Lakers jsou čtvrtfinále. Detroit po skvělém obratu vyrovnal, uspělo i Toronto

  8:14aktualizováno  8:17
Basketbalisté Los Angeles Lakers postoupili do čtvrtfinále NBA. Houston vyřadili 4:2 na zápasy, v šestém zvítězili na jeho hřišti 98:78. Další dvě série rozhodne až sedmé utkání. Detroit ztrácel už 24 bodů, ale po jednom z největších obratů v historii play off zvítězil v Orlandu 93:79. Toronto doma vyhrálo v prodloužení šťastnou trojkou sekundu před koncem 112:110 a vrátilo sérii do Clevelandu.
LeBron James z Lakers zakončuje v utkání proti Houstonu. | foto: AP

Lakers po dvou předchozích porážkách nechtěli dovolit Houstonu myslet na to, že by se mohl stát prvním týmem v historii, který otočí sérii z 0:3. Od začátku skvěle bránili, dovolili domácím jen 31 bodů za poločas a sami postupně utekli až na rozdíl 29 bodů. Rockets hrající bez zraněného Kevina Duranta nenašli střelce, který by je táhl, tým střílel s úspěšností jen 35 procent a dal pouze pět trojek.

To Lakers zvládli absenci Luky Dončiče mnohem lépe. LeBron James nasbíral 28 bodů, sedm doskoků a osm asistencí, Rui Hačimura přidal 21 bodů. Tým z Los Angeles se tak ve čtvrtfinále může těšit na souboj s obhájci titulu a nejlepším týmem základní části Oklahoma City Thunder. Lakers jsou ve 2. kole poprvé od roku 2023. Houston naopak dál než do 1. kola nepostoupil už od roku 2020.

Až neuvěřitelný obrat viděli diváci v Orlandu. Domácí vyhráli poločas o 22 bodů a celkově měli náskok ještě o dva body vyšší. Přesto jsou Magic prvním týmem od roku 1997, kdy se tato statistika začala měřit, který prohrál zápas, v němž vedl o 24 bodů a mohl postoupit v sérii play off. Ve druhé půli totiž potkal Magic kolaps, minuli 22 střel v řadě a za 13,5 minuty hry dali jen čtyři trestné hody. To umožnilo Detroitu otočit zápas z 54:71 na 89:75 a vybojovat sedmé pokračování. Celkem druhý poločas vyhráli 55:19.

Trenér Pistons J.B. Bickerstaff ocenil hlavně detaily, které jeho celek zvládl. „Věnovali jsme se každému útoku či obraně zvlášť a snažili se z každého z nich vytěžit maximum. Každá clona, doskok... Díky tomu jsme se dostali do pozice, z níž jsme zápas vyhráli,“ řekl.

Sedmý duel hostí Detroit v neděli. Pistons spoléhali na Cadea Cunninghama s 32 body a 10 doskoky a Tobiase Harrise, jenž k 22 bodům přidal 10 doskoků. Za Orlando nasbírali po 17 bodech Paolo Banchero a Desmond Bane, tým však trefil jen 34 procent střel: Banchero čtyři z 20, Bane sedm z 18 a Jalen Suggs jedinou z 10.

Toronto v pátek vedlo až o 12 bodů, čtvrtou část ale prohrálo 12:23. Jamal Shead netrefil možnou vítěznou střelu s klaksonem a pak prodloužení rozhodl RJ Barrett trojkou sekundu před koncem. Míč se nejprve od obroučky odrazil vysoko nad koš, ale poté propadl síťkou. Barrett tak dal vzpomenout na ikonickou trojku Kawhiho Leonarda, která v roce 2019 pomohla k titulu.

„Mladším hráčům pořád říkám: věřte své práci. Na takových střelách pracuju každý den, pracoval jsem na ní i dnes ráno, a když si navíc věříte, tak zvládnete vše,“ řekl Barrett, autor 24 bodů nebo devíti doskoků. Sekundovali mu s 25 body a 14 asistencemi Scottie Barnes a s 24 body Ja’Kobe Walker.

Cavs vedl Evan Mobley s 26 body a 14 doskoky, jenž 11 sekund před koncem čtvrté části vyrovnal na 104:104 a k trojce se dostal i 0,6 sekundy před koncem prodloužení, ale minul. Dalších 24 bodů přidal Donovan Mitchell. Sedmý duel se hraje v neděli v Clevelandu: dosud v sérii vyhrával jen domácí tým.

1. kolo play off NBA:

Východní konference - 6. zápasy:
Orlando - Detroit 79:93 (stav série 3:3)
Toronto - Cleveland 112:110 po prodl. (stav série 3:3).

Západní konference - 6. zápas:
Houston - LA Lakers 78:98 (konečný stav série 2:4).

