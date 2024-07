Přítomný člověk Pecka ke stříbru: Už se cítím úplný. Věřím japonským hodnotám

Rodák z Podbořan měří 197 cm, hraje pivota, přezdívají mu Peckiáda a největší erupci ve Slunetě zažil v září 2016, když při výhře 97:80 nastřílel Svitavám 42 bodů. Předtím v lize hrál za Plzeň a Chomutov. Napočítal v ní 13 sezon, 530 zápasů, téměř 44 procent vítězných.

Jak si stříbro užíváte?

Kdyby medaile byla zlatá, bylo by to lepší, ale fakt mám pocit úplnosti. Zadostiučinění za deset let v Ústí. Nebo vůbec za celou moji kariéru. Nikdy předtím jsem nesahal po medaili a nakonec je stříbrná. A ten dosah mezi fanoušky! I mezi lidmi, které basket tolik nebral. Na Slunetu a Ústí nad Labem enormní. Užívám si to velice.

Říkáte si, že máte splněno?

Splněno bych ani neřekl, spíš je to pro mě milník. Dostali jsme se do povědomí. Já už jsem v Kristových letech, mám něco odehráno a v tomhle věku už to chce nějaký úspěch. Ne že jsem nastřílel nějaké koše, to se historie neptá. Vždycky lidi zajímá, co daný člověk nebo tým dokázal. Tohle je prostě už zapsané do historie a už nám to nikdo nevezme.

12 bodů je kariérní průměr Pecky v lize basketbalu 7 doskoků si Pecka v NBL v průměru zapisuje

Svěřil jste se, že důležité zápasy jste hlavou nedával. Budete mít teď už větší vnitřní klid?

Zmiňoval jsem to během semifinále s Děčínem, že jsem v prvních zápasech tápal se svojí hlavou. Byl jsem přemotivovaný, a když hrozně moc chci, naopak mě to svazuje. Pak už jsem se uklidnil a všechno si sedlo. Finále s Nymburkem jsem se snažil víc užít, i když samozřejmě stres a emoce proběhly. Hráli jsme na maximum, ale už jsme věděli, že medaili mít budeme.

Jak jste jako kapitán na váš tým v šatně působil?

Byl jsem takový jako vždycky. A já nejsem moc talker. Nejsem kapitán, který vede slovem, ale myslím si, že profesionálním přístupem na tréninku a tím, že do hry dávám sto procent. Myslím, že to nějakým způsobem funguje, ale na to byste se musel zeptat kluků.

BK Děčín - Sluneta Ústí, 4. zápas semifinále play off basketbalové ligy. Ladislav Pecka, kapitán Slunety.

A jak jste dirigoval dvě americké hvězdy Autreyho a Nicholse? Bál jste se, že si nemusí vyhovět?

Vždycky tam je takový strašák, Autreyho známe, ten miluje míč. Jenže stačí se podívat na jeho úspěchy a na efekt na náš tým. Už Děčín dostal do finále. Ať je, jaký je, každý má svůj background, nějaké svoje životní příběhy. A on u nás zanechal obrovskou stopu. Osobně bych se nebránil, kdyby v Ústí zůstal, protože tady má dveře otevřené. Zase by hrál na balonu, míče umí rozdávat. A s Nicholsem nás táhli neskutečně, oba zaslouží velký kredit. Jsou to velké osobnosti, ale až na pár malých nuancí nikdy nebyl žádný problém.

Máte hodně tetování, přibude nějaké i se stříbrnou medailí?

Asi ne, už jsem z toho trošku vyrostl. Když mi bylo dvacet, chtěl jsem být pomalovaný od hlavy až k patě. Teď už mám priority úplně jinde, tetování absolutně neřeším.

Čekal jste, že na největší úspěch dosáhnete v rodném kraji, zvlášť když jste se vydal do Japonska?

Narodil jsem se v Podbořanech, patnáct let jsme žili jinde, ale pak jsme se vrátili do vesnice kousek vedle. Ale takhle já neuvažoval. Jsem přítomný člověk. Samozřejmě i já mám vyhlídky do budoucna, ale vždycky jsou to jenom vize. Pak je všechno úplně jinak, takže jsem se naučil neplánovat nic. A nechávám život plynout. Když mi někdo nebo něco hodí klacek po nohy, tak ho překročím a jdu dál.

Ovlivnilo vás nějak Japonsko? Sto dní jste působil v druholigovém Toyoda Gosei Scorpions.

Basketbalově mi ta zkušenost nedala nic, šlo o poloprofesionální soutěž. Ale bylo mi jedenadvacet a já šel něco zažít v životě, protože to byla moje jediná štace v zahraničí. Lidsky mi to dalo neskutečně moc. I když jsem tam byl necelé čtyři měsíce, osamostatnil se a poznal jsem japonskou náturu. Od Japonců bychom se měli co učit.

Třeba?

Jakým stylem jsou vychovaní, jaké mají životní hodnoty. Jsou to skvělí lidi, nepodrážejí se, nepomlouvají se za zády. Jsou přející, vlídní, přátelští úplně všichni.

Změnilo to prostředí i vás?

Asi ne. Líbilo se mi to, ale já jsem pořád takový, jaký jsem. Čímž neříkám, že jsem typický Čech, který nikomu nic nepřeje. To ne. Ale Japonsko mi z tohoto pohledu otevřelo oči, věřím hodnotám, které vyznávají, a možná to ve mně něco zlomilo, co se týká přístupu k lidem.

Ladislav Pecka (vlevo) z ústí a Thomas Bell z Nymburka na doskoku

Jak dlouho v Ústí ještě vydržíte? Už jste tu legendou.

Letos už jsem tady dekádu, první desítku jsme uzavřeli medailí. Ještě mám smlouvu na dva roky, ale Tomáš Hrubý (generální manažer) kolem mě chodí s tím, že to podškrábneme zase na déle. Já jsem v Ústí spokojený, mám tady rodinu a všechno, co potřebuji. Nemám potřebu někam mizet.

Cítíte, že Národní basketbalová liga bude zajímavá, i když se Nymburk vrátil na trůn?

Minulý rok ho už sundala Opava, takže všichni vědí, že je hratelný. My jsme Nymburk letos taky třikrát porazili s naším týmem a rozpočtem. Věřím, že už to pro něj nebude taková dlouholetá jízda jako dřív, podle mě už se nehraje jenom o druhé místo. Doufám, že nadvláda nebude tak razantní.

Se Slunetou jste mohli do evropských pohárů, ale klub se nepřihlásil. Těšil byste se?

Museli bychom na to mít tým. Nechtělo by se mi někde prohrávat o padesát šedesát bodů, jen abychom to hráli. Na takovou úroveň je potřeba kádr postavit, ať jsme konkurenceschopní. Až budeme hrát každý rok o medaile a budeme mít víc pořešenou českou ligu, pak můžeme mířit i tímhle směrem.

Oslavovaný trenér Jan Šotnar zamířil z Ústí do Pardubic. Rozmlouval jste mu to?

Určitě jsem ho nepřemlouval, protože Honza je velice inteligentní člověk a ví, co chce, co je dobré pro něj, pro jeho rodinu a pro jeho kariéru. Peníze sice hýbou světem, ale druhá věc je kariérní posun, takže mu to nemůžu vůbec zazlívat. Zaslouží si to a věřím, že nabídky se mu hrnuly. Je to prostě Trenér roku, kouč druhého týmu ligy, asistent reprezentace. Jeho cesta nabrala takových obrátek, že mi nezbývalo nic jiného než mu říct: Je to tvoje volba, já tě přemlouvat nebudu a držím ti palce.

Ústí přebírá další mladý trenér Tomáš Reimer, který ještě v lize nepůsobil. Co tomu říkáte?

Tomáš Hrubý už předem avizoval, že půjde o mladého kluka, takže to bude zase trochu od nuly. Beru to tak, že bude potřeba nějaká nápomoc jak ode mě, tak od dalších zkušenějších kluků i od Tomáše. Nebál jsem se, že by přišel nějaký starší trenér z bývalé Jugoslávie, který by po nás šlapal. Já doufám, že to bude další Honza Šotnar.

Říkal jste, že s lepším týmem jste nehrál. A teď se skládá zase nový.

Je to tak. Ještě v Ústí byl dobrý tým před covidem s Pavlem Houškou, měli jsme taky našlápnuto k medaili. Bohužel pandemie to utnula, ale tehdejší mužstvo bylo složené úplně jinak. Teď jsme byli úplně na topu. Holt se tým složí odznova. Už jsme to tady zažili hodněkrát. Zažili jsme i dost pádů, častokrát jsme se sbírali ze dna. My s Tomášem jsme připravení na to, že to nemusí vyjít, samozřejmě. Už kolikrát jsme se o tom bavili, protože spolu jezdíme autem, že se to může stát. A je prostě na nás, na mně, ale hlavně na vedení, aby si všechno zase sedlo.