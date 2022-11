Autreyho přestupová sága končí, ze dna bude zvedat poslední Hradec Králové

„Opravdu moc se těším, až se dostanu s týmem na hřiště a přinesu do něj nějakou vůdčí roli, energii a více vítězství,“ uvedl na klubovém webu texaský rodák, který angažmá vyhlížel od svého předčasného konce v Kolíně po pouhých čtyřech ligových zápasech.

Pro třiatřicetiletého mazáka jsou Královští sokoli už šestou zastávkou v české nejvyšší soutěži po Jindřichovu Hradci, Pardubicích, Děčíně, Ústí nad Labem a právě Kolíně. Za sedm kompletních sezon a jednu rozehranou stihl 281 zápasů, v nich 4 227 bodů, 1 900 doskoků a 1 197 asistencí.

„Jsem rád, že jsme mohli do klubu přivést ikonu české ligy, dá se říci jednoho z nejlepších hráčů v minulých sezonách,“ prohlásil sportovní manažer hradeckého klubu Peter Sedmák. „Když jsem se dozvěděl, že je Lamb volný, okamžitě jsem kontaktoval jeho agenta. Vím, že měl i jiné možnosti. Prostě jsme si sedli, sdělil jsem mu svoji vizi do budoucna a ta ho přesvědčila, aby šel k nám. Lamb vidí, že náš největší problém je na pozici, kterou on hraje. Vím, že nám pomůže.“

Pro Autreyho snad končí neučesané období a jeho přestupová sága. Po minulé sezoně, v níž dotáhl ústeckou Slunetu do semifinále NBL, zamířil do kyperského Apoelu Nikóse za sluníčkem i lepší smlouvou. Jenže po změně trenéra se nehodil do koncepce, a aniž by odehrál jediný mistrovský zápas, ze středomořského ostrovu se přesunul zpátky do srdce Evropy. V Kolíně dlouho nepobyl, sám požádal o rozvázání kontraktu z důvodu menšího vytížení. V úvahu přicházel návrat do Ústí, jenže se neshodli na penězích. Zato Sedmák tvrdí: „Podmínky, které jsme mu vytvořili, nejsou nijak přehnané.“

Hradečtí sokoli předtím o jednoho cizince přišli, Alexandar Vlahović skončil kvůli zranění, které si vyžádá dlouhodobé léčení. „Bylo nutné reagovat na náš momentální stav, kdy máme mnoho zraněných hráčů, a také jsme potřebovali vnést do týmu novou energii,“ vysvětlil Sedmák angažmá hvězdného Američana. „Jednání bylo sice trochu komplikované, protože majitel našeho klubu byl v zahraničí, ale nakonec se vše pozitivně doladilo.“

Autrey si pochvaluje, že Hradec Králové posílil během reprezentační přestávky. „Věřím, že díky tomu můžu vytvořit s týmem potřebnou chemii. Víc než cokoli jiného mi dělá radost, že jsem součástí týmu. Těším se na mnoho fanoušků, kteří nás přijdou podpořit.“

Debutovat bude v sobotu 19. listopadu na Slavii, doma se poprvé ukáže 25. listopadu v derby proti Pardubicím.