splnit,“ odpověděl ostravský trenér Adam Choleva, který s možností přivést amerického rozehrávače přišel.

„Nejprve s ním mluvil Adam a my pak začali zjišťovat možnosti přes agenturu, která ho zastupuje. Podařilo se nám dohodnout, za což jsme moc rádi, protože je to velmi zkušený hráč, jehož potřebujeme místo Maddena. Doufejme, že to bude klapat,“ uvedl Tomáš Ostarek.

„Než hledat neověřené hráče, šli jsme raději do jistoty, byť víme, že Autrey je už trochu starší,“ upozornil Choleva, že rozehrávač má 34 let. „Kvalita tam však pořád je. Dokazoval to celou minulou sezonu a pak hlavně v play off, kdy držel Slunetu.“

Ústecký Lamb Autrey najíždí na koš v pátém semifinále basketbalové ligy proti Děčínu.

Adam Choleva si od Autreye, který se Ostravským upsal na dva roky, slibuje zkušenost a vůdcovství na hřišti. „Je i trochu showman, takže je to atraktivní hráč i pro diváky a hlavně pro mladé začínající basketbalisty,“ podotkl kouč.

Podle něj je Autrey basketbalista více tváří. „Dokáže skvěle tvořit hru pro ostatní, ale také vzít zodpovědnost sám na sebe. Je vyšší, fyzičtější rozehrávač, takže to nám dodá i nějaké další možnosti, co se týče obrany. A hlavně je super, že zná celou ligu, zná vesměs i nové spoluhráče, s některými se potkal v Pardubicích, kde také dříve hrával.“

A nejen tam. V národní lize je od roku 2014, kdy začínal v Jindřichově Hradci. Působil i v Děčíně, Nymburce a krátce v Kolíně a Hradci Králové.

„To, že kluky i soutěž zná, je pro nás důležité, protože týmovou chemii nebudeme muset budovat úplně od píky,“ řekl Adam Choleva. „Totéž se týká i Martina Gniadka.“

Opravdovým nováčkem tak je jen devětadvacetiletý, 203 centimetrů vysoký Kahlil Thomas. „Ale i on už je zkušenější, takže ta adaptace bude pro nás z tohoto pohledu jednodušší než obvykle,“ podotkl Choleva.

Ostravští věří, že celkově budou zkušenějším mužstvem než před rokem.

Michal Svoboda slaví výhru NH Ostrava.

„Třeba Michal Svoboda má odehraný další rok v lize stejně jako Maťo Majerčák, takže by to mohlo být dobré hned od začátku,“ doufá Tomáš Ostarek.

Basketbalisté NH Ostrava si naplánovali sedm přípravných utkání. To první 23. srpna od 17. 30 doma s Prievidzou.