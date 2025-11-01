Pecka dosáhl na 7 000 bodů. Jen číslo, ale i pocta a odkaz, těší kapitána Ústí

Kapitán basketbalové Slunety Ladislav Pecka pokořil významný sportovní milník. Ústecký lídr v zápase proti USK Praha dosáhl na metu 7 000 bodů, výš je z aktivních ligových hráčů pouze devítitisícový opavský vůdce Jakub Šiřina.
Ladislav Pecka (vlevo) z Ústí nad Labem se tlačí kolem kolínského Lukáše...

Ladislav Pecka (vlevo) z Ústí nad Labem se tlačí kolem kolínského Lukáše Stegbauera. | foto: Karel Dvořáček / Sluneta Ústí

Ladislav Pecka ze Slunety Ústí nad Labem střílí v zápase s Opavou.
Ladislav Pecka střílí v utkání proti Brnu.
Ladislav Pecka (vlevo) z Ústí se tlačí k děčínskému koši, brání Tomáš Pomikálek.
Ústeckého Ladislava Pecku brání Jamal Chatman z Brna.
„Je to jenom číslo, na druhou stranu, když se člověk podívá na ten soupis velikánů okolo mě, tak je určitě fajn, že za sebou může něco zanechat. Řekněme nějaký odkaz,“ zamýšlel se v rozhovoru pro nbl. cz čtyřiatřicetiletý power forvard.

Pod sedmitisícovou metou skončili hráči jako Radek Nečas, Pavel Houška či Pavel Slezák, lehce nad ní Ladislav Sokolovský nebo Pavel Miloš. „Je to určitě pocta, protože tohle jsou velcí hráči, ale já tomu nedávám takovou zásadní váhu a není to pro mě tak důležité. Jo, psali mi různí lidé gratulace a toho si vážím, že si vzpomněli. Ale jedeme dál,“ bere svůj zápis do historie s nadhledem.

První výhra pro Ostravu, Písek zdolal Děčín. Basketbalisté USK padli na dno

I na Pecku však dolehla tíha okamžiku, když se k sedmitisícové hranici blížil. V zápase na USK se trápil, za poločas nedal ani bod!

„Bavili jsme se s Láďou před zápasem, že mu chybí pár bodů, a já si hned uvědomil, že to byla chyba. Říkám mu: Znám tě 13 let, teď netrefíš ani stodolu. A taky jo, první půli byl hroznej,“ usmál se ústecký generální manažer Tomáš Hrubý.

Milník nakonec Pecka pokořil pro něj trochu netypicky – proměněnou trojkou. „Jeho styl hraní se s přibývajícím věkem trochu mění. Dřív to byl hlavně bojovník, atletická čtyřka, teď už střílí víc i z dálky. To číslo je obrovské, dostal se do společnosti legend našeho sportu,“ smeká šéf Slunety, sám bývalý pivot s necelými pěti tisíci nastřílenými body v české lize.

Ladislav Pecka z ústecké Slunety se probíjí obranou pražské Slavie.
Ústecký Ladislav Pecka se chystá ke střele v utkání proti Brnu.

Pecku obdivuje i za dlouhodobě konstantní střeleckou formu, v průměru má 12,1 bodu za sezonu. „To je naprosto skvělé. Každý hráč prochází krizemi, mít kariérní průměr přes 12 bodů, to je famózní. Někdo jednou vystřelí třeba na 18, ale Láďa hraje už 15. sezonu a drží se na dvojciferném čísle, to je nadstandard.“

Svůj první bod vstřelil Pecka 9. října 2010 Novému Jičínu ještě v dresu Plzně, kariérní rekord zapsal v září 2016, už jako lídr Slunety 42 body a 20 doskoky rozebral Svitavy. Peckiáda na Slunetě! křičely novinové titulky. Ani tento unikátní zápis nijak zvlášť neprožíval. „Je to fajn. Ale to, že jeden hráč dá čtyřicet bodů, není cesta k dobrým výsledkům.“

Peckovy proměny: méně smečí, žádný cukr. Už patnáctá ligová sezona? Fuj!

Pecka vždy myslel spíš na tým než na sebe, takže nepřekvapí, že posouvat se výš v historickém žebříčku střelců, jemuž vévodí Josef Jelínek s 11 737 body, není jeho priorita.

„Snažím se žít přítomností, zvažuju různé věci, protože tělo chřadne, bolí, i mysl bolí. Jsem už dlouho na jednom místě a uvidíme po sezoně, jak to bude vypadat. “ I kdyby už žádný bod nepřidal, o místo mezi legendami českého basketu už Pecka nepřijde.

