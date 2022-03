Satoranský zahrál proti Lakers zápas sezony, LeBron nasázel padesát bodů

Hvězdou večera se stal trenér Gregg Popovich, který dovedl San Antonio k výhře 104:102 nad Utahem a díky 1336. vítězství v kariéře se stal nejúspěšnějším trenérem historie NBA.

Satoranský zakončoval důraznými nájezdy do koše. Začal pěknou smečí, ve čtvrté čtvrtině pak po brejku snižoval na 89:91. Jenže pak si vzal slovo James a 14 ze svých 50 bodů zápas rozhodl.

Třicetiletý český reprezentant pak alespoň dalšími šesti body v koncovce porážku zmírnil. Za 20 minut na hřišti si připsal kromě 14 bodů také 3 doskoky, 4 asistence, zisk a pěkný blok.

Nikdo z týmu Wizards ale nedokázal ubránit LeBrona Jamese, který popatnácté v kariéře nastřílel přes 50 bodů. V této sezoně se mu to povedlo už podruhé a v sedmatřiceti letech se tak stal nejstarším hráčem, kterému se něco takového podařilo.

Dosud nejstarším hráčem s více než jedním padesátibodovým zápasem za sezonu byl Bernard King, kterému v sezoně 1990/91 bylo čtyřiatřicet let. „Byl to od něj opravdu neuvěřitelný až epický výkon. Když se dostane do takové pohody, tak je nejlepší ho nechat jen hrát a doufat, že mu vydrží energie až do konce. On je prostě neskutečný,“ chválil svého svěřence kouč Lakers Frank Vogel.

Trenérům dlouho vládl v počtu výher Don Nelson, jenže jeho bývalý asistent a kamarád Popovich ho nedávno dotáhl a dnes jeho rekord překonal. Třiasedmdesátiletý kouč to dokázal za 26 sezon v San Antoniu, které je jeho jediným klubem. Potřeboval na to 2030 zápasů. Také se Spurs získal pět titulů a třináctkrát vyhrál svou divizi.

„Není to můj rekord. Je to rekord náš všech, kteří kdy působili ve Spurs. Je to rekord pro celé město,“ řekl Popovich. „“Žádný z trenérů nedělá svou práci pro rekordy. Dělá to pro vítězství, jako bylo to dnešní,“ dodal zkušený kouč, který v koncovce s Utahem musel se svými svěřenci hájit těsné vedení, když předtím Spurs dotáhli až patnáctibodové vedení Utahu.

„Prostě jsme dnes odmítali prohrát. Chtěli jsme to dnes vyhrát pro trenéra, protože je to skvělý trenér a skvělý člověk a tohle si zaslouží,“ prohlásil rozehrávač Dejounte Murray.

Lídr soutěže Phoenix překvapivě nestačil na Toronto a prohrál 112:117, když se mu nepovedlo zastavit Garyho Trenta. Ten nastřílel 42 bodů a jen o dva body zaostal za svým rekordem. Mimo jiné trefil osm trojek.

Naopak uspěl Memphis, který se výhrou 118:114 nad New Yorkem dostal před Golden State na druhou příčku Západní konference. Výhru řídil rozehrávač Ja Morant, když v poslední čtvrtině dal 15 ze svých 37 bodů.

Orlando už má sice jako první tým jistotu, že nepostoupí do bojů o play off, ale zároveň už není nejhorším týmem soutěže, kam odsunulo Houston. Magic si pomohli výhrou 118:110 nad Minnesotou. Orlando přitom už prohrávalo o 18 bodů, ale i díky 27 bodům pivota Mo Bamby skóre otočilo a ukončilo šestizápasovou vítěznou sérii Minnesoty.