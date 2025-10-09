Dřív se vyžíval ve smečích a gymnastických cvičeních na koši, čímž dostával fanoušky do varu, postupem času musel svůj styl hry trochu upravit.
„Basket se vyvíjí, hráči také. Když člověk zasmečuje, je to fajn, dřív jsem to strašně řešil, ale jsou to dva body jako dva body. Teď už možná ctím pravidlo, že tři jsou víc než dva,“ vysvětluje, v čem spočívá jeho proměna.
Už nehraje tolik zády ke koši a víc střílí z dálky. „Zjistil jsem, že se svými 197 centimetry nemůžu hrát pořád jen zády. Bývalo to moje, víc jsem najížděl, využíval fyzické předpoklady, teď je ta hra trochu jiná. Jsme čtyři po oblouku, těch akcí, kdy jdu sám do koše, je opravdu málo. Býval jsem víc do koše, teď spíš z dálky.“
Aby se udržel co nejdéle v kondici, upravil Pecka i svůj jídelníček. „Neřeším úplně každou kalorii, ale snažím se o vyváženost stravy a dodat tělu nějaké suplementy, které potřebuje. Přestal jsem jíst sladkosti, rafinovaný cukr. A samozřejmě člověk nesmí prasit. Když přijde večer domů, tak tam nemůže poslat klobásu,“ líčí veterán.
I tahle změna se projevila pozitivně. Pecka má energie jako zamlada. „Jednoznačně! Dneska jsem zadýchal až na konci,“ usmíval se kapitán Slunety. Částečně je to i tím, že už nemá tak velkou minutáž jako dřív. „Jsem rád, že se točíme. V mém věku a fázi kariéry už nechci hrát přes 30 minut, když to není potřeba, protože pak to samozřejmě cítím další dva dny. Mám za těch 15 let nahráno tisíce minut a je to znát.“
Uraženě se kvůli menšímu vytížení necítí, nejde o nijak zásadní pokles. Peckův kariérní průměr je 28,9 minuty na zápas, v této sezoně tráví na hřišti 25,3 minuty. I střelecky se drží slušně, za čtyři zápasy má průměr 8,5 bodu. „Co já si tady ještě budu dokazovat? Pro mě je nejdůležitější výhra, a když budeme hrát jako minule s Hradcem, kdy dá sedm frajerů víc než 10 bodů, tak budou všichni spokojení,“ připomněl demolici ligového nováčka 112:80.
Pro Slunetu to byla první výhra sezony, kterou odstartovala dvěma porážkami s Brnem a Pardubicemi. Nebylo to poprvé, co Ústí zažilo špatný vstup do ligy.
„Je to tím, že máme většinou nový tým, i letos je tu šest nováčků, to je samozřejmě znát. Všichni jsme cítili, že v těch prvních dvou zápasech to nebyla naše identita, byť Brno i Pardubice jsou letos našlapané, bylo to takové trošku vystřízlivění a zrcadlo. Ale zápasem s Hradcem jsem se chytili a teď s Pískem jsme dokázali celé lize, že doma budeme silní,“ nepochybuje Pecka.
Při výhře nad Sršni zaznamenal double double za 10 bodů a 10 doskoků, Američan Nick Johnson nasázel 24 bodů, křídelník Josef Potoček 22. „Pepa zahrál brutálně, a když zahraje on, tak většinou máme dobrý zápas. Jsem rád za Pepu, že se chytil, i za náš výborný týmový výkon. Ač ty poslední minuty to byl takový streetball, holomajzna, ale to je už jedno. Když porazíte tým jako Písek doma skoro o 20 bodů, člověk si to užije.“
Z týmu má Pecka dobrý pocit, noví Američané se postupně rozehrávají. „Nick Johnson se toho zhostil úplně skvěle, Jay Young ještě úplně neví, předbíhá balon, je rychlý jako blázen, totálně naskillený. Musíme mu ještě najít ideální místo, ale celkově si myslím, že jsme na dobré cestě.“ Víc ukáže už nedělní domácí bitva s obhájcem bronzu Olomouckem.
Glover skončil, nahnuté to má i Kennedy
Americký křídelník Jordan Lee Glover končí v basketbalovém Ústí nad Labem, s ligovým klubem se dohodl na rozvázání smlouvy.
„Nesedlo si to, herně a výkonnostně to nebylo ono. Rozhodli jsem se s trenérem, že se s Jordanem rozloučíme, a nyní intenzivně hledáme náhradu,“ uvedl ústecký generální manažer Tomáš Hrubý.
Glover zasáhl do tří úvodních zápasů ligy, v průměru hrál 14 minut, měl 7 bodů a 4 doskoky. Čekala se lepší čísla, proto přišla rychlá reakce. „My se snažíme tu situaci řešit vždy okamžitě, nechceme, aby nám ujel vlak,“ vysvětluje šéf.
Náhradu hledá zase v cizině. „Potřebujeme to okysličit, ale nejsme pod žádným tlakem, co se týká času, s výběrem si dáme záležet.“
Nemusí to být poslední změna v Ústí, v ohrožení je i americký pivot Shamarkus Kennedy. Jeho čísla jsou zatím nízká, v průměru 2,5 bodu a 3,5 doskoku. „Také zatím nemá tu výkonnost, jakou jsme předpokládali, ale u něj pořád doufám, že se probere a bude odvádět, co od něj potřebujeme,“ věří Hrubý.