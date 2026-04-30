Pecku nakoply reakce fanoušků po krachu Ústí: Dostali jsme právem přes držku

„Vzal jsem si to hodně k srdci. Dostali jsme právem přes držku, vypadalo to, že jsme se na to vyprdli. Ale teď jsme zase dokázali, že hrát umíme,“ radoval se Pecka po úterním vítězství 93:86, díky kterému je čtvrtfinálová série čtvrtého týmu s pátým srovnaná 1:1 na zápasy. „Co si budeme, kdybychom prohráli podruhé, tak je možná konec. Ale urvali jsme to, a co bude dál, to bude.“
Jestli jste čekali, že po debaklu 85:98 ve startovacím duelu série se v Ústí bušilo do stolu a Pecka si jako lídr bral slovo v kabině, tak omyl. „Já určitě ne, nejsem vokální, snažím se být lídr přístupem. V prvním zápase to vidět nebylo, ve druhém už snad ano,“ věřil kapitán, jenž k výhře pomohl deseti body a pěti doskoky.
I trenér Tomáš Reimer zůstal v klidu a nechal tým, aby si bídný vstup do play off vstřebal sám. „Nemuseli jsme nikoho trestat ani zvyšovat hlas, kluky taky štvalo, že hráli bez energie. Už se to snad nestane do konce série ani celého play off,“ je přesvědčený kouč.
Také ve druhé bitvě s Opavou ale Sluneta dlouho působila mdle. „My měli nějakou křeč už skoro od derby v Děčíně, nějak to nefungovalo, nebyl tam ten šmrnc. Neříkám, že po dnešku bude, ale je to fáze sezony, kdybychom měli hrát nejlepší basketbal,“ zavelel Pecka.
Blízko k tomu Ústí mělo ve středu ve třetí čtvrtině, kdy rychle vymazalo dvoucifernou ztrátu na Opavu. „Abych řekl pravdu, po tom hrůzostrašném vstupu do druhé půle tomu bylo těžké věřit, ale jsem strašně rád, že jsme nesklopili hlavy. A tohle pro nás může být nakopávač do celé série,“ věřil Reimer po obratu. „V první bitvě jsme možná trochu sklopili hlavy, reakce nebyla taková, jaká by měla být. Ale teď jsme ukázali novou tvář a tou se chceme prezentovat do konce série.“
Ta pokračuje v sobotu a v neděli v Opavě. „Tam to bude jiné kafe,“ tuší Pecka. „Hraje se tam blbě, ale to je úplně jedno, chceme tam vyhrát nejméně jednou a doma to dotáhnout.“
Reimer je ještě větší optimista: „Na naší palubovce Opava předvedla neskutečnou trojkostřelbu. Věřím, že zlepšíme obranu a ztížíme jim to tak, že nebude znát, že hrají doma. Už víme, jak je porazit, jdeme si pro dvě vítězství!“