Ikona ligy Autrey dal basketbalovému Ústí znovu košem, neshodli se na smlouvě

„Nechci říkat, že to je definitivní, nechci fanoušky natahovat ani mystifikovat. Ale v tuto chvíli jsme se na podmínkách nedohodli,“ informoval Tomáš Hrubý, generální manažer semifinalisty minulé sezony. „Lamb od nás dostal nabídku přes svého agenta a neakceptoval ji, odmítl. Požadavky pro nás nejsou splnitelné, naše představy se diametrálně rozcházejí.“

Už po minulém ročníku Sluneta a Autrey nenašli společnou řeč. „Takový je život, my se na něj nezlobíme,“ ubezpečil Hrubý, že vztahy nejsou Američanovým „ne“ narušené.

Třiatřicetiletý křídelník či rozehrávač v létě vyslyšel lákání kyperského APOEL Nikósie, dostal lukrativní kontrakt, ale po změně trenéra skončil, aniž by zasáhl do soutěžního zápasu. Vrátil se do české ligy, senzačně však do Kolína. I další angažmá však mělo jepičí život, po čtyřech ligových zápasech požádal o ukončení smlouvy kvůli menšímu hernímu vytížení. V průměru naskakoval na hřiště na 23,8 minut a nastřílel 4,8 bodu.

Po špatném entrée do ligy a třech prohrách v řadě Ústí propustilo Američana Stevena Haneyho, náhradu stále shání. Mezitím dvakrát vyhrálo.

„Za těch 14 dní se stalo strašně moc věcí. Máme i jiné varianty než Autreyho, pracujeme na nich,“ poznamenal Hrubý. „Tým si sedá, takže jsme si s trenérem řekli, že nebudeme spěchat. Nechceme udělat chybu. V neděli hostíme USK, pak hrajeme s Brně, následuje reprezentační pauza. Bude větší čas, abychom se rozhodli co nejlíp pro tým a pro klub.“

Pátek 28. října je prvním dnem, kdy můžou ostatní české kluby Autreyho zapsat na soupisku.