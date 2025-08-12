Američan Autrey po dekádě opouští NBL, vystřídal osm týmů

Autrey nastupoval naposledy za Ostravu, s kterou loni podepsal dvouletou smlouvu, ale nakonec Novou huť opustil už po jedné sezoně. V české lize hrál také za Jindřichův Hradec, Pardubice, Děčín, Kolín, Hradec Králové, Nymburk a Ústí nad Labem, kterému loni pomohl k historickému stříbru. Do finále se dostal také v roce 2019 s Děčínem. V obou případech jeho týmy nestačily na Nymburk.
V české lize odehrál Autrey 396 zápasů a je čtvrtý mezi cizinci. Rekordmanem je Slovák Roman Marko s 679 starty, za nímž následují Američan Levell Sanders (626) a slovenský hráč Dušan Pandula (426). S 5927 body je Autrey mezi zahraničními basketbalisty druhý za Sandersem (8616).