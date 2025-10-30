Rekord je na světě. Prodej LA Lakers za 10 miliard dolarů NBA schválila

  21:40
Basketbalový klub Los Angeles Lakers mění majoritního majitele. Vedení NB schválilo prodej klubu americkému miliardáři Marku Walterovi, který za něj rodině Bussových zaplatí rekordních 10 miliard dolarů (asi 210 miliard korun).
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: AP

Rodina Bussových vlastnila Lakers od roku 1979 a v její éře tým získal 11 ze svých 17 titulů v NBA. Walter, jenž má podíly například i v Los Angeles Dodgers z baseballové MLB nebo budoucí stáji formule 1 Cadillac, byl menšinovým akcionářem Lakers od roku 2021.

Dohoda o prodeji Lakers za rekordní částku v profesionálním sportu byla oznámena už v červnu.

Chcete klub? Miliony nestačí, račte připsat nulu, či dvě. Investice se přesto dál vyplatí

Rodina Bussových si ponechá kolem 15 procent a Jeannie Bussová zůstane minimálně následujících pět v klubu jako guvernérka, bude ho tedy nadále zastupovat navenek.

Rekord je na světě. Prodej LA Lakers za 10 miliard dolarů NBA schválila

