Kvůli koronaviru byla odložena basketbalová kvalifikace OH 3x3

Mezinárodní basketbalová federace (FIBA) ve spolupráci s Mezinárodním olympijským výborem bude o osudu turnajů dál jednat. Odehrát by se měly předtím, než se uskuteční poslední kvalifikační fáze, naplánovaná od 24. do 26. dubna do Budapešti.

Soupeři českých basketbalistů v základní skupině A jsou Mongolsko, Polsko, Brazílie a Turecko. Celkem se turnaje má zúčastnit po 20 zemích v kategorii mužů i žen. Účast pod pěti kruhy si v obou kategoriích vybojují tři týmy.

Češi mají šanci na postup jen z tohoto turnaje a nebudou mít už možnost bojovat na závěrečném kvalifikačním turnaji v Maďarsku. O tu je připravila účast ženské reprezentace v pětkovém basketbalu na olympijských hrách 2012 v Londýně.