Sedm statečných nestačilo. Nechali jsme se od Brna zmlátit, štvalo lídra Slunety

Jak velké je ve vás zklamání?

Bolí to. Sezona se ještě zhodnotí. V létě jsme složili nový tým, neudělali jsme ostudu. Ani v této sérii. Vyhrát předposlední zápas v Brně, mohlo to vypadat jinak. I dnes jsme to měli ve svých rukou, ke konci jsme ale nemohli snad ani vystřelit. Velký kredit jejich obraně. Dravost nám chyběla.

Co tedy sérii rozhodlo?

My se kromě zápasů, kdy jsme měli nadstandardní střelbu, nechávali zmlátit. A přejet jejich energií, mladickou dravostí. Bálint dneska zabíjel, dal důležité koše, ale není to jen o něm. Oni hráli konzistentně. I když jsme vedli o 13, konstantním tlakem nás permanentně unavovali. My bychom to měli přehledem a zkušeností prorazit, ale pramenila z toho naopak řada ztrát, včetně mých debilních. Jedeme dál…

Potopila vás i úzká rotace?

Po zranění Ondry Šišky ano, hráli jsme v sedmi lidech. Brno jsou atletičtí kluci, nám síly došly.

I celkově v sezoně jste měli menší počet hráčů než soupeři.

Máme nějaký věk, užší rotaci, nejsou to výmluvy. Ovšem ještě nejsme ze starého železa. Fyzicky jsme se jim vyrovnali, ale v rozhodujících momentech jsme zaváhali. Nevěděli jsme o sobě, pramenily z toho blbé ztráty. A oni byli na koni. Tým hecne, když nás ubrání… a my nemohli snad třikrát v závěru ani vystřelit.

Co chybělo letošnímu týmu oproti loňskému?

Asi velký zabijácký instinkt a přehled. Minulý rok nás do finále dotáhl Ty Nichols, to ví všichni. Nechci říct, že to vyhrál jeden hráč, ale hra se stavěla okolo něj. Dokázal dát 30 bodů a 11 asistencí. Letos byl úplně jiný kádr. Nejde to úplně porovnávat.

Ústecký kapitán Ladislav Pecka.

Podle Šišky tým někdy brzdilo ego. Byla občas hra moc individualistická?

Dennodenně jsme se o tom bavili, ukazovali jsme si to na videu. Když putoval balon, najednou všichni viděli, že porážíme i silné týmy. Když jsme si míč nepodávali, většinou jsme prohrávali.

A jak uspěl trenér Tomáš Reimer, nováček v NBL?

Přišel bez zkušeností s profesionálním basketem a zhostil se toho velice dobře. Zkušenosti se sbírají tímhle a ne, že člověk přijde k hotovému týmu. Co jsme celou sezonu předváděli, jde i na jeho hrb. A celého realizačního týmu. Je to pro něj perfektní zkušenost do života a trenérské kariéry.