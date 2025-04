1. Netrefovali se do posil

Ondřej Šiška, Joey Brunk, Walter Williams. Trio borců, kteří byli na soupisce basketbalistů pro úvodní ligové kolo a postupně se z ní vytratili. Rozehrávač Šiška v Pardubicích marně hledal formu, vyšlo mu jen pár zápasů. Často ztrácel balony, postupně na něm byla znát čím dál větší nervozita. Klub s ním už po osmi kolech rozvázal smlouvu.

Od obrovitého pivota Brunka si v Bekse hodně slibovali. Dopředu však věděli, že v jeho případě dost riskují, protože ho mohla, tak jako před rokem, zradit extrémně namáhaná záda. A tak se i stalo - obnovil si zranění, chvíli hrál v bolestech pod prášky a následně koncem listopadu oznámil, že z obavy o další fungování v běžném životě raději preventivně končí kariéru. Brunk na podzim stihl odehrát jen 13 kol a jeho angažování, jakási sázka na přízeň osudu, se zpětně jeví jako kardinální chyba.

Pokud jde o Williamse, vydržel jen o tři kola víc. I on, podobně jako Šiška, střídal lepší výkony se slabšími; s klubem se dohodl na ukončení kontraktu poté, co v prosincovém klání s Nymburkem utrpěl komplikovanou zlomeninu zápěstí.

Zklamali i další cizinci. Na Tylera Harrise, drobounkou náhradu za Šišku, jste už nejspíš úplně zapomněli. Přišel na měsíční try out, zranil se však už během něj. Jeho krajan Quentin Hardrict, další nouzová „záplata“ z Ameriky, stihl mačů 12, pak podobně jako před ním Brunk doplatil na zraněná záda.

Spencer Svejcar, druhdy famózní střelec, jenž s Beksou nejprve delší dobu jen trénoval, po zapojení do zápasů bohužel spíš jen nahmatával pevnou půdu pod nohama a ze svého umění divákům nabídl akorát nenápadné záblesky.

Pouze příchody křídelníka Maisheho Daileyho, pivota Esy Ahmada a rozehrávače Malieka Whita přinesly do kádru jakous takous stabilitu, všichni sezonu dohráli až do jejího hořkého nedělního finiše na palubovce Olomoucka. Je to jen potvrzení, že shánění cizinců během sezony je jako stírat los.

Jacob Evans (vpravo) z Olomoucka atakuje koš Pardubic kolem Esy Ahmada.

Ročník od začátku až do druhé třetiny nadstavby, než se zranil i on, potom absolvoval Filip Novotný. Často však o něm nebylo moc slyšet - pouze ve třech případech se dostal do dvouciferných čísel v bodech. Vladimír Vondra, prosincová výztuž kádru, odehrál sedm duelů, v nichž však jen minutově paběrkoval. Posléze se zranil rovněž... Martinu Nábělkovi, který na soupisku přibyl v únoru, se pak opravdu povedl jeden zápas, ten úplně poslední.

Jedinou opravdu výraznou posilou už z léta zůstává reprezentant Luboš Kovář, který se po pomalém startu rozjel a zařadil k oporám základní pětky.

2. Marodka byla pořád plná

Nebylo vám to dost? Velmi krutě se tahle sezona zachovala i k Petru Šafarčíkovi. Na ročník, svůj první v nové roli kapitána týmu, se ohromně těšil, jenže už v sedmém kole (po pěti startech) byl pro velkého hecíře vinou ošklivě zraněného kolena konec. Východočeši tak hned zkraje přišli o klíčového lídra a dirigenta.

V tiskových zprávách z klubu jste pak od úvodu ročníku až téměř do jeho derniéry četli jméno talentovaného slovenského pivota Marka Simonidese, který laboroval s ramenem. Naskočil až do posledních pěti klání, ovšem v žádném na palubovce nepobyl déle než 2,5 minuty.

V půli března se navíc na marodce ocitl i křídelník Michal Svojanovský.

3. Ztracený zápas s Nymburkem

Do utkání pátého kola proti úřadujícímu mistru sice vstupovali s negativní bilancí 1-3 poté, co přehráli otloukánka sezony GBA Jindřichův Hradec, domácí špíl s hlavním ligovým favoritem však pardubičtí basketbalisté rozehráli geniálně. Poločas 10 bodů v plusu, v průběhu střetnutí jich měli k dobru až 18 a ještě necelou minutu před sirénou vedli 89:88.

Přesto prohráli 89:94, což na hráčích, například na Šiškovi, navzdory řadě vynikajících výkonů zanechalo hluboké psychické jizvy. Beksa následně padla šestkrát za sebou a až do Vánoc si z 12 kol na konto připsala pouhopouhé dvě výhry.

4. Neúčast ve skupině A1

Přestože karty byly v tu dobu rozdané katastrofálně, našly v sobě Pardubice na přelomu roku po příchodech Ahmada s Whitem přece jen nějaký drajv. Od 27. prosince vyhrály čtyři ze závěrečných pěti kol základní části a do posledního momentu živily malinkou naději na už v podstatě „odpískaný“ postup do elitní nadstavbové skupiny A1.

Pardubický trenér Jan Šotnar hovoří ke svým svěřencům.

Před finálním kolem na kýženou osmou příčku útočily hned čtyři týmy: USK a Slavia Praha, Pardubice a Ostrava. Beksa potřebovala uspět v Edenu se Slavií a zároveň výhru Ostravy na Folimance nad USK. To první se povedlo (75:74), to druhé už nikoli (USK doma zvítězil 93:77). I tak bylo 10. místo Pardubic těsně pod čarou s bilancí 7-15 z pohledu předchozího vývoje sezony menším sportovním zázrakem.

5. Porážky s Ostravou doma

Před začátkem bojů v nižší nadstavbové skupině A2 vyhlásila Beksa, v tu chvíli v pořadí skupiny druhá v závěsu za Slavií, útok na první místo v dílčí tabulce. Na ně se jí pak skutečně podařilo vyšvihnout - ze 12 zápasů pro sebe i díky veteránu Kamilu Švrdlíkovi, který v 38 letech chytil kariérní fazonu, získala hned osm.

Nicméně ty nejdůležitější, proti ostravské Nové huti, i vinou skandálních rozhodnutí sudích, nezvládla. Pátého února neuznali Whitovu závěrečnou trojku za technický koš, ačkoli do padající střely vložil ruku ostravský Autrey, někdejší pardubický hráč – 81:83.

Na den přesně o dva měsíce později, v přímém souboji s Ostravou o triumf v A2, zase arbitři až poté, co balon opustil ruku hostujícího Heinzla, potrestali faulem při střelbě blokujícího Daileyho. Nová huť díky jedné šestce srovnala a rozhozenou Beksu pak dorazila v prodloužení (104:101 pro Ostravu).

Pro Novou huť díky tomu hrály při shodné bilanci 15-19 po nadstavbě vzájemné zápasy, v nichž měla v součtu převahu v poměru 4:2. Mimochodem i první utkání na Dašické s Ostravou v říjnu loňského roku ovládli hosté - 90:83. Oba úspěchy Beksy se paradoxně zrodily na palubovce Nové Huti.

Basketbalisté Olomoucka se radují z výhry nad Pardubicemi. V popředí zklamaný Martin Nábělek, který sezonu začal jako kapitán olomouckého týmu a končil v Pardubicích.

Výsledkem toho všeho bylo, že Pardubáci museli v předkole play off na silnější Olomoucko, ve skupině A1 sedmé, kdežto Ostrava na osmý USK, který zdaleka nedisponoval takovou kvalitou.

Předkolo ten rozdíl doložilo; zatímco hůře nasazená Ostrava Pražany vyprovodila z vyřazovacích bojů už po dvou zápasech, Beksa, třebaže po zpackaném úvodním olomouckém klání ještě příkladně zabojovala, na soka z Hané o chlup nestačila. Nejtristnější sezonu za uplynulé dvě dekády jí v rozhodujícím třetím klání uťala porážka o koš (75:78).