Autrey se vrací do české ligy. Amerického basketbalistu angažovalo Olomoucko

Autrey by měl Olomoucku vypomoci poté, co Hanákům kvůli zranění vypadli Kobe Elvis a Jaren Holmes. „Jsme moc rádi, že se nám takto narychlo podařilo navázat kontakt i podepsat hráče, jako je Lamb. Hledali jsme především hráče, který je v zápasovém rytmu, to se povedlo,“ uvedl trenér Matěj Musil.
S českou ligou se Autrey po deseti sezonách rozloučil loni a odešel do Prištiny, kde podle Olomoucka skončil kvůli neplnění závazků ze strany klubu. Poté hrál za mexický tým Pioneros de Los Mochis, za který nastoupil ještě v polovině února.
Autrey naposledy v lize působil v Ostravě, hrál také za Jindřichův Hradec, Pardubice, Děčín, Kolín, Hradec Králové, Nymburk a Ústí nad Labem, kterému v roce 2024 pomohl k historickému stříbru. Do finále se dostal také v roce 2019 s Děčínem. V obou případech jeho týmy nestačily na Nymburk.
V české lize odehrál Autrey 396 zápasů a je čtvrtý mezi cizinci. Rekordmanem je Slovák Roman Marko s 679 starty, za nímž následují Američan Levell Sanders (626) a slovenský hráč Dušan Pandula (426). S 5927 body je Autrey mezi zahraničními basketbalisty druhý za Sandersem (8616).