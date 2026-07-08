Číslo sedm se rozloučilo 7. července. Lowry dal NBA sbohem po dvaceti sezonách

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Kyle Lowry hovoří na tiskové konferenci poté, co podepsal jednodenní kontrakt s...

Kyle Lowry hovoří na tiskové konferenci poté, co podepsal jednodenní kontrakt s Toronto Raptors. | foto: Chris YoungAP

Kyle Lowry z Philadelphia 76ers zdraví fanoušky Toronto Raptors.
Kyle Lowry (vlevo) z Philadelphia 76ers a Bam Adebayo z Miami Heat se zdraví.
Kyle Lowry (7) z Philadelphie střílí na koš New Yorku.
Miles McBride (2) z New York Knicks střílí na koš Philadelphia 76ers, brání ho...
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Čtyřicetiletý Kyle Lowry 21. sezonu v basketbalové NBA nepřidá. Na sociálních sítích oznámil konec kariéry a rozloučil se jako hráč Toronta, se kterým podepsal smlouvu na jediný den. Raptors pomohl v roce 2019 k dosud jedinému titulu v klubové historii.

Lowry je jedním z dvanácti basketbalistů, kteří odehráli v NBA minimálně dvacet sezon. Rekord aktuálně drží LeBron James, který zasáhl do 23 ročníků, o jeden méně odehrál Vince Carter.

Poslední tři sezony strávil olympijský vítěz z Ria de Janiera a šestinásobný účastník Utkání hvězd NBA v dresu Philadelphia 76ers, předtím po odchodu z Toronta v roce 2021 zamířil k Miami Heat.

Kyle Lowry z Philadelphia 76ers zdraví fanoušky Toronto Raptors.
Kyle Lowry (7) z Philadelphie střílí na koš New Yorku.

K oznámení odchodu do sportovního důchodu si vybral hráč s číslem 7 na dresu symbolický 7. červenec. „Chci poděkovat rodině, kamarádům, spoluhráčům, trenérům, soupeřům, realizačnímu týmu, médiím a zvlášť fanouškům,“ uvedl Lowry.

Z NBA odchází s 1187 odehranými zápasy v základní části a 138 v play off. V průměru dával 13 bodů na utkání.

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