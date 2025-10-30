Rodina Bussových vlastnila Lakers od roku 1979 a v její éře tým získal 11 ze svých 17 titulů v NBA. Walter, jenž má podíly například i v Los Angeles Dodgers z baseballové MLB nebo budoucí stáji formule 1 Cadillac, byl menšinovým akcionářem Lakers od roku 2021.
Dohoda o prodeji Lakers za rekordní částku v profesionálním sportu byla oznámena už v červnu.
Rodina Bussových si ponechá kolem 15 procent a Jeannie Bussová zůstane minimálně následujících pět v klubu jako guvernérka, bude ho tedy nadále zastupovat navenek.