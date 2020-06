Čtyřnásobný šampion Euroligy basketbalistů Hines míří z CSKA do Milána

V historii Evropské ligy pouze čtyři hráči mají více titulů. Rekordmanem je se sedmi Dino Meneghin, následují Clifford Luyk se šesti a pětinásobní šampioni Aldo Ossola a Fragikos Alvertis, který jediný ze zmíněné pětice hrál i v tomto tisíciletí.

Hines je dvojnásobným držitelem ocenění pro nejlepšího obránce soutěže (2016 a 2018) a letos byl zařazen do euroligového výběru All Stars tohoto desetiletí. V CSKA působil jako teprve druhý zahraniční kapitán týmu v klubové historii. Nyní se vrací do Itálie, kde v druholigovém celku Veroli zahájil v roce 2008 profesionální kariéru. Před příchodem do Olympiacosu hrál ještě v Bambergu, kde stejně jako potom v Řecku získal titul. S CSKA šestkrát ovládl mezinárodní VTB ligu.

„CSKA mi navždy zůstane v srdci a bude vždy mým domovem. Lidi si budou pamatovat ty tituly, šest účastí ve Final Four Evropské ligy, těžce vybojovaná vítězství... Já si budu pamatovat hlavně vztahy a přátelství, které jsem si tu s vámi všemi vybudoval,“ vzkázal Hines v prohlášení spoluhráčům, trenérům, funkcionářům či fanouškům. „Tohle není ten nejlepší den pro klub a fanoušky,“ konstatoval prezident CSKA Moskva Andrej Vatutin.