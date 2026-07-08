Lowry je jedním z dvanácti basketbalistů, kteří odehráli v NBA minimálně dvacet sezon. Rekord aktuálně drží LeBron James, který zasáhl do 23 ročníků, o jeden méně odehrál Vince Carter.
Poslední tři sezony strávil olympijský vítěz z Ria de Janiera a šestinásobný účastník Utkání hvězd NBA v dresu Philadelphia 76ers, předtím po odchodu z Toronta v roce 2021 zamířil k Miami Heat.
K oznámení odchodu do sportovního důchodu si vybral hráč s číslem 7 na dresu symbolický 7. červenec. „Chci poděkovat rodině, kamarádům, spoluhráčům, trenérům, soupeřům, realizačnímu týmu, médiím a zvlášť fanouškům,“ uvedl Lowry.
Z NBA odchází s 1187 odehranými zápasy v základní části a 138 v play off. V průměru dával 13 bodů na utkání.