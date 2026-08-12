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Basketbalisté Lakers opět mění majitele. Cena? Rekordních 12,5 miliardy dolarů

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  17:56
Bronny James (9) z Los Angeles Lakers přišel v zápase s Houston Rockets o míč,...

Bronny James (9) z Los Angeles Lakers přišel v zápase s Houston Rockets o míč, brání ho Josh Okogie (20). | foto: Troy TaorminaReuters

Luke Kennard z Los Angeles Lakers zakončuje v zápase play off proti Houstonu.
Jarred Vanderbilt (2) z Los Angeles Lakers zakončuje na koš Utah Jazz.
Luka Dončič z Los Angeles Lakers se diví během utkání s Detroit Pistons.
Luka Dončič z LA Lakers si hlídá míč před dotírajícím Joshem Okogiem z Houstonu.
9 fotografií
Slavný basketbalový klub Los Angeles Lakers po roce opět změní majitele. Podle ESPN a agentury AP koupí sedmnáctinásobné šampiony NBA Joshua Kushner a Bob Iger od současného vlastníka Marka Waltera, a to za rekordních 12,5 miliardy dolarů (263 miliard korun).

Americký miliardář Walton přitom získal Lakers teprve loni od rodiny Bussových, jež kalifornský klub vlastnila téměř půlstoletí. Podle médií za něj dal 10 miliard dolarů (210 miliard korun), což byla rekordní částka zaplacená za sportovní klub. Rada guvernérů NBA schválila transakci v říjnu.

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Joshua Kushner je bratrem Jareda Kushnera, manžela dcery amerického prezidenta Donalda Trumpa Ivanky. V minulých týdnech se jeho jméno objevilo v souvislosti se zkrachovalým plánem šéfa fotbalové federace FIFA Gianniho Infantina na prodej části reklamních práv z mistrovství světa soukromým investorům. Jednat se mělo právě o investiční firmu Thrive Joshuy Kushnera.

Iger je bývalým výkonným šéfem společnosti Walt Disney a v minulosti byl majoritním vlastníkem ženského fotbalového týmu Angel City FC. Společně s Kushnerem se také ucházeli o založení nového klubu NBA v Las Vegas, jenž by měl do ligy vstoupit za dva roky.

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Klub Los Angeles Lakers byl založen v roce 1947 a od té doby hrál 32 finále NBA. Se sedmnácti tituly je druhý v historické tabulce za týmem Boston Celtics, jenž má 18 prvenství. V létě Lakers po osmi letech opustil jeden z nejlepších hráčů všech dob LeBron James, který bude pokračovat v kariéře ve Philadelphii.

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