Neočkovaný Irving se vrací k Nets a bude hrát alespoň venkovní zápasy NBA

Basketbalista Kyrie Irving se vrací do týmu NBA Brooklynu a bude za Nets hrát alespoň v zápasech v halách soupeřů. V domácích utkáních startovat nadále nemůže, protože odmítá vakcínu proti koronaviru a podle pravidel města New York musí být všichni sportovci i návštěvníci veřejných shromáždění v uzavřených prostorách plně naočkovaní. Irving také za současných podmínek nemůže s týmem cestovat do Toronta k zápasům s kanadským účastníkem soutěže.