Sedmadvacet let na hřišti. Palauová vyhrávala pro Španělsko i Prahu

Dlouholetá kapitánka španělské reprezentace Laia Palauová ukončila ve 42 letech aktivní basketbalovou kariéru. Trojnásobná mistryně Evropy a stříbrná medailistka z olympijských her, která dovedla před sedmi lety ZVVZ USK Praha k jedinému triumfu v Eurolize, to oznámila ve středu na tiskové konferenci. Hvězdná rozehrávačka působila na palubovkách sedmadvacet let.