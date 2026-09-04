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Pokuta 625 milionů jako ten méně bolavý trest. Kletba sedí na Clippers i za Ballmera

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  17:21
Steve Ballmer, majitel Los Angeles Clippers, se znepokojením sleduje konec...

Steve Ballmer, majitel Los Angeles Clippers, se znepokojením sleduje konec svého týmu v play in. | foto: Mark J. TerrillAP

Steve Ballmer jako majitel Los Angeles Clippers
Lawrence Frank, prezident pro basketbalové operace v LA Clippers
Gillian Zuckerová, prezidentka LA Clippers pro obchodní záležitosti, promlouvá...
Tribuna zapálených fanoušků Los Angeles Clippers během zápasu NBA
68 fotografií
Bývali za páriu NBA, její nejslabší a nejvysmívanější klub. Hovořilo se o prokletí. Pak za značně trapných okolností změnili Los Angeles Clippers majitele. A pod multimiliardářem Stevem Ballmerem během dvanácti let podstatnou část své bídné pověsti setřásli. Ale už je to tu zas.

Od vedení basketbalové ligy obdržel jihokalifornský klub před pár dny pokutu 30 milionů dolarů (zhruba 625 milionů korun) a jeho majitel Ballmer dostal roční zákaz činnosti za obcházení platového stropu v případě hvězdy Kawhiho Leonarda.

Co však bolí organizaci mířící do přestavby ještě mnohem víc: ztratila pět výběrů v prvních kolech draftů (v letech 2029 až 2033). Přichází tím o značnou část své relevance.

Roční zákaz činnosti kromě Ballmera dostala i prezidentka klubu pro obchodní operace Gillian Zuckerová, která měla vyšetřovatelům lhát pod přísahou, a poloviční distanc má prezident basketbalových operací Lawrence Frank.

Samotný Leonard má zaplatit „pouhých“ 700 000 dolarů (14,6 milionu korun). Při smlouvě na 50 milionů na sezonu pakatel, hrozil zákaz startu, hrozilo zrušení kontraktu. Leonardův strýc a zároveň bývalý agent Dennis Robertson nesmí v NBA působit v příštích pěti letech.

Kawhi Leonard (nahoře) přichází do celku Los Angeles Clippers. Vítají ho prezident Lawrence Frank, trenér Doc Rivers a majitel klubu Steve Ballmer (zleva).

Vedení zámořské ligy a jím pověřená právní kancelář vyšetřovaly případ rok. Pravidla soutěže měli Clippers porušit tím, že údajně pomohli Leonardovi získat několik vedlejších příjmů, ten nejkřiklavější, sponzorská smlouva se společností Aspiration, mu vynesla 28 milionů dolarů navíc. Vyšetřování však prokázalo i stovky menších „dárečků“ od klubu pro hráče, které rovněž znamenají obcházení platových pravidel v lize.

Clippers trvají na tom, že se nijak neprovinili, a hodlají prokázat svou nevinu.

„Důrazně odmítáme zjištění NBA, která jsou výsledkem silně zaujatého vyšetřování, jehož cílem je ospravedlnit předem daný příběh spíše než fakta a důkazy,“ uvedl losangeleský celek v prohlášení.

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„To, co nám liga sdělila soukromě, se liší od toho, co oznámila veřejně. Navíc nedodrželi to, co na začátku vyšetřování stanovil komisionář (Adam) Silver, aby byla zajištěna spravedlnost a preciznost.“

„Máme v úmyslu napadnout tato zjištění a sankce všemi dostupnými způsoby a těšíme se na etický a nestranný arbitrážní proces,“ uvedl klub.

Jedná se o nejtvrdší sankci pro celek NBA v ligové historii. Předchůdcem k tomuto trestu je případ Minnesota Timberwolves, kteří byli v roce 2000 ztrestáni ztrátou pěti voleb v prvních kolech draftů za obcházení kolektivních pravidel při vyjednáváních s Joem Smithem. Trest byl nakonec snížen na tři volby. Hráči byla smlouva zrušena, pro ambice týmu kolem výjimečného pivotmana Kevina Garnetta to byly tvrdé rány.

Steve Ballmer jako majitel Los Angeles Clippers
Lawrence Frank, prezident pro basketbalové operace v LA Clippers
Gillian Zuckerová, prezidentka LA Clippers pro obchodní záležitosti, promlouvá během stavby arény Intuit Dome.
Tribuna zapálených fanoušků Los Angeles Clippers během zápasu NBA
68 fotografií

Clippers nepochybně přitížilo, že se už v roce 2015 pokusili zprostředkovat sponzorskou smlouvu svému hráči DeAndremu Jordanovi. Za nedovolené jednání tehdy zaplatili pokutu 250 000 dolarů (5,2 milionu korun). Majitel Ballmer přislíbil větší důslednost, co se dodržování ligových norem týče...

Leonard do Clippers zamířil v létě 2019 jako čerstvý šampion NBA s Toronto Raptors a nejužitečnější hráč finálové série. O jeho služby se tehdy praly oba losangeleské kluby i jeho dosavadní zaměstnavatel. Leonard však nabídky Raptors a Lakers odmítl a zamířil k přehlíženým Clippers.

Překvapivost tohoto kroku umenšil fakt, že Ballmerův klub byl schopen naplnit jednu z Leonardových podmínek a přivedl dalšího hvězdného křídelníka Paula George.

Paul George (vpravo) a Kawhi Leonard vytvoří hvězdný pár v LA Clippers.

Vytoužený úspěch však Leonard s Georgem nedoručili, vrcholem je postup do konferenčního finále 2021. Na vině jsou i jejich časné zdravotní potíže.

Loni se Clippers vzdali George, na začátku letošního léta pak dohodli jeho návrat do Toronta. Výměnu však pozdrželo mnohaměsíční vyšetřování.

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