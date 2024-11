Tolik Čechů v týmu? Osvěžující! Kapitán Pecka o ústecké basketbalové euforii

„Jsem tady 11 let a tolik Čechů nepamatuju, pro mě je to neskutečně osvěžující a strašně mě to baví,“ září kapitán Ladislav Pecka, jeden z pouhých dvou stříbrných hrdinů, kteří ve Slunetě zůstali.

Jste překvapený, jak šlapete?

První týdny jsem z toho neměl dobrý pocit. Po minulém úspěchu se všechno rozuteklo a ve mně se nějaké věci lámaly. Jsem strašně rád, že to je úplně jinak, než čeho jsem se bál. Máme super partu, suprové americké kluky, tiché, bezproblémové. Nás Čechů, kvalitních a zkušených frajerů, je tady hodně. Neskutečně si to užívám.

Naposledy přišel rozehrávač Ondřej Šiška, jak on zvedá Slunetu?

On je trochu jiný hráč než Tomáš Vyoral, kontrast naší hry se roztáhnul, v energii nás to zvedlo. Přišla zkušenost navíc, umí to brutálně nakopnout dopředu, umí přihrát. A je to další Čech, to nás baví.

Máte jen tři zámořské posily, Oguamu, Varnera a Edwardse. Jací jsou?

Jak jsem říkal, tišší kluci, žádní šaškové. Osobnosti jsou diametrálně odlišné než minulý rok. Dokud to funguje, užívejme si to. Může se to změnit. Liga je vyrovnaná. Olomoucko na nás vlítlo, vedlo o dvacet, my to museli otáčet. Máme velkou zkušenost, díky tomu jsme vyhráli hromadu zápasů venku. Tímhle stylem můžeme mířit vysoko. Ale neříkám, že to tak bude, já jsem přítomný člověk, což opakuju asi už potřinácté. Musíme se soustředit na každý další zápas.

Ústí nad Labem, 10.11. 2024, Sluneta Ústí - BK Opava, utkání NBL. Ladislav Pecka slaví výhru s fanoušky.

Čím to, že jste se tak rychle sehráli? Většina hráčů je nových.

Těžko říct, to se asi nedá úplně vysvětlit. Poslední roky začínáme bilancí 0-3 nebo 0-4, není to ideální. Mít 8-3 v listopadu nečekal asi nikdo. S Brnem jsme to měli na lopatě šestkami, Písek byl nad naše síly, jinak jsme prohráli jen s Nymburkem. Mohlo to být ještě malinko lepší, ale co máme, bereme.

Ukázal Děčín, že gigant Nymburk je i letos porazitelný?

Určitě. Slavia nad ním taky vedla o patnáct bodů, kdyby nezabral ve čtvrté čtvrtině, mohl to být vyrovnaný zápas. Nevím, jestli po návratu z Ligy mistrů, kde se jim daří, mají jiné soustředění. Řešili jsme už několikrát minulé roky, že byli po pohárech chladnější. Ale pořád si myslím, že ligu prostě vyhrají.

V NBL debutující trenér Tomáš Reimer prožívá úžasné entrée do soutěže. Jaký je?

Je to trenér, který uznává moderní basketbal. Umí využívat silné stránky nás všech. Přes své mládí s námi dokáže pracovat. Cítím, že nechává naši hru hodně plynout díky naší zkušenosti. Tedy díky zkušenosti rozehrávačů a všech, kteří už mají něco odehráno. Pro něj je super, že začal takhle.

Zato strůjce ústeckého stříbra Jan Šotnar má v Pardubicích jen dvě výhry. Je vám ho líto?

Když teď porazili Olomoucko, psal jsem mu, že to konečně zlomili. Je mi ho líto, tým mají dobrý. Nevím, jestli je to už pardubická kletba. My si z toho tady děláme srandu, ale Honzům Šotnarovi ani Dvořáčkovi, jeho asistentovi, to samozřejmě nepřejeme. Znám je, mám je rád. To je sport, někdy to může být takhle. Myslím, že by se díky poslední výhře mohli nastartovat.

Ústecká hala bývá plná i letos. Vnímáte, že boom pokračuje?

Cítím z diváků, že i oni si loňskou euforii přenesli do nové sezony. Pár let už to jede neskutečně. Jak to bývalo dřív, to se absolutně nedá srovnávat. Většinou přijde plná hala, pár volných sedaček, divákům patří velký dík, mají obrovský podíl na našem úspěchu. Já to už tolik nevnímám, ale když čtu, že tu bylo 1 300 až 1 400 lidí, říkám si, že to je hustý. Vážím si toho, že fanoušci chodí. Od stříbrného úspěchu už to míří fakt vysoko, potkávám hromadu lidí, kteří mě kdekoli zastavují. Je skvělé, kam jsme to dotáhli.