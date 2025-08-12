Američan Autrey po dekádě opouští NBL, vystřídal osm týmů

Autor: ,
  13:50
Po deseti odehraných sezonách se rozloučil s českou basketbalovou ligou Američan Lamb Autrey, který v NBL oblékal dres osmi klubů. Pětatřicetiletý rozehrávač bude působit v kosovském týmu Sigal Priština, který to oznámil na instagramu.
Lamb Autrey z Ostravy při trestném hodu

Lamb Autrey z Ostravy při trestném hodu | foto: David Šváb / ERA Nymburk

Ryland Holt z Nymburka přihrává v zápase s Ostravou, hlídá ho Lamb Autrey.
Lamb Autrey z Ostravy v zápase s USK Praha
Lamb Autrey (vlevo) z Ostravy útočí v zápase s Pardubicemi.
Lamb Autrey (vlevo) z Ostravy útočí, hlídá ho Torin Dorn z GBA Jindřichův...
32 fotografií

Autrey nastupoval naposledy za Ostravu, s kterou loni podepsal dvouletou smlouvu, ale nakonec Novou huť opustil už po jedné sezoně. V české lize hrál také za Jindřichův Hradec, Pardubice, Děčín, Kolín, Hradec Králové, Nymburk a Ústí nad Labem, kterému loni pomohl k historickému stříbru. Do finále se dostal také v roce 2019 s Děčínem. V obou případech jeho týmy nestačily na Nymburk.

V české lize odehrál Autrey 396 zápasů a je čtvrtý mezi cizinci. Rekordmanem je Slovák Roman Marko s 679 starty, za nímž následují Američan Levell Sanders (626) a slovenský hráč Dušan Pandula (426). S 5927 body je Autrey mezi zahraničními basketbalisty druhý za Sandersem (8616).

Vstoupit do diskuse
Program a výsledky
Výsledky

Nejčtenější

Zřejmě slušnej oddíl! Ústí táhne, návštěvy má vyšší než při postupu do ligy

Fotbalová horečka, která nezpůsobuje bolest hlavy, ale dělá naopak dobře, v Ústí nad Labem stoupá. Přes tři tisícovky fanoušků na druholigový zápas s béčkem pražské Sparty a v konkurenci oslav...

Rangers - Plzeň 3:0, skotská lekce v boji o Ligu mistrů, český tým vůbec nestačil

Plzeňským fotbalistům se postup do závěrečného předkola kvalifikace Ligy mistrů výrazně vzdálil. Ve Skotsku podlehli Rangers po slabém výkonu jednoznačně 0:3 a v domácí odvetě, která se hraje příští...

Sparta - Ararat 4:1, domácí rychle prohrávali, k obratu vedl svižný výkon

Sparťanští fotbalisté nakročili do závěrečné fáze kvalifikace Konferenční ligy. V úvodním utkání 3. předkola po nepovedeném začátku, kdy v sedmé minutě inkasovali a následně hru výrazně zlepšili,...

Baník - Austria 4:3, domácí v bláznivém zápase přišli o náskok, spasil je Prekop

Pořádně divoký zápas viděli fanoušci v Ostravě. Fotbalisté Baníku na úvod 3. předkola Konferenční ligy porazili Austrii Vídeň 4:3. Už po čtyřech minutách prohrávali, pak výsledek otočili na 3:1, ale...

Sparta - Olomouc 1:0, málo zábavy i gólů, rozhodl Rrahmani, hosté dohrávali v devíti

Sparťanští fotbalisté vyhráli, ale fanouškům moc zábavy nenabídli. Proti Olomouci se v utkání 4. kola Chance Ligy prosadil jen Rrahmani a zajistil vítězství 1:0. Hosté, kteří po vyloučení gólmana...

Čtrnáct kilo dole, pohodu zajišťují Lakers. Dončič může vyhlížet i starého známého

Při srpnovém podpisu nového kontraktu s LA Lakers si hvězdný slovinský basketbalista Luka Dončič pochvaloval, jak je o něj od začátku působení v Kalifornii po všech stránkách skvěle postaráno. Jistě,...

12. srpna 2025  14:11

Američan Autrey po dekádě opouští NBL, vystřídal osm týmů

Po deseti odehraných sezonách se rozloučil s českou basketbalovou ligou Američan Lamb Autrey, který v NBL oblékal dres osmi klubů. Pětatřicetiletý rozehrávač bude působit v kosovském týmu Sigal...

12. srpna 2025  13:50

Ostravské derby se neuskuteční. Vítkovice proti Porubě kvůli viróze nenastoupí

Hokejisté Vítkovic neodehrají úterní přípravné utkání na ledě prvoligové Poruby. Ostravský extraligový klub na webu oznámil, že se duel neuskuteční z důvodu virózy v jejich týmu. Ohrožen je i...

12. srpna 2025  13:38

Obránkyně Lásková opouští zámoří, z elitní PWHL míří do Švédska

Česká reprezentační obránkyně Dominika Lásková se vrací ze zámoří do Evropy a v příští sezoně bude hrát za švédský tým SDE Hockey sídlící ve Stockholmu. Osmadvacetiletá hráčka dosud působila v...

12. srpna 2025  13:15

Skandál s bílým práškem i alkoholem bylo dno, ví Ružička. Teď sní o návratu do NHL

Že by se jeho hokejová kariéra opět ubírala správným směrem? Alespoň nyní to tak může působit. Slovenský útočník Adam Ružička má za sebou vydařenou sezonu v Rusku a sní o návratu do NHL, odkud musel...

12. srpna 2025  13:01

Plzeň - Rangers v TV: kde sledovat 3. předkolo Ligy mistrů živě?

Fiasko v prvním utkání a pokus o zázrak na domácím hřišti. Fotbalisté Plzně budou v úterní odvetě 3. předkola Ligy mistrů proti Rangers dohánět ztrátu po prohře 0:3 z Ibrox Stadium. Kde můžete jejich...

12. srpna 2025  12:54

Děčín o něj už nestál, rival Pecháčka bere. A Walton? „Nikdy neříkej nikdy!“

Další třaskavý přesun mezi ligovými basketbalovými rivaly Děčínem a Ústím nad Labem. Adam Pecháček nezažil v dresu Válečníků povedenou sezonu a nový kontrakt nedostal, Sluneta mu smlouvu nabídla.

12. srpna 2025  12:49

Odchovanec Dynama Nosek večer v Pardubicích ukáže slavný Stanley Cup

Do Pardubic po více než 20 letech opět dorazí Stanley Cup. Na Pernštýnské náměstí ho dnes večer doveze útočník Tomáš Nosek, který se v červnu radoval z triumfu v dresu týmu Florida Panthers.

12. srpna 2025  12:45

Když holky baví prát se v kleci, proč jim to brát. Jelínek o ženské psychice ve sportu

Premium

V ženském tenise je možné všechno. Vrcholový sport není pro holky. Existuje plno předsudků a mýtů o psychologii ženského sportu. Hodně o ní ví bývalý hokejový trenér a nyní hlavně kouč Marian...

12. srpna 2025

Stanley Cup se po 19 letech vrací do Brodu. Po Vašíčkovi ho přiveze Vaněček

Není to jen tak ledajaký pohár. Stanley Cup je nejprestižnější klubovou hokejovou trofejí na světě. Každý kluk po ní touží, ovšem jen málokomu se podaří ji skutečně vybojovat. Havlíčkův Brod ji ale...

12. srpna 2025  11:43

Amerika je priorita. Rutta chce zůstat v NHL, už kvůli olympiádě

Během benefičního Utkání Ondřeje Buchtely dal fanouškům naději, že by se jednou mohl vrátit do Chomutova, ale priorita to nyní pro mistra světa a dvojnásobného vítěze Stanley Cupu Jana Ruttu není. Po...

12. srpna 2025

Stříteský chce opět uchvátit Zlín. Na Barum Rally čeká ještě větší konkurenci

Má jiného spolujezdce, nové auto (i když je to opět Škoda Fabia RS Rally2), jinak strukturovaný tým, soustředí se na jiný seriál a ze servisní zóny mu bude fandit šestiměsíční dcera Laura. Změn od...

12. srpna 2025  10:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.