Rebel Irving stále odmítá vakcínu: Přijdu o peníze no a? Je to můj život

Až Nets ve středu vstoupí do nové sezony NBA duelem proti obhájcům titulu z Milwaukee, jedna z největších osobností týmu Irving bude pouze z dálky přihlížet.

„Moc bych si přál, aby tu Kyrie s námi byl,“ nechal se slyšet jeho spoluhráč Kevin Durant.

Nejen on si teď klade otázku, kdy a jestli vůbec se Irving vrátí.

„Kariéru nekončím, stále mám před sebou spoustu práce,“ hlásí 29letý basketbalista. Zároveň s tímto tvrzením ale dodává, že vakcínu proti nemoci covid-19 si do těla vpravit nenechá.

„Vybral jsem si, že očkovaný nebudu. Bylo to moje rozhodnutí a chtěl bych všechny požádat, aby ho respektovali.“

Přes 90 % hráčů NBA je podle vedení ligy naočkovaných

Pochopení ovšem nenašel u svého klubu. Nets jej vyloučili z tréninkového i zápasového koloběhu, protože kvůli svému postoji k očkování musí při výkonu povolání čelit omezením.

„A my neumožníme nikomu z našeho týmu účast jen na částečný úvazek,“ uvedl generální manažer brooklynského celku Sean Marks.

I kdyby ale Irving v celém ročníku NBA nenastoupil k žádnému utkání, pořád si může vydělat zhruba 19 milionů dolarů.

Roční příjem má podle smlouvy zhruba 34 milionů dolarů, výplatu by však nedostal jen za domácí zápasy, do nichž nesmí zasáhnout kvůli pravidlům města New York, která vyžadují, aby všichni návštěvníci i účastníci vnitřních sportovních akcí byli očkovaní.

Za 43 zápasů v New Yorku (41 domácích a dva proti městským rivalům Knicks) by Irving podle stanice ESPN přišel o 15 milionů dolarů. Za venkovní zápasy by mu ale klub musel gáži vyplácet.

„Jo, ztratíte peníze, ale co. Není to o penězích,“ podotýká vzbouřenec proti očkování. „Je to o tom vybrat si, co je pro vás nejlepší.“

Nicméně tímto postojem rozhodně nepřispívá rozvoji své kariéry. Podle serveru The Athletics vedení Nets za současné situace přehodnotí snahu prodloužit Irvingovi kontrakt, který mu vyprší v roce 2023, o čtyři roky.

Ještě v srpnu přitom generální manažer Marks ohlašoval, že dohoda je na spadnutí. A basketbalista si díky ní měl přijít na 185 milionů dolarů, o téměř padesát víc než aktuálně.

Pobídne tento vývoj Irvinga k přehodnocení postoje?